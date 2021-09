VinFast Lux SA2.0 có thứ khiến đầu xe nát bét mà khoang lái vẫn 'vô sự', chất Việt trên xe còn ấn tượng hơn!

Thế giới xe ngày càng rộng lớn. Khi bạn quan tâm đến một chiếc xe, ngoài vấn đề giá cả cùng các chính sách bán hàng, hậu mãi một cách kỹ lưỡng, mỗi người cũng cần trang bị cho mình những hiểu biết nhất định. Chiếc xe đó có xuất phát điểm ra sao, công nghệ thế nào, và những ưu/nhược đặc trưng đã được đa số người dùng xe đánh giá so với những chiếc xe liên quan khác v.v. Chuyên đề HIỂU XE TRONG PHÚT MỐT ra mắt nhằm góp phần phục vụ nhu cầu tất yếu này từ độc giả. Trong bài viết bên dưới, hãy cùng tìm hiểu về mẫu xe vốn cái tên đã rất quen thuộc: VinFast Lux SA2.0.



Thời gian vừa qua, vụ việc chiếc VinFast Lux SA2.0 gặp tai nạn ở Quảng Ninh đã khiến không ít người chú ý. Một số thông tin cho rằng người cầm lái chiếc xe VinFast Lux SA2.0 đã không kiểm soát được tốc độ nên đã đâm vào chiếc xe bán tải, trước khi tiếp tục lao vào cổng nhà dân bên đường và dừng hẳn lại. Lý do thực sự của vụ tai nạn cũng như những thiệt hại về người và vật vẫn đang được làm rõ.



Sau khi hình ảnh về vụ việc được chia sẻ trên internet, một số người đã để lại bình luận bày tỏ sự ngạc nhiên khi khoang hành khách của chiếc VinFast Lux SA2.0 dường như không có bất cứ tổn hại nào dù phần đầu xe đã biến dạng hoàn toàn. Đây có lẽ là minh chứng thực tế nhất cho số điểm 5 sao của ASEAN NCAP.

Nhưng bên cạnh điều này, VinFast Lux SA2.0 còn gì khác?

PHẨM CHẤT CHÂU ÂU

Khung gầm F15 của BMW được người dùng đánh giá rất cao khi vận hành

Một trong những bộ phận quan trọng bậc nhất trên mọi chiếc xe hơi chính là bộ khung gầm. Với VinFast Lux SA2.0, đó là khung gầm dạng unibody (còn gọi là sát-xi liền hay khung thân liền khối) mà hãng đã xây dựng dựa trên khung gầm F15 thường thấy trên các mẫu BMW X5.



Cũng giống với khung gầm F10 từ BMW trên chiếc sedan VinFast Lux A2.0, khung gầm F15 này được BMW thiết kế để thích ứng với nhiều kiểu hệ truyền động, từ khối động cơ 4 xy-lanh 2.0L nhỏ nhắn, đến loại 4 xy-lanh 2.0L hybrid lai điện (tức là vừa có động cơ điện, vừa có động cơ đốt trong), và cả khối động cơ V8 4.4L cỡ lớn.

Bộ khung unibody của VinFast Lux SA2.0. Ảnh: VinFast

Trong xu hướng điện hóa, việc VinFast tận dụng khả năng của khung gầm F15 này để cho ra các mẫu xe hybrid là hoàn toàn có thể xảy ra. Lưu ý, đây vẫn chỉ là một dự đoán.

Bên cạnh đó, một trong những điều trùng hợp thú vị khác giữa VinFast Lux SA2.0 và BMW X5 phiên bản F15 là hộp số của 2 mẫu xe này. Đó chính là loại ZF 8HP 8 cấp tự động, có thể tìm thấy trên nhiều phiên bản của BMW X5 F15. Hộp số này cũng xuất hiện trên VinFast Lux A2.0 và rất nhiều mẫu xe khác trên thế giới, kể cả Rolls Royce Phantom VIII.



Nhưng chất Âu đấy chưa dừng tại đây. Còn một điểm thường thấy trên những chiếc xe từ chất Âu khác ít người biết tới chính là cách bố trí khoang hành khách. Khác với những chiếc xe từ châu Á thường dồn cả cabin hành khách tới trung tâm của 2 trục, nhiều mẫu xe tới từ các hãng châu Âu như Mercedes, BMW hay Audi lại có vị trí ghế lái ở trung tâm và dồn phần còn lại của cabin về phía sau. Hai cách làm này có điểm mạnh và yếu riêng, nhưng cảm giác ngồi và lái sẽ khác nhau.



