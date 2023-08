VinFast sắp niêm yết sàn chứng khoán Mỹ, cổ phiếu Vingroup tăng kịch trần lên đỉnh 14 tháng

Đóng góp lớn cho đà tăng của VN-Index là cổ phiếu VIC của Tập đoàn Vingroup khi tăng kịch trần lên mức 72.600 đồng/cp với hơn 10,6 triệu đơn vị khớp lệnh tính đến 10h20p sáng ngày 11/8.

Tính riêng trong nửa tháng qua, VIC đã tăng gần 42% để leo lên mức cao nhất trong 14 tháng kể từ cuối tháng 6 năm ngoái. Thanh khoản cải thiện mạnh với khối lượng khớp lệnh trung bình trên 10 triệu cổ phiếu, thậm chí phiên 4/8 VIC khớp lệnh kỷ lục lên đến hơn 21 triệu đơn vị. Vốn hóa thị trường cũng theo đó tăng thêm 82.800 tỷ đồng sau nửa tháng, lên gần 277.000 tỷ đồng.

Đà tăng tốc của VIC diễn ra trong bối cảnh VinFast đang tiến gần đến ngày niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ. Theo thông tin từ Tập đoàn Vingroup, VinFast dự kiến niêm yết trên sàn Nasdaq vào ngày 15/8 sau khi cổ đông Black Spade đã thông qua kế hoạch hợp nhất kinh doanh tại Đại hội cổ đông đặc biệt diễn ra vào ngày 10/8.

Giao dịch hợp nhất dự kiến hoàn tất vào ngày 14/8. Cổ phiếu phổ thông và chứng quyền VinFast dự kiến bắt đầu giao dịch trên sàn chứng khoán Nasdaq Stock Market vào ngày 15/8, dưới các mã niêm yết mới lần lượt là VFS và VFSWW.

Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó chủ tịch Vingroup kiêm Tổng giám đốc VinFast toàn cầu cho biết sự kiện này thể hiện sự tin tưởng của các cổ đông Black Spade dành cho VinFast. "Tôi tự hào về những thành tựu chúng tôi đã đạt được cho đến thời điểm này và tràn đầy kỳ vọng vào những hành trình mới, đầy hào hứng và tiềm năng mà sự hợp tác này sẽ mang đến trong tương lai”, lãnh đạo VinFast chia sẻ.

Theo đánh giá về thông tin VinFast chuẩn bị niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ, ông Huỳnh Minh Tuấn - Chủ tịch FIDT cho rằng sự kiện này đánh giá bước ngoặt tự hào cho VinFast/Vingroup nói riêng và thị trường vốn Việt Nam nói chung. Bên cạnh đó, sự kiện này còn có tác động tích cực về mặt tâm lý và định hướng cho các doanh nghiệp Việt tiến ra thị trường vốn quốc tế.

Trước đó, để huy động nguồn lực cho VinFast, Vingroup thông báo sẽ phát hành 5 lô trái phiếu ra công chúng với tổng trị giá 10.000 tỷ đồng. Giá bán sẽ là 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng số tiền thu được sẽ được Vingroup cho VinFast vay đầu tư dự án sản xuất ôtô tại Cát Hải, Hải Phòng.

Bên cạnh đó, diễn biến tích cực của VIC cũng đến từ kết quả kinh doanh khởi sắc của Vingroup 6 tháng đầu năm với tổng doanh thu thuần hợp nhất bao gồm doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản ghi nhận vào thu nhập tài chính đạt 102.530 tỷ đồng, tăng 112% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 đạt 7.936 tỷ đồng, tăng 128% so với cùng kỳ năm 2022.

Kết quả khả quan này nhờ tốc độ bàn giao mạnh mẽ các căn bất động sản thấp tầng tại dự án Vinhomes Ocean Park 2 trong kỳ. Bên cạnh đó, các lĩnh vực khác gồm kinh doanh bất động sản đầu tư, dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí và sản xuất đều ghi nhận tăng trưởng tốt.

Đáng chú ý, doanh thu mảng sản xuất trong 6 tháng đầu 2023 tăng 55,2% so với cùng kỳ 2022 nhờ doanh số xe điện tăng mạnh, gấp 5 lần so với cùng kỳ trong khi doanh thu xe xăng còn không đáng kể do đã ngừng sản xuất.