VinFast Minio Green - “Mỏ vàng” mới cho dân kinh doanh vận tải đô thị

Với chi phí đầu tư thấp, khả năng luồn lách linh hoạt và vận hành siêu tiết kiệm, mẫu xe này được đánh giá là tiên phong của xu hướng vận chuyển hành khách mới trong nội đô.

"Ông vua" luồn lách trong ma trận ngõ nhỏ

Hà Nội và TP.HCM nổi tiếng với "đặc sản" ngõ ngách chằng chịt, nơi những chiếc sedan hay SUV thường phải "bó tay". Nhưng theo các chuyên gia, đây chính là "lãnh địa" của Minio Green. Với kích thước tổng thể vỏn vẹn hơn 3 m chiều dài và chưa đến 1,5 m chiều rộng, mẫu xe này sở hữu sự linh hoạt không kém một chiếc xe máy.

Làm rõ về đánh giá này, chuyên gia Trịnh Lê Hùng khẳng định Minio Green mang dáng dấp của những chiếc kei-car huyền thoại Nhật Bản, giúp giải quyết triệt để nhu cầu đi xe ô tô nhưng vẫn phải đủ cơ động như xe máy.

"Với trục cơ sở hơn 2 m và bán kính vòng quay tối thiểu, xe dễ dàng quay đầu, ‘xào chẻ’ trong các con phố hẹp hay tìm chỗ đỗ ở khu vực đông đúc mà không gặp bất cứ trở ngại nào", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Đồng quan điểm, reviewer Dương Dê cũng dành lời khen ngợi cho sự lanh lẹ của mẫu xe tí hon này. "Nước đề-pa lanh lẹ, rất dễ chịu khi dừng chờ đèn đỏ hay cần luồn lách nhanh. Đây là mẫu xe cực kỳ phù hợp, sinh ra để trị các ngõ nhỏ", anh nói. Anh Dương cũng đánh giá, sự linh hoạt này là yếu tố sống còn giúp tài xế giảm thiểu thời gian chết khi đường đông, tối đa hóa số lượng cuốc xe trong giờ cao điểm.

Tiết kiệm và tối ưu lợi nhuận đúng "chất" xe điện

Với người chạy dịch vụ, mỗi đồng chi phí tiết kiệm được là một đồng lãi ròng. Ở khía cạnh này, Minio Green thực sự không có đối thủ. Khối động cơ điện 30 kW (40 mã lực) đủ sức "cân" mọi tải trọng đô thị. Pin 18,3 kWh cho tầm hoạt động 210 km được reviewer Dương Dê đánh giá đủ đáp ứng nhu cầu chạy dịch vụ trong nội đô.

"Ngay cả khi vận hành vào mùa hè, bật điều hòa liên tục và chở đủ tải, xe vẫn đáp ứng tốt nhu cầu chạy dịch vụ cả ngày", anh Dương làm rõ hơn nhận định của mình.

Điểm "ăn tiền" của Minio Green là khả năng sạc nhanh DC. Người dùng có thể sạc từ 10% lên 70% chỉ trong khoảng 30 phút. Điều này đồng nghĩa tài xế có thể tranh thủ sạc đầy trong giờ nghỉ trưa để tiếp tục "cày" ca chiều, giải quyết triệt để nỗi lo gián đoạn kinh doanh.

Đánh giá về hiệu quả kinh tế khi vận doanh bằng Minio Green, chuyên gia Trịnh Lê Hùng phân tích: "Cộng hưởng với chính sách miễn phí sạc tại hệ thống V-Green và chi phí bảo dưỡng gần như bằng không, chi phí sử dụng của Minio Green hoàn toàn không đáng kể, giúp biên lợi nhuận của tài xế tăng vọt so với chạy xe xăng".

Hơn thế nữa, Minio Green còn nâng tầm trải nghiệm cho hành khách đi các cuốc ngắn. Thay vì chịu cảnh nắng cháy da, mưa ướt áo và khói bụi khi đi xe ôm, khách hàng được tận hưởng không gian mát lạnh, riêng tư và an toàn. Về trải nghiệm này, reviewer Đình Nam đánh giá, Minio Green sử dụng hệ thống treo sau độc lập, nên vận hành êm ái hơn hẳn các mẫu xe dùng treo dầm xoắn trong cùng tầm giá. Khách hàng sẽ cảm thấy thoải mái ngay cả khi xe đi qua ổ gà hay đường xấu.

Ngoài ra, reviewer này cũng khẳng định không gian nội thất 4 chỗ của xe vẫn đảm bảo sự đa dụng cần thiết để phục vụ mục đích giao hàng và đưa đón các cuốc xe ngắn.

Không chỉ có mức chi phí vận hành siêu tiết kiệm, Minio Green còn là một khoản đầu tư ban đầu hứa hẹn với các tài xế dịch vụ với giá niêm yết khoảng 269 triệu đồng. Cộng thêm ưu đãi 6% trong chương trình Mãnh liệt vì tương lai Xanh, chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ của Nhà nước, giá lăn bánh của mẫu xe này hiện nay ở mức khoảng 252 triệu đồng. Đó là chưa kể đến các hỗ trợ trả góp với 0 đồng vốn đối ứng và lãi suất ưu đãi giúp khách hàng đưa xe vào vận hành ngay lập tức.

Rõ ràng, với những tài xế muốn nâng cấp từ xe máy lên ô tô và tập trung vào các cuốc xe ngắn trong đô thị, VinFast Minio Green là một cỗ máy kiếm tiền, giúp tối ưu hóa lợi nhuận trên từng mét đường lăn bánh.