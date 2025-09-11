VinFast VF 8 - Chuẩn mực mới về SUV 5 chỗ tầm giá 1 tỷ đồng

Trải nghiệm dài ngày với VF 8: Êm, khỏe, cả nhà đều thích

"VF 8 đã được thử thách qua nhiều điều kiện đường sá, từ cao tốc, tỉnh lộ đến những cung đường xấu, qua nhiều điều kiện thời tiết từ 40-45 độ ở Lào hay xuống -15 độ ở Trung Quốc. Cả chuyến đi, động cơ của chiếc xe không chỉ thể hiện sự bền bỉ, mà còn nhanh và mạnh nữa", anh Chu Hữu Thọ (chủ kênh Autobikes) nói về VF 8.

Anh Thọ là người đã từng có gần một tháng rong ruổi cùng VF 8 trên cung đường khoảng 16.000 km từ Hà Nội đến Tây Tạng (Trung Quốc). Suốt chuyến đi trải qua mọi cung bậc cảm xúc và điều kiện thời tiết khắc nghiệt, anh luôn hài lòng với khả năng vận hành ổn định trên VF 8.

Theo nhiều người dùng, VinFast VF 8 sở hữu sức mạnh vượt trội, "ăn đứt" các dòng xe cùng tầm giá. Động cơ điện không chỉ cung cấp cho mẫu xe này khả năng tăng tốc ấn tượng (0-100 km/h trong khoảng 5,58 giây ở bản Plus) mà còn là trải nghiệm lái êm ái, mượt mà.

Cảm nhận này cũng là chia sẻ của anh Nguyễn Hải Nam (Hưng Yên), khi anh quyết định cùng cả gia đình mình thực hiện chuyến đi dọc vòng cung biên giới phía Bắc trên chiếc xe điện VF 8. "Rõ ràng là khi cầm lái VF 8 đường dài, có thể cảm nhận vượt trội hoàn toàn so với các xe xăng cùng phân khúc về sức mạnh động cơ. Chưa kể, ở phiên bản hiện tại, những nâng cấp về khả năng cách âm, hệ thống treo khiến vợ mình và tụi nhỏ khỏe re vì xe đi êm, kết thúc mỗi chặng đều không cảm thấy mệt mỏi", anh Nam chia sẻ.

Không chỉ vậy, anh Nam còn dành lời khen cho khả năng phản ứng của vô lăng. "Hệ thống lái điện tử được tinh chỉnh để mang lại sự chính xác, vào cua ngọt, thân xe ít rung lắc. Điều này mình cảm nhận rõ khi cả hành trình vừa qua của gia đình có tới 2/3 quãng đường là đường đồi núi với nhiều khúc cua", vị khách hàng kể lại.

An toàn tối đa cho gia đình

Theo chia sẻ của reviewer Trương Ngọc Dương, VF 8 còn mang lại trải nghiệm lái rất thoải mái và thư giãn, đặc biệt là trên đường cao tốc nhờ các tính năng hỗ trợ lái an toàn nâng cao (ADAS). Với hơn 20 tính năng thông minh như hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, phanh tự động khẩn cấp và giám sát hành trình thích ứng… ADAS không chỉ là trợ thủ đắc lực mà còn là "tấm khiên" bảo vệ người lái và hành khách.

Ngoài ra, xe còn hệ thống 11 túi khí, camera 360 độ, giúp tăng tối đa độ an toàn. Đây là yếu tố chinh phục rất nhiều khách hàng mua xe cho gia đình.

"Tôi đánh giá cao ADAS trên VF 8. Rõ ràng hệ thống này giúp chủ xe di chuyển dễ dàng và an toàn hơn trong nhiều điều kiện giao thông, từ đường phố đông đúc đến cao tốc", chuyên gia xe Hùng Lâm nhận xét.

Cùng đó, người dùng cũng đánh giá cao các tính năng thông minh, đặc biệt là gói dịch vụ VF Connect và trợ lý ảo ViVi trên VF 8, cho phép điều khiển xe thực hiện các thao tác như bật điều hòa, mở cốp... bằng giọng nói tiếng Việt.

Trên các diễn đàn, mạng xã hội, nhiều người dùng cũng nhấn mạnh sự tiện lợi của ứng dụng VinFast trên điện thoại. "Tính năng điều khiển từ xa qua ứng dụng VinFast, như khóa/mở cửa, định vị xe hay hẹn giờ điều hòa, thực sự ấn tượng. Đây là thứ mà xe xăng cùng tầm giá khó có được", anh Trần Đình Tùng (Hải Dương) nhận xét. Ngoài ra, ứng dụng này còn hỗ trợ quản lý tình trạng xe, đặt lịch bảo dưỡng, tìm trạm sạc… mang đến trải nghiệm cá nhân hóa vượt trội.

Đáng chú ý, VF 8 đang dễ tiếp cận hơn bao giờ hết nhờ các chương trình ưu đãi hấp dẫn từ VinFast. Từ giá niêm yết từ 1,019 tỷ đồng (Eco) đến 1,199 tỷ đồng (Plus), khi áp dụng các chính sách như giảm 4%, ưu đãi lên tới 70 triệu đồng khi chuyển đổi từ xe xăng sang điện, quà tặng điểm VinClub lên tới 50 triệu đồng khi đăng ký xe ở Hà Nội hoặc TP.HCM… giá lăn bánh của VF 8 đang ở mức chỉ từ hơn 900 triệu đồng, mang cơ hội sở hữu "xe xịn giá phổ thông" cho nhiều người.