Vị trí ngồi của người lái nằm tại chính giữa trục cơ sở

AN TOÀN TRÊN HẾT

Mô phỏng tác dụng của phanh ABS. Ảnh: VinFast

Khi nhắc tới tính an toàn, có thể chia làm 2 ‘kiểu’: an toàn chủ động và an toàn thụ động. An toàn chủ động tức là chiếc xe có các tính năng, thiết bị hỗ trợ giúp thoát khỏi nguy cơ gặp tai nạn. Ví dụ tiêu biểu cho ‘kiểu’ an toàn chủ động là thiết bị chống bó cứng phanh ABS, sẽ can thiệp vào hệ thống phanh để đảm bảo lực phanh vừa đủ để hãm mà không làm bánh xe ‘đóng băng’.

Với an toàn thụ động, chiếc xe sẽ có thiết kế, sở hữu các tính năng hoặc trang bị phù hợp để có thể bảo vệ được hành khách khi tình huống tai nạn xảy ra. Ví dụ dễ hiểu nhất chính là những chiếc túi khí, sẽ bung ra bảo vệ hành khách khỏi va đập vào các vật cứng.

Với định vị ‘An toàn’, chiếc SUV của VinFast được hãng tích hợp một danh sách dài rất nhiều các tính năng an toàn để bảo vệ hành khách cả chủ động và thụ động, từ cơ bản tới nổi bật. Có thể kể tới như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, kiểm soát lực kéo ESC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, hỗ trợ xuống dốc HDC…

Vị trí đèn cảnh báo điểm mù tại cột A trên VinFast Lux SA2.0

Bên cạnh đó, sẽ là rất thiếu nếu không nhắc tới cảnh báo điểm mù trên VinFast Lux SA2.0 khi đây là một mẫu SUV có kích thước khá lớn. Với tính năng cảnh báo điểm mù, chiếc xe sẽ được trang bị hệ thống sóng siêu âm, liên tục phát ra và nhận về tín hiệu. Bằng cách so sánh thời gian phản hồi của sóng, hệ thống máy tính có thể xác định liệu có vật cản nằm trong điểm mù hay không, từ đó sẽ đưa ra cảnh báo, tránh xảy ra tai nạn.



SẮC VIỆT RỰC SÁNG

Ngay từ khi cặp đôi VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0 chính thức ra mắt, điều đã khiến mọi người chú ý tới nhất chính là những chất Âu ẩn trong lớp vỏ đẹp đẽ do hãng thiết kế Ý trau chuốt. Đó là khung gầm F15 và khối động cơ N20 có gốc từ hãng xe BMW, đó là nhà thiết kế Pininfarina – đơn vị đứng sau những chiếc xe được đánh giá cao về thiết kế như Bentley Azure, Maserati Quattroporte...

Dải LED định vị mỏng lấy cảm hứng từ cánh chim Việt nổi bật khi trời tối

Nhưng hòa cùng các phẩm chất châu Âu ấy là các nét tinh tế thể hiện bản sắc Việt, làm cho phong cách Việt đầy ấn tượng. Nét vẽ dễ thấy nhất chính là một đặc điểm nhận diện của VinFast – đèn LED mảnh lấy cảm hứng từ cánh chim Việt.

Nếu để ý, có thể thấy rằng trên mặt các loại trống đồng, hình chim chiếm số lượng rất lớn. Theo Giáo sư Đào Duy Anh viết trong tập 1 của bộ Lịch sử cổ đại Việt Nam năm 1957, những con chim trên bề mặt trống đồng là hình chim ‘Lạc vật tổ’.

Cũng theo Giáo sư, người xưa đã theo cánh chim di trú mà tới định cư ở đất nước ta, hình thành nên cộng đồng người Việt xưa và phát triển tới ngày nay. Như vậy, có thể tạm kết luận rằng cánh chim đã gắn chặt với văn hóa Việt ta. Việc VinFast lựa chọn cánh chim làm biểu tượng chính là gắn kết một phần văn hóa Việt Nam lên chiếc xe.

Một chi tiết tinh tế khác cũng đậm chất Việt hiện có mặt trên 3 mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong của VinFast chứ không riêng VinFast Lux SA2.0 đó là lưới tản nhiệt khắc họa hình ảnh ruộng bậc thang.



Khi hạt gạo đã gắn chặt chẽ với đời sống người dân Việt, hình ảnh về những cánh đồng lúa chín vàng ươm đã trở thành một biểu tượng. Không chỉ những cánh đồng lúa nước, ruộng lúa bậc thang còn là một ‘đặc sản’ vừa đẹp mắt, vừa thể hiện trí tuệ của người Việt. Hình ảnh này đã ghi dấu mạnh với bạn bè quốc tế và đưa hình ảnh Việt Nam đi xa.