'VinFast Limo Green đẩy Mitsubishi Xpander vào thế ‘nghiêm trọng’ sau đúng 7 năm làm vua doanh số MPV tại Việt Nam'

Dưới đây là nội dung chương trình Trên Ghế 154 phát sóng ngày 7/8 trên HTV9.

Ngày 8/8/2018, Mitsubishi Xpander ra mắt thị trường Việt Nam và đã gây nhiều xáo trộn trong top 10 xe bán chạy và định hình lại phân khúc MPV phổ thông.

Theo anh Nam, điều gì đã mang đến thành công cho mẫu xe này?

Đầu tiên, thiết kế của Xpander thời điểm 2018 hiện đại hơn giúp xóa bỏ hình ảnh của những mẫu MPV già cỗi, cục mịch trước đó. Dù là MPV, mẫu xe này mang hơi hướng của SUV, vốn được người Việt ưa chuộng nhờ sự hầm hố, cao ráo.

Thứ 2, Xpander tham gia vào một phân khúc xe mà người Việt mong mỏi. Người dùng cần một chiếc xe rộng rãi, chở được nhiều người. Xpander có 7 chỗ ngồi, chỉ ít hơn 1 chỗ so với Toyota Innova.

Thứ 3, dù chở được nhiều người nhưng Xpander tiết kiệm nhiên liệu khi xe sử dụng động cơ 1.5L.

Thứ 4, giá bán của Xpander thấp hơn Innova, đánh mạnh vào tâm lý của người tiêu dùng.

Mitsubishi Xpander tại triển lãm Vietnam Motor Show 2024. Ảnh: MMV

Thứ 5, thời điểm năm 2018 chứng kiến sự tăng trưởng chung của phân khúc xe dịch vụ khi nhu cầu di chuyển của người dân tăng cao.

Bên cạnh đó, tôi đánh giá Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) thời điểm này rất biết cách làm truyền thông. Trước đó, MMV khá mờ nhạt trên thị trường, nhưng khi Xpander xuất hiện đã tạo một sự đột phá.

Như những gì anh nhận định, Xpander ra mắt vào đúng thời điểm thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tuy nhiên, tôi nhận thấy trong đó vẫn còn những điều tiếc nuối. Vậy anh còn tiếc nuối điều gì?

Xét về góc độ sản phẩm, công bằng mà nói xe tiết kiệm sẽ không khỏe. Trong khi đó, Xpander thường chở rất nhiều người. Vì thế, Xpander khó mang lại cảm xúc cho người lái, mà chỉ đơn thuần là một phương tiện di chuyển.

Tiếp theo, một mẫu xe sinh ra cho thị trường mới nổi như Đông Nam Á cần tối ưu về giá nên phải cắt giảm nhiều yếu tố về vật liệu cũng như vận hành. Vì thế, chúng ta không thể đòi hỏi nhiều về khả năng cách âm, vận hành đầm chắc. Sau 7 năm dù đã có những nâng cấp nhưng chỉ một chút. Nhưng cho đến nay, Xpander đang trở nên kém hấp dẫn so với những đối thủ đến sau.

Xét trên phương diện mà của người dùng, tôi đánh giá hệ thống showroom đại lý của Mitsubishi mặc dù đã được tăng cường nhưng vẫn chưa đủ rộng so với một số thương hiệu khác. Tôi cũng không đánh giá cao về dịch vụ hậu mãi cũng như chi phí bảo trì của Mitsubishi.

Thế nhưng, nhiều ý kiến nói rằng hệ thống đại lý của Mitsubishi đã nhiều hơn, họ cũng có những kho phụ tùng lớn ở Hà Nội và TP HCM.

Vậy cụ thể hơn, anh đánh giá như thế nào về dịch vụ hậu mãi của Mitsubishi?

Ở thời điểm hiện tại, tôi không phải là người sử dụng Mitsubishi.

Cách đây hơn 1 năm, tôi thấy rằng những xưởng dịch vụ vẫn có ở gần khu vực sinh sống. Nhưng nếu xét ở quy mô rộng hơn, tôi thật sự thấy số lượng chưa nhiều.

Bên cạnh đó, chi phí bảo dưỡng xe Mitsubishi đang nhỉnh hơn những thương hiệu Nhật khác.

Trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông mỗi lần nói về xe thường nhắc đến cảm giác lái, các tính năng an toàn. Nhưng dường như khi mua xe thật sự, người Việt thường bỏ qua những yếu tố này. Liệu có phải tiêu chuẩn của người dùng trong nước đang quá thấp?

Mitsubishi Xpander có cảm giác lái không tốt. Ảnh: MXH

Tôi đồng tình với quan điểm này.

Chúng ta phải thừa nhận rằng ở Việt Nam đang có một tệp khách hàng rất lớn mua theo đám đông. Ví dụ, tôi nói rằng mẫu Xpander có động cơ yếu, nhưng người muốn mua sẽ nói rằng nhiều người đi được, hàng tháng doanh số vẫn rất cao. Những lý lẽ đó sẽ khiến người dùng có tâm lý “người khác mua được thì mình cũng mua được không sao cả”, và họ sợ đi ra khỏi đám đông. Dần dần, chính điều này trở thành 1 phần nguyên nhân giúp mẫu xe này bán chạy.

Thêm vào đó, khách hàng chính của Xpander là những người mua xe chạy dịch vụ nên sẽ ưu tiên tính thanh khoản sau khi bán lại hơn. Họ vẫn có nhu cầu về một chiếc xe an toàn, cảm giác tốt, chất lượng ổn định… nhưng các tiêu chí này sẽ bị xếp sau.

Như anh nhận định, người Việt sợ đi ngược số đông. Hiện nay, làn sóng xe điện nói