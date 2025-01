VinFast VF 3 đầu tiên tại Việt Nam độ phanh đĩa sau: Hết 16 triệu, không chế cháo hay khoan cắt, nhìn như zin

Một xưởng độ tại TP.HCM mới đây chia sẻ đã hoàn tất quá trình lắp đặt hệ thống phanh đĩa sau cho mẫu VinFast VF 3. Đây có thể được xem là chiếc VF 3 đầu tiên nâng cấp hệ thống phanh đĩa cả 4 bánh xe.

Theo đại diện của xưởng độ, hệ thống phanh này được họ thiết kế riêng cho VinFast VF 3 nên toàn bộ các linh phụ kiện để vận hành hệ thống phanh đều chỉ lắp vào và sử dụng luôn (Plug and play), không chế cháo, khoan cắt vào xe. Và đặc biệt không báo lỗi. Chi phí cho một bộ phanh sau trên VinFast VF 3 được người này tiết lộ là 16 triệu đồng.

Chiếc VinFast VF 3 được cho đầu tiên tại Việt Nam được trang bị phanh đĩa cả 4 bánh.

Lý do khiến xưởng độ tại TP. HCM phát triển bộ phanh đĩa sau cho VF 3 là bởi nguyên bản xe dùng loại tang trống, chưa thực sự đẹp mắt khi nhìn vào. Chưa kể, bộ phanh mới cũng tăng khả năng hãm tốc độ, cải thiện độ an toàn khi vận hành xe so với nguyên bản.

Ngoài hệ thống phanh mới, chiếc VinFast VF 3 được xưởng độ đăng tải còn thay đổi một số chi tiết như mâm xe 16 inch mới thể thao hơn, cản trước/sau khác biệt so với nguyên bản và chi tiết vòm bánh đen nhám cũng được chuyển sang màu trắng đồng bộ với thân xe.

Có thể thấy từ khi VinFast VF 3 được giới thiệu tại Việt Nam và bàn giao tới tay người tiêu dùng, mẫu xe này giờ được ví như chiếc xe "sinh ra để độ" bởi có rất rất nhiều linh phụ kiện, đồ chơi theo xe được các xưởng độ trong Việt Nam cung cấp. Một phần bởi VF 3 có giá bán từ 240 triệu nên VinFast đã loại bỏ hoặc tối giản nhiều chi tiết để có mức giá thấp.

Người tiêu dùng trong nước có thể tìm thấy những món đồ độ cơ bản như đèn pha, loa âm thanh, mâm xe cho tới những phụ kiện thay đổi cả tổng thể thiết kế như bệ trung tâm cho khoang nội thất, cốp để đồ ở đầu xe đi kèm nắp capo mới và giờ là cả hệ thống phanh đĩa cho bánh sau.

