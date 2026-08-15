VinFast Rasad bất ngờ được cấp bằng sáng chế tại Ấn Độ trước khi ra mắt toàn cầu

Thương hiệu xe điện hàng đầu Việt Nam VinFast vừa gây xôn xao khi đăng ký bản quyền mẫu xe tay ga điện Rasad tại Ấn Độ. Mẫu maxi-scooter này sở hữu động cơ 7,1 kW, tốc độ 100 km/h, thiết kế thể thao thách thức trực tiếp các đối thủ xăng.

Theo nguồn tin độc quyền từ chuyên trang ô tô xe máy Rush Lane của Ấn Độ, hãng xe điện hàng đầu Việt Nam VinFast vừa tiến hành đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp cho một mẫu xe tay ga điện hoàn toàn mới mang tên Rasad. Bước đi này diễn ra trong bối cảnh thương hiệu Việt đang ráo riết chuẩn bị cho kế hoạch mở rộng thị trường sang Ấn Độ cùng hàng loạt quốc gia tại khu vực Đông Nam Á như Philippines, Thái Lan, Indonesia và Malaysia.

Đáng chú ý, Rasad là một sản phẩm hoàn toàn mới, chưa từng xuất hiện ở bất kỳ đâu trên thế giới. Nhiều chuyên gia nhận định mẫu xe này hứa hẹn sẽ đảm nhận vị trí cờ đầu trong dải sản phẩm xe hai bánh chạy điện thế hệ mới của VinFast.

VinFast tiếp tục đăng ký bản quyền thiết kế mẫu xe tay ga điện mới mang tên Rasad tại Ấn Độ, thể hiện tham vọng mở rộng quy mô quốc tế.

Nhìn vào những hình ảnh trong bản đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, VinFast Rasad lập tức gây ấn tượng mạnh bởi ngôn ngữ thiết kế maxi-scooter hầm hố, mang đậm phong cách đường trường thể thao vô cùng cơ bắp.

Phần đầu xe nổi bật với kính chắn gió cao nhô hẳn lên trên, kết hợp cùng cụm đèn chiếu sáng hình đa giác góc cạnh và dải đèn LED định vị ban ngày tạo hình cánh chim đặc trưng của VinFast.

Yếm trước của xe được làm bè rộng sang hai bên, không chỉ tạo nên vẻ ngoài uy nghi mà còn giúp cản gió tối đa cho đôi chân người lái khi di chuyển ở tốc độ cao. Đối chiếu với thị trường xe máy hiện tại, Rasad sở hữu kiểu dáng vạm vỡ rất tương đồng với những mẫu xe tay ga ADV hay maxi-scooter thể thao đang cực kỳ ăn khách như Honda ADV160 hay Yamaha NVX 155.

Rasad thuộc phân khúc xe tay ga cỡ lớn (maxi-scooter) cao cấp, định hướng hiệu suất cao, sở hữu thiết kế thể thao hầm hố với kính chắn gió lớn, dải đèn LED định vị đặc trưng và vành 14 inch.

Không chỉ dừng lại ở một diện mạo bóng bẩy và thể thao, VinFast Rasad còn hứa hẹn mang đến những thông số vận hành vô cùng ấn tượng. Dữ liệu rò rỉ cho thấy mẫu xe này sẽ được trang bị khối động cơ điện đặt giữa với công suất lên tới 7,1 kW.

Việc đặt động cơ ở vị trí trung tâm khung xe thay vì tích hợp trực tiếp vào moay-ơ bánh sau giúp tối ưu hóa tỷ lệ phân bổ trọng lượng trước sau, mang lại cảm giác lái đầm chắc, triệt tiêu độ xóc dằn và tăng khả năng vào cua linh hoạt hơn hẳn.

Với vận tốc tối đa đạt 100 km/h, Rasad dễ dàng đáp ứng hoàn hảo nhu cầu di chuyển tốc độ cao trên các tuyến đường đại lộ hay cao tốc ngoại thành, đập tan định kiến xe điện chỉ loanh quanh trong đô thị.

Xe được trang bị nhiều tiện ích hiện đại như màn hình kỹ thuật số hình chữ nhật, cổng sạc phía trước, hộc chứa đồ, yên hai tầng rộng rãi, phuộc ống lồng trước, giảm xóc đôi phía sau và phanh đĩa hai bánh.

Về khía cạnh an toàn và sự tiện nghi, xe sử dụng bộ vành hợp kim đúc 14 inch kết hợp cùng lốp sau bản rộng cho khả năng bám đường vượt trội ngay cả trong điều kiện đường mưa trơn trượt. Hệ thống giảm xóc gồm phuộc ống lồng phía trước và cặp giảm xóc đôi phía sau hứa hẹn dập tắt dao động nhanh chóng, đem lại sự êm ái khi băng qua các gờ giảm tốc hay đường ổ gà.

Đi kèm với đó là hệ thống phanh đĩa trang bị trên cả hai bánh, nhiều khả năng sẽ tích hợp thêm công nghệ chống bó cứng phanh ABS cùng hệ thống kiểm soát lực kéo TCS giúp người lái hoàn toàn yên tâm khi thực hiện những cú hãm phanh đột ngột.

Bên cạnh đó, thiết kế yên xe phân tầng thể thao với diện tích ngồi rộng rãi kết hợp cùng màn hình kỹ thuật số dạng TFT hình chữ nhật, hộc chứa đồ phía trước và cổng sạc tiện lợi chính là những điểm cộng đắt giá, đánh trúng tâm lý chuộng tiện nghi và công nghệ của người tiêu dùng hiện đại.

Về sức mạnh, Rasad dự kiến sở hữu động cơ điện đặt giữa công suất 7,1 kW, vận tốc tối đa 100 km/h, cạnh tranh trực tiếp với các dòng xe xăng như Yamaha NVX 155 và Honda ADV160.

Tại thị trường Việt Nam, xu hướng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ, trong đó VinFast vừa đạt cột mốc lịch sử khi sản xuất thành công 1 triệu chiếc xe tay ga điện.

Tuy nhiên, ở phân khúc xe tay ga thể thao cỡ trung và cao cấp, các mẫu xe máy xăng truyền thống như Honda ADV160, Honda SH hay Yamaha NVX 155 vẫn đang giữ thế trị vì nhờ tệp khách hàng nam giới yêu thích sự nam tính và động cơ bốc dẻo.

Nếu VinFast chính thức phân phối mẫu xe này tại thị trường nội địa, đây sẽ là một đòn giáng trực tiếp vào phân khúc xe tay ga tầm trung và cao cấp.

Rasad là sản phẩm hoàn toàn mới chưa từng xuất hiện ở bất kỳ đâu, có thể trở thành mẫu xe điện đầu bảng của VinFast.

Người tiêu dùng Việt Nam vốn rất nhạy bén với giá trị thực dùng cũng như chi phí vận hành hằng ngày. Một mẫu maxi-scooter điện như Rasad không chỉ mang đến trải nghiệm tăng tốc tức thì, không tiếng ồn, không khói bụi mà còn giúp chủ sở hữu tiết kiệm đáng kể chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng định kỳ so với xe xăng.

Nếu VinFast áp dụng chính sách giá bán hợp lý, đi kèm các gói thuê pin linh hoạt hoặc ưu đãi sạc điện miễn phí, Rasad hoàn toàn có khả làm thay đổi thị phần của các dòng xe xăng trung và cao cấp, trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho nhóm khách hàng trẻ tuổi đam mê di chuyển và yêu thích công nghệ mới.

Tham khảo: Rush Lane