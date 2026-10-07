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Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chuẩn bị triển khai KĐT hơn 460ha, quy mô dân số 85.000 người ở một xã đặc biệt của Hà Nội

Ngọc Lan
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Xã Thư Lâm là một trong hai địa phương được Hà Nội dự kiến lựa chọn để thí điểm phát triển mô hình xã hội chủ nghĩa, cùng với xã Phúc Thịnh.

Theo Cổng Thông tin điện tử xã Thư Lâm, ngày 2/10, UBND xã Thư Lâm phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội và Tập đoàn Vingroup - Công ty CP tổ chức hội nghị triển khai công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Liên Hà; đồng thời công bố đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Liên Hà, tỷ lệ 1/500.

Đại diện Ban quản lý dự dán đầu tư hạ tầng xã, đại diện chủ đầu tư, đơn vị tư vấn đã thông tin những nội dung chính của Dự án Khu đô thị Liên Hà. Dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 460,63 ha, thuộc địa bàn xã Thư Lâm; quy mô dân số dự kiến khoảng 85.038 người, với hệ thống nhà ở, giáo dục, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, cây xanh, giao thông và hạ tầng kỹ thuật được quy hoạch đồng bộ.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng 460,6 ha, gồm đất nông nghiệp giao theo Nghị định 64/CP và đất nông nghiệp do UBND xã quản lý. UBND xã Thư Lâm đã thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Tổ công tác giải phóng mặt bằng và Tổ giúp việc để triển khai thực hiện dự án.

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Theo kế hoạch, công tác trích đo, quy chủ làm cơ sở ban hành thông báo thu hồi đất nông nghiệp sẽ hoàn thành trước ngày 31/10/2026; tổ chức họp dân thông tin về quy mô dự án và kế hoạch thu hồi đất trước ngày 10/11/2026; ban hành thông báo thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện trước ngày 20/11/2026. Các thôn được đề nghị phối hợp cung cấp hồ sơ quản lý đất đai và các tài liệu liên quan, bảo đảm việc trích đo, quy chủ chính xác, đúng tiến độ.

Ngoài dự án Khu đô thị Liên Hà, Vingroup cũng từng đề xuất một số dự án khu đô thị khác ở phía bắc Thủ đô như KĐT Yên Thường và KĐT Bắc Hồng, thuộc địa bàn xã Đông Anh.

Thư Lâm là một trong hai địa phương được Hà Nội dự kiến lựa chọn để thí điểm phát triển mô hình xã hội chủ nghĩa, cùng với xã Phúc Thịnh.

Xã Thư Lâm hiện có diện tích hơn 43km2, dân số trên 100.000 người. Khu vực này cũng đang triển khai một trong những khu đô thị đa mục tiêu đầu tiên của Hà Nội, với quy mô khoảng 696ha. Đến nay, thành phố đã giao hơn 420ha đất sau khi hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để nhà đầu tư thực hiện dự án.

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vingroup

Khu đô thị

giải phóng mặt bằng

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