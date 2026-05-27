Vingroup công bố JVevermind đảm nhận chức Tổng Giám Đốc V-Film

Ngày 27/5, tập đoàn Vingroup công bố chiến lược phát triển Công ty CP Phát triển Điện ảnh V-Film.

V-Film thuộc trụ cột Văn hóa của Vingroup, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phát hành phim điện ảnh, chương trình truyền hình, với mục tiêu góp phần xây dựng ngành công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và hội nhập quốc tế.

JVevermind giữ chức CEO V-Film - Ảnh: FBNV

Đáng chú ý, người được giao giữ vị trí Tổng Giám đốc V-Film là ông Trần Đức Việt - được biết đến với tên gọi JVevermind. Anh là một trong những vlogger đời đầu nổi tiếng trong cộng đồng YouTube Việt.

Chia sẻ về định hướng của hãng, ông Trần Đức Việt, cho biết: “V-Film mong muốn kiến tạo một hệ sinh thái điện ảnh, nơi những câu chuyện Việt Nam được kể bằng ngôn ngữ hiện đại nhất, góp phần đưa văn hóa thành sức mạnh mềm quốc gia. Chúng tôi tin rằng Việt Nam hoàn toàn có thể sở hữu những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao, chạm tới khán giả toàn cầu bằng chính chiều sâu văn hóa và tinh thần dân tộc mình”.

V-Film sẽ mở đầu bằng dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa Việt Nam - Ảnh: Vingroup

Theo tiết lộ, các dự án tại V-Film sẽ được phát triển mở rộng thành nhiều mùa phim và hệ sinh thái nội dung đa nền tảng, trọng tâm là các phim truyện lịch sử - văn hóa quy mô lớn.

Khởi đầu dòng phim tôn vinh lịch sử - văn hóa Việt Nam của V-Film sẽ là series về triều đại nhà Trần - lấy cảm hứng từ thời kỳ Đông A với ba lần kháng chiến chống quân Nguyên - Mông, xen lẫn những cuộc chuyển giao quyền lực và các lựa chọn làm thay đổi vận mệnh dân tộc.

JVevermind là một trong những vlogger đình đám đời đầu của Việt Nam - Ảnh: FBNV

Series phim đã hoàn tất khâu kịch bản mùa 1 với 10 tập. Dự án đang ở giai đoạn tuyển chọn diễn viên, dự kiến khởi quay vào tháng 7 và sẽ công chiếu mùa đầu tiên vào tháng 12 năm nay.

JVevermind tên thật là Trần Đức Việt, sinh năm 1992. JVevermind tốt nghiệp ngành Truyền thông Đa phương tiện tại ĐH Cameron (Mỹ) trước khi quay về Việt Nam làm vlog, ra mắt sản phẩm đầu tiên vào năm 2011.

JVevermind vẫn được biết đến là một trong những vlogger đình đám đời đầu của Việt Nam, là người Việt đầu tiên nhận nút vàng YouTube, đồng thời từng lọt vào danh sách Forbes 30 Under 30 châu Á năm 2016.Từ cuối 2015 tới nay, tần suất sản xuất vlog của JVevermind giảm dần. Ngoài vlog, JVevermind từng thực hiện phim ngắn đầu tay Không dấu chân người, ra mắt vào năm 2019.