VinFast VF 5 Plus làm xe đầu đời, VF 3 là xe thứ hai sẽ vừa khéo, video này sẽ giải thích lý do

Trong năm 2024, VinFast đã cho ra mắt mẫu xe điện mini đầu tiên của họ mang tên VF 3, với kích thước và thông số “khiêm tốn” nhất trong đại gia đình nhà VinFast. Mức giá khởi điểm từ 240 triệu (thuê pin) và 322 triệu đồng (mua pin) khiến nhiều người cho rằng, VinFast VF 3 chính là chiếc xe đầu đời phù hợp cho mọi gia đình. Nhưng thực tế có như vậy không?

Chúng tôi đánh giá VinFast VF 5 Plus mới là mẫu xe phù hợp để làm chiếc xe đầu đời bởi những lý do sau.

Đầu tiên tại Việt Nam, xe hơi vẫn được coi là “tài sản” thay vì “tiêu sản” bởi số tiền bỏ ra để sở hữu là khá lớn. Chính vì thế, người tiêu dùng thường có xu hướng lựa chọn những mẫu xe phục vụ được nhiều mục đích thay vì chỉ gói gọn trong một số nhu cầu nhất định, có thể là chở nhiều người, đi về quê hay đi chơi ở các tỉnh xa.

Mà ở câu chuyện đi xa, VinFast VF 5 Plus mới đáp ứng tốt khía cạnh này nhờ khả năng di chuyển tối đa hơn 300km/lần sạc theo công bố của nhà sản xuất. Thậm chí hỏi những bác tài sử dụng chạy dịch vụ, VinFast VF 5 Plus thậm chí có thể đi được tới 350km nếu khéo chân. Trong khi mẫu VF 3 chỉ có thể đi được 210km/lần sạc theo nhà sản xuất.

Chưa kể với VinFast VF 3, mẫu xe điện mini này hiện nay chỉ có thể sạc công cộng ở trạm sạc có dòng điện DC (dòng điện 1 chiều) với công suất từ 30 kWh trở lên, nên sẽ khá bất tiện khi di chuyển ở một số khu vực. Trong khi đó, “đàn anh” VF 5 Plus có thể sạc được gần như ở bất kỳ trạm sạc công cộng nào của VinFast, từ công suất 11 kWh cho tới 300 kWh, loại sạc AC hay DC đều được mà không gặp khó khăn.

Tiếp đến là yếu tố không gian. Chỉ cần nhìn vào thông số kích thước đã có thể thấy VinFast VF 5 Plus rộng rãi hơn hẳn VF 3. Tất nhiên còn phụ thuộc vào người mua xe vẫn còn độc thân, hay đã có gia đình. Bởi rất ít người lựa chọn một chiếc ô tô đầu đời, lại còn duy nhất trong garage mà không gian hạn chế, chở được ít người hoặc đồ đạc để phục vụ hai chữ “gia đình”.

Tất nhiên, VF 5 Plus không phải là một mẫu xe quá rộng lớn khi so với các phân khúc khác nhưng hàng ghế sau vẫn tạo sự thoải mái cho người ngồi khi đi xa khi đặt lên bàn cân với VF 3. Chưa kể, VinFast VF 5 Plus còn có khoang cốp thực thụ, để được nhiều đồ đạc, còn VF 3 nếu muốn chở đồ sẽ phải gập hàng ghế sau.

Một yếu tố khác đó là trang bị an toàn. VinFast VF 3 khá cơ bản khi chỉ có 1 túi khí cho người lái, cảm biến lùi, camera lùi, chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA. Còn VF 5 Plus hơn hẳn khi có tới 6 túi khí, có thêm cân bằng điện tử, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảm biến áp suất lốp, đèn chiếu sáng bật/tắt tự động... sẽ bảo vệ người dùng tốt hơn, đặc biệt hữu dũng và thích hợp để đi những chuyến đi dài.

Hay ở yếu tố xe đầu đời, người tiêu dùng thông thường cũng sẽ chưa có những kiến thức chăm sóc và bảo dưỡng xe nhất định. Vì vậy, lợi thế khi sở hữu xe thuần điện là các chủ xe không cần phải bận tâm nhiều bởi hầu hết các xe EV sẽ không có nhiều hạng mục để kiểm tra như xe động cơ đốt trong. Và các chi phí bảo dưỡng định kỳ cũng rất rẻ vì… cũng không có gì nhiều để bảo dưỡng.

Như đã đề cập, VinFast VF 3 hiện có mức giá từ 240 - 322 triệu đồng. Còn VinFast VF 5 Plus là từ 480 - 540 triệu đồng. Tất nhiên khoản chênh lệch giữa hai mẫu xe này là rất lớn. Nhưng với những lý do đã nêu ở trên, có thể thấy khoản chênh lệch đó sẽ được bù lại bằng công năng sử dụng nhiều hơn, quãng đường đi tốt hơn, an toàn hơn, đi những chuyến đi chơi xa thoải mái hơn. Và đó cũng là những mục đích chính khi người tiêu dùng sẽ nghĩ đến khi lựa chọn mua xe hơi.

Còn VinFast VF 3, chúng tôi cho rằng mẫu xe điện mini này sẽ phù hợp làm một chiếc xe thứ 2 hoặc thứ 3 trong gia đình, để dùng đi loanh quanh nội đô, đi chợ, đi đón con cái hàng ngày. Còn khi đi xa đã có sẵn một lựa chọn xe khác trong garage. Chưa kể, không ít người mua VF 3 thấy còn thiếu nhiều tiện nghi nên quyết định bỏ thêm vài chục triệu để bổ sung thêm trang bị này, trang bị kia nên số tiền mua xe lại bị chênh thêm. Tất nhiên, không đề cập tới những chủ xe sẵn sàng chỉ vài trăm triệu đồng để lột xác, cá nhân hóa VinFast VF 3 để khác biệt với số đông.