VinFast, Novaland, REE… đồng loạt thay Chủ tịch, chuyện gì đang xảy ra?

Thời gian gần đây, nhiều doanh nghiệp lớn tại Việt Nam xuất hiện biến động thượng tầng, đặc biệt ở vị trí Chủ tịch. Mới nhất, HĐQT VinFast Auto Ltd. đã bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh (SN 1993) – con trai cả của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, giữ chức Chủ tịch thay cho bà Lê Thị Thu Thủy từ ngày 23/5.

Ông Quân Anh có kinh nghiệm quản trị đa lĩnh vực, đã đóng góp tích cực vào quá trình phát triển từ giai đoạn xây dựng nền tảng tại thị trường nội địa đến hành trình mở rộng hiện diện trên quy mô toàn cầu của VinFast.

VinFast cho biết, quyết định trên nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng toàn cầu trong giai đoạn phát triển mới. Đây là bước đi được kỳ vọng tạo nền tảng vững chắc cho sự tăng trưởng bền vững trong tương lai.

Ông Phạm Nhật Quân Anh (SN 1993) giữ chức Chủ tịch VinFast

Tương tự, Novaland cũng mới diễn ra cuộc chuyển giao quyền lực khi ông Bùi Cao Nhật Quân (SN 1982) – con trai ông Bùi Thành Nhơn được bầu làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031. Trước đó, ông Nhơn đã chuyển giao vai trò Chủ tịch HĐQT NovaGroup - cổ đông lớn của Novaland, cho ông Bùi Cao Nhật Quân.

Trong khi đó, ông Nhơn chuyển sang vai trò Chủ tịch Ủy ban Chiến lược – ESG, đồng thời giữ vai trò định hướng chiến lược, dẫn dắt tầm nhìn dài hạn và đồng hành cùng ban lãnh đạo và giữ vị trí Chủ tịch Nova Holding- công ty mẹ có cổ phần chi phối NovaGroup.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, ông Bùi Cao Nhật Quân là thế hệ lãnh đạo kế cận đã có hơn 20 năm gắn bó với tập đoàn, trực tiếp tham gia điều hành qua nhiều giai đoạn phát triển và biến động của thị trường. Cuộc chuyển giao diễn ra trong lúc Novaland vẫn đang tái cấu trúc mạnh về dòng tiền, nợ vay và triển khai dự án.

Ông Bùi Cao Nhật Quân (phải) nhận quyết định bổ nhiệm chức Chủ tịch NovaGroup

Một doanh nghiệp khác cũng có nhiều thay đổi về mặt nhân sự cấp cao gần đây là Cơ điện lạnh (REE). Theo đó, bà Nguyễn Thị Mai Thanh từ nhiệm chức vụ Chủ tịch và đồng thời từ nhiệm Thành viên HĐQT REE, có hiệu lực từ ngày 10/7/2026 nhằm tuân thủ các yêu cầu đối với vị trí Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

Như vậy, bà Mai Thanh sẽ rời vị trí Chủ tịch HĐQT REE sau hơn 30 năm tại vị. Người kế nhiệm là ông Lee Liang Whye, hiện là thành viên HĐQT đại diện cho cổ đông ngoại Platinum Victory Pte. Ltd. Trong khi đó, vị “nữ tướng” vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp với vai trò Chủ tịch Ủy ban Chiến lược. Đây là vị trí giúp bà tham gia định hướng, tư vấn và giám sát các chiến lược dài hạn của REE trong giai đoạn chuyển giao thế hệ lãnh đạo.

Đồng thời, REE cũng miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật đối với ông Ashok Ramachandran, có hiệu lực kể từ ngày 31/5/2026. Thay vào đó, doanh nghiệp bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thái Bình (SN 1982, con trai bà Mai Thanh) giữ chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật, có hiệu lực từ ngày 10/7/2026. Ông Bình đã có khoảng 18 năm làm việc tại REE.

Bà Nguyễn Thị Mai Thanh rời ghế Chủ tịch REE sau hơn 30 năm

Ngoài những cái tên kể trên, nhiều vị doanh nhân thế hệ mới cũng đã và đang được bồi đắp để dần tiếp quản cơ ngơi mà lớp lãnh đạo đi trước dày công xây dựng.

Ở SHB và T&T Group, hai con trai của ông Đỗ Quang Hiển đều đang giữ các vị trí lãnh đạo cấp cao. Hay như tại hệ sinh thái TTC và AgriS, bà Đặng Huỳnh Ức My – con gái của ông Đặng Văn Thành và bà Huỳnh Bích Ngọc cũng là gương mặt đại diện cho thế hệ lãnh đạo kế cận. Một số trường hợp khác như Quốc Cường Gia Lai, Xây dựng Hoà Bình,… cũng đang trong quá trình chuyển giao thế hệ.

Nhìn chung, sau hàng chục năm phát triển, các doanh nghiệp bắt đầu bước vào giai đoạn chuyển giao quyền lực là một xu hướng tất yếu. Khi thế hệ founder, lãnh đạo gạo cội lui về hậu trường là lúc để các thế hệ kế cận bước ra sân khấu với những ý tưởng táo bạo hơn. Thách thức là không thể tránh khỏi và điều này đòi hỏi các doanh nhân thế hệ mới thể hiện bản lĩnh trong vấn đề quản trị, giữ vững niềm tin cổ đông và định hướng phát triển doanh nghiệp.