VinFast VF 6: SUV điện giúp chủ nhân thỏa mãn đam mê cầm lái

Lái khác biệt, nhiều lần được công nghệ cứu nguy

Phân khúc B-SUV tại Việt Nam có rất nhiều lựa chọn từ xe xăng đến xe điện, nhưng ngay từ khi ra mắt, VinFast VF 6 đã định hình là mẫu xe mang đến khả năng vận hành vượt trội, thỏa mãn niềm đam mê cầm lái của chủ sở hữu. Qua trải nghiệm thực tế, rất nhiều khách hàng cũng đã ấn tượng với sức mạnh của động cơ điện trên VF 6 Plus, cho công suất tối đa 150 kW (tương đương 201 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 310 Nm.

"Cảm giác lái rất chắc chắn và chính xác, ngay cả khi chuyển làn đột ngột trên cao tốc cũng rất gọn gàng. Chiếc xe phản hồi nhanh, gần như tức thì", anh Đỗ Dũng, một trong những chủ xe VF 6 Plus đầu tiên, chia sẻ cảm giác sau vô-lăng. Độ vọt của xe điện cũng là một ưu điểm lớn được anh Dũng nhấn mạnh. "Với 201 mã lực, muốn vượt xe chỉ cần đạp sâu chân ga một chút, xe sẽ tăng tốc rất dứt khoát, không hề ì ạch như nhiều mẫu xe xăng cùng phân khúc", anh nhận xét.

Sự khác biệt này càng trở nên rõ nét khi so sánh với các mẫu xe xăng phổ thông thường chỉ có công suất khoảng 110-150 mã lực. Khả năng tăng tốc mạnh mẽ và tức thì của VF 6 mang lại cảm giác phấn khích, giúp người lái chủ động và an toàn hơn trong mọi tình huống giao thông.

Không chỉ vậy, VF 6 còn được trang bị những tính năng an toàn và công nghệ thông minh hàng đầu, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho người dùng. Đặc biệt, hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS trên bản Plus là một điểm cộng lớn. "ADAS hỗ trợ tôi rất nhiều, đặc biệt là khi đi trên cao tốc. Các tính năng như giữ làn, hỗ trợ bám đuôi, giám sát hành trình thích ứng giúp chuyến đi trở nên nhàn nhã và thư giãn hơn", anh Dũng cho biết.

Cũng nói về ADAS, chị Thanh Mai, một chủ xe VF 6 Plus ở TP.HCM, lại đánh giá cao tính năng phanh tự động khẩn cấp trước. "Một lần có xe máy cắt ngang đầu tôi rất bất ngờ, chiếc xe đã tự động phanh gấp để tránh va chạm. Nhờ vậy mà tôi rất tin tưởng vào công nghệ an toàn của VinFast, tất nhiên mình vẫn phải luôn làm chủ vô-lăng", chị Mai kể lại.

Bên cạnh đó, hệ thống camera 360 độ và cảm biến cũng nhận được lời khen ngợi đặc biệt từ vị chủ xe. Camera 360 của VF 6 đã giúp chị Mai nhiều lần khi phải xoay xở trong các bãi đậu xe chật hẹp.

Sở hữu xe bán chạy bậc nhất phân khúc chỉ từ 670 triệu đồng

Với tất cả những ưu điểm về trải nghiệm lái và công nghệ, VinFast VF 6 lại đang có mức giá rất dễ tiếp cận. Hiện tại, VinFast VF 6 có hai phiên bản: VF 6 Eco với giá 689 triệu đồng và VF 6 Plus với giá 749 triệu đồng.

Tuy nhiên, nhờ loạt "ưu đãi cộng dồn ưu đãi" đang được VinFast áp dụng, khách hàng có thể mua mẫu xe này với mức chi thấp hơn cả giá niêm yết.

Cụ thể, người mua VF 6 được trực tiếp giảm 4% vào giá bán trong khuôn khổ chương trình "Mãnh liệt Tinh thần Việt Nam – Vì tương lai xanh" lần 3, ưu đãi tới 15 triệu đồng nếu đổi từ xe xăng sang xe điện, tặng thêm 15 triệu đồng vào tài khoản VinClub khi đăng ký xe tại Hà Nội hoặc TP.HCM…

Chưa hết, nếu mua xe trả góp, người dùng có thể vay tới 80% giá trị xe, với lãi suất ưu đãi 3% so với thị trường. Ngoài ra, việc được miễn 100% lệ phí trước bạ là một lợi thế lớn, giúp chủ xe VF 6 giảm bớt đáng kể gánh nặng tài chính ban đầu.

Như vậy, cộng dồn các ưu đãi, khách hàng có thể đưa xe xuống đường với mức tiền chỉ từ khoảng 670 triệu đồng.

Nhiều chủ xe tính toán, mức tiền lăn bánh trên chỉ tương đương, thậm chí thấp hơn một số mẫu xe hạng A-SUV, trong khi trang bị, tính năng vượt trội. Bên cạnh đó, chủ xe VinFast còn hưởng lợi từ chính sách miễn phí sạc pin đến hết tháng 6/2027, tương đương khoản tiết kiệm cả chục triệu đồng trong gần 2 năm tới.

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa hiệu suất vận hành mạnh mẽ, công nghệ an toàn tiên tiến và các chính sách ưu đãi hấp dẫn, không khó hiểu khi VinFast VF 6 là dòng xe được săn đón bậc nhất phân khúc B-SUV hiện tại. Theo công bố kết quả kinh doanh của VinFast, sau 8 tháng đầu năm, mẫu xe này đứng top đầu phân khúc về doanh số với 12.492 chiếc và được dự đoán sẽ duy trì đà tiến này, trở thành một trong những mẫu xe bán chạy hàng đầu trên thị trường Việt.