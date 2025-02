VinFast VF 3 giá quy đổi 354 triệu đồng tại Indonesia có điểm khác Việt Nam: Thêm nút trên vô lăng, bớt chức năng của điều hòa

Ngày 13/2, mẫu xe điện mini VinFast VF 3 đã được giới thiệu tới người tiêu dùng ở Jakarta thông qua Triển lãm ô tô Quốc tế Indonesia 2025 (IIMS 2025). Xe mở bán duy nhất cấu hình kèm pin, giá niêm yết là 227,65 triệu rupiah (quy đổi khoảng 354,4 triệu đồng). Thời gian bàn giao dự kiến là tháng 4/2025.

So với VinFast VF 3 kèm pin tại Việt Nam là 322 triệu đồng, giá niêm yết của mẫu xe điện này tại Indonesia cao hơn khoảng 32 triệu đồng.

Đối với 1.000 khách hàng đầu tiên mua VF 3 sẽ được VinFast áp dụng chương trình ưu đãi tặng tiền mặt là 7,85 triệu rupiah (khoảng 12,2 triệu đồng), tức giá sau giảm quy đổi là 342,2 triệu đồng.

Chưa hết, những khách hàng mua xe VinFast tại xứ sở vạn đảo từ nay còn được miễn phí sạc xe trong 2 năm tại các trạm sạc VinFast do V-Green vận hành, thời gian áp dụng tùy thuộc vào từng mẫu xe. Đối với VinFast VF 3 hạn sẽ đến hết ngày 1/3/2028, trong khi VF 5 và VF e34 là 31/12/2027.

VinFast VF 3 mở bán tại Indonesia không có nhiều điểm khác biệt về mặt trang bị hay thiết kế khi so với xe tại Việt Nam. Điểm dễ nhận biết nhất đó là vị trí ghế lái đã được đảo ngược, chuyển sang bên phụ do thị trường này là tay lái nghịch.

Kích thước giữ nguyên là 3.190 x 1.679 x 1.652 mm, khoảng sáng gầm là 175 mm. Phía trước xe dùng đèn pha halogen dạng thấu kính. Bộ mâm là loại vành sắt 16 inch sơn đen.

Ở bên trong, vô lăng và phía trên bảng táp lô đảo ngược lại so với bản tay lái thuận. Điểm khác biệt nữa là vô lăng được khoét rỗng ở hai bên chấu và bổ sung nút bấm ra lệnh giọng nói/nghe điện thoại so với bản tại Việt Nam. Núm nhiệt độ điều hòa cho thấy nhiều khả năng VF 3 tại Indonesia không có chế độ thổi gió nóng, có thể do đặc điểm của vùng khí hậu.

Trang bị nội thất khác của VF 3 bản Indonesia vẫn có màn hình trung tâm 10 inch, cần số điện tử phía sau tay lái.

VinFast VF 3 tại Indonesia được trang bị pin LFP dung lượng 18,64 kWh, cho phép xe di chuyển khoảng 215 km sau mỗi lần sạc đầy. Chế độ bảo hành cũng tương tự tại quê nhà là 7 năm hoặc 160.000 km đối với xe (tùy điều kiện nào đến trước), và 8 năm không giới hạn km với pin.

