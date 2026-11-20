VinFast đang tính đến phương án đưa Indonesia trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu ô tô điện sang các thị trường châu Á. Nhà máy của hãng tại quốc gia này có thể nâng công suất lên 350.000 xe mỗi năm, gấp 7 lần hiện tại.

Theo tờ JPNN của Indonesia ngày 19/11, VinFast không chỉ xem quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á là thị trường tiêu thụ ô tô điện mà còn định hướng phát triển nơi đây thành một trong những cứ điểm sản xuất, tiến tới phục vụ hoạt động xuất khẩu sang các thị trường châu Á.

Thông tin được ông Tapan Ghosh, Tổng Giám đốc VinFast khu vực châu Á, chia sẻ với báo giới ngày 18/11, bên lề sự kiện V-Creator All Star Summit 2026 tổ chức tại Nha Trang, Việt Nam.

CEO VinFast Asia Tapan Kumar Ghosh.

"Trong tương lai, chúng tôi cũng có thể cân nhắc xuất khẩu từ Indonesia. Công suất nhà máy của chúng tôi cũng có thể được nâng lên", ông Tapan Ghosh cho biết.

Theo lãnh đạo VinFast, Indonesia cùng với Ấn Độ là hai thị trường quan trọng trong chiến lược mở rộng hoạt động kinh doanh toàn cầu của hãng xe điện Việt Nam. Việc phát triển sản xuất tại Indonesia không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn mở ra khả năng cung ứng xe cho các thị trường khác trong khu vực.

Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast tại Subang, Indonesia.

Trước đó, ngày 15/12/2025, VinFast chính thức khánh thành nhà máy sản xuất ô tô điện tại Subang, tỉnh Tây Java, Indonesia. Nhà máy được hoàn thành chỉ sau 17 tháng kể từ khi động thổ, trở thành cơ sở sản xuất đầu tiên của VinFast tại Đông Nam Á ngoài Việt Nam.

Tổ hợp được xây dựng trên khu đất rộng 171 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến trên 1 tỷ USD qua nhiều giai đoạn. Riêng giai đoạn đầu, mức đầu tư hơn 300 triệu USD, công suất thiết kế đạt 50.000 xe mỗi năm.

Theo kế hoạch được công bố, nhà máy có thể nâng công suất lên 350.000 xe/năm trong các giai đoạn tiếp theo, tương đương gấp 7 lần công suất ban đầu. Khi đạt quy mô tối đa, tổ hợp dự kiến tạo việc làm trực tiếp cho khoảng 5.000-15.000 lao động địa phương.

Nhà máy được trang bị các phân xưởng hàn thân vỏ, sơn, lắp ráp, trung tâm kiểm định chất lượng và hệ thống kho vận. Trong giai đoạn đầu, cơ sở này tập trung vào các mẫu ô tô điện VF 3, VF 5, VF 6 và VF 7 phiên bản tay lái nghịch, phù hợp với điều kiện giao thông tại Indonesia.

Bên cạnh việc mở rộng sản xuất, VinFast còn đặt mục tiêu tăng tỷ lệ nội địa hóa tại Indonesia lên trên 40% trong năm 2026, đạt 60% vào năm 2029 và 80% từ năm 2030. Doanh nghiệp cũng dành quỹ đất để phát triển các nhà máy công nghiệp phụ trợ, thu hút nhà cung cấp và đối tác sản xuất linh kiện tại địa phương.

Theo iNews Indonesia, đến tháng 8/2026, VinFast đã phát triển hơn 40 đại lý ô tô và trên 100 điểm dịch vụ chính thức tại quốc gia này.

Song song với mạng lưới bán hàng, hãng phát triển hạ tầng sạc thông qua V-Green. Tính đến ngày 31/10/2026, hệ thống tại Indonesia có khoảng 3.500 trạm sạc ô tô điện với 4.800 điểm sạc, cùng gần 4.000 tủ đổi pin dành cho xe máy điện.

VinFast cũng mở rộng hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải điện thông qua Green SM tại nhiều địa phương như Jakarta, Makassar, Surabaya, Bali, Bandar Lampung và Palembang.

Theo dữ liệu bán buôn của Hiệp hội Công nghiệp Ô tô Indonesia (GAIKINDO), trong 10 tháng đầu năm 2026, VinFast đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng các thương hiệu ô tô thuần điện tại Indonesia. Mẫu VF 3 đứng thứ 9 trong danh sách các dòng xe thuần điện bán chạy nhất cùng kỳ.