Vingroup bắt đầu tái cấu trúc VinFast: Lập pháp nhân mới vốn gần 5.200 tỷ đồng tại Hải Phòng

Yên Chi
Tập đoàn Vingroup vừa công bố loạt nghị quyết liên quan đến quá trình tái cấu trúc hoạt động của VinFast, nhằm phục vụ chiến lược tổ chức lại hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thành viên.

Theo thông tin công bố ngày 27/5, Hội đồng quản trị Vingroup đã ban hành các nghị quyết vào ngày 26/5/2026 liên quan đến việc tái cơ cấu Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VinFast Trading and Production Joint Stock Company – VFTP).

Cụ thể, Vingroup cho biết sẽ thực hiện tách doanh nghiệp đối với VinFast Trading and Production để thành lập một công ty con mới mang tên Công ty Cổ phần VinFast Việt Nam (VinFast Vietnam Joint Stock Company – VFVN).

Doanh nghiệp mới dự kiến đặt trụ sở tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, đặc khu Cát Hải, TP Hải Phòng – nơi hiện đặt tổ hợp sản xuất ô tô của VinFast. Theo công bố, công ty mới có vốn điều lệ dự kiến gần 5.184 tỷ đồng.

Thông tin tái cấu trúc lần này diễn ra trong bối cảnh VinFast đang bước vào giai đoạn tăng tốc sản xuất và tối ưu mô hình vận hành nhằm phục vụ kế hoạch mở rộng dài hạn.

Bà Thái Thị Thanh Hải - Phó Tổng Giám đốc VinFast khẳng định: "Về phía Vingroup, cổ đông sẽ an tâm hơn nhiều khi Vingroup không phải gánh 50% tổng nợ của VinFast (theo tỷ lệ sở hữu) như trước nữa". VinFast tại Việt Nam cơ bản sẽ sạch nợ, giúp tối ưu triệt để chi phí tài chính và khấu hao.

Hơn thế nữa, bằng việc dồn toàn lực vào R&D và mở rộng thị trường, VinFast dự kiến sẽ đạt điểm hòa vốn và bắt đầu có lãi tại Việt Nam ngay từ năm 2027, một cột mốc sớm hơn nhiều so với các dự phóng trước đó.﻿

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

Mỹ bất ngờ tấn công hàng loạt mục tiêu bệ phóng tên lửa và tàu Iran

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

