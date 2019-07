VinFast tiếp tục được lòng khách hàng, Fadil ưu đãi 15 triệu đồng từ hôm nay

VinFast được lòng khách hàng về chế độ hậu mãi

Một tháng kể từ ngày VinFast chính thức bàn giao Fadil cho những khách hàng đầu tiên đặt cọc mua xe, trong một chương trình có quy mô lớn với 650 xe trong một ngày, những phản hồi và chế độ hậu mãi của hãng xe Việt đang nhận được sự hài lòng của khá nhiều người.

Mới đây, trên diễn đàn Hội VinFast Fadil Việt Nam với cả nghìn thành viên, vị khách có tài khoản Facebook Thu.T. Huu (trú tại Hải Phòng) đã chia sẻ câu chuyện về chiếc Fadil nhận được không ít sự quan tâm.

Theo vị khách này, sau khi anh bày tỏ thắc mắc về hiện tượng vô lăng xe có dấu hiệu bị bong khi sử dụng, anh đã rất bất ngờ khi nhận được sự hỗ trợ nhanh chóng của ekip VinFast. Theo đó, có 4 nhân viên kỹ thuật VinFast từ Hà Nội xuống Hải Phòng hẹn khách để thay cho vô lăng mới.

"Mình ấn tượng ở đây là bên Vin chưa cần xác định lỗi do người dùng hay do sản xuất mà đã thay ngay cái mới, mang cái cũ về kiểm tra xem lý do là gì", T.Huu chia sẻ.

Hình ảnh nhân viên hãng xe VinFast hỗ trợ khách hàng được đăng tải trên Facebook.

Dòng chia sẻ về trường hợp bản thân nhận được sự hỗ trợ của VinFast nhận được nhiều phản hồi. Các vị khách đánh giá, việc thực hiện chế độ hậu mãi nhanh chóng của hãng xe Việt đã gây được thiện cảm cho khách hàng.

"Giải quyết nhanh gọn, có trách nhiệm cao, hợp tình, hợp lý, tạo sự vững tin cho khách hàng đã, sẽ sử dụng xe VinFast.", tài khoản Trần Đ. Cường bình luận.

"Mình thấy chỉ cần thay miếng nhựa đã là được rồi. Đằng này thay ngay cả cái vô lăng mới. Quá tuyệt vời", tài khoản Hero.N nhận xét.

Có những ý kiến cho rằng, cái họ hài lòng chính là thái độ tận tình và trách nhiệm với sản phẩm, của ekip VinFast. Mặc dù đây chỉ là chiếc xe hạng A, nhưng khách hàng có cảm giác họ đang được đối xử như sở hữu chiếc xe giá trị ngang ngửa siêu xe trị giá hàng chục tỷ.

"Cảm giác mua xe hạng A như vừa đặt về 1 con Pagani Huayra và được hãng cho nhân viên xuống bảo hành", N. Hoàng so sánh vui.

Đây không phải lần đầu, chính sách hậu mãi của hãng xe Việt nhận được sự quan tâm của cộng đồng xe Fadil và truyền thông.

Trước đó, mẫu xe Fadil từng bị người dùng phản ánh về việc không có chắn bùn phía sau và VinFast cũng đã bổ sung miễn phí cho tất cả xe Fadil đã bàn giao trên toàn quốc, đồng thời bổ sung thêm trang bị này cho những chiếc xe chuẩn bị xuất xưởng, nhằm đảm bảo sản phẩm phù hợp hơn với điều kiện vận hành thực tế tại Việt Nam.

Theo VinFast, kể từ ngày 31/7/2019, chủ sở hữu xe VinFast Fadil có thể mang xe đến các đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của VinFast trên toàn quốc để lắp đặt miễn phí chi tiết này. Thời gian lắp đặt ốp chắn bùn sau cho 2 bên bánh xe dự kiến là 30 phút.



Khuyến mại "khủng" tháng 7 cho Fadil

Bên cạnh đó, thông tin mới nhất về chương trình khuyến mại từ hãng xe VinFast hiện đang được nhiều khách hàng quan tâm. Theo đó, chương trình khuyến mại VinFast Fadil từ 18/7- 31/08, dành gói ưu đãi trị giá 15 triệu đồng cho khách hàng có nhu cầu mua chiếc xe hạng A.

Mẫu xe hạng A Fadil ưu đãi từ nay đến hết tháng 8.

Theo đó, gói ưu đãi bao gồm, gói bảo hiểm thân vỏ ô tô VinFast Fadil trị giá 7 triệu đồng; gói dịch vụ bảo dưỡng – thay dầu xe ô tô VinFast Fadil tương đương 3 năm hoặc 45.000km (tùy điều kiện nào đến trước) trị giá 8 triệu đồng.

Theo VinFast, trường hợp khách hàng đã chủ động mua bảo hiểm thân vỏ thì sẽ được nhận lại 7 triệu đồng tiền mặt, tương đương với giá trị gói bảo hiểm mà VinFast dành tặng khách hàng.

Đối tượng khách hàng được hưởng gói ưu đãi bao gồm khách hàng sẽ nhận xe (xuất hóa đơn) VinFast Fadil từ 15/07/2019 đến 31/08/2019 và cả khách hàng đã nhận xe (xuất hóa đơn) trước ngày 15/07/2019.

Toàn bộ các khoản ưu đãi nêu trên không được quy đổi ra ra tiền hay bất cứ hình thức khác ngoài quy định của chương trình.



Khoản ưu đãi chỉ áp dụng cho khách hàng mua xe sử dụng cuối cùng không chấp nhận cho trường hợp xuất hóa đơn mua bán qua trung gian.



Song song với chương trình ưu đãi, VinFast sẽ tổ chức sự kiện lái thử xe VinFast Fadil từ nay đến 31/08/2019 tại 32 Đại lý ủy quyền, Showroom của hãng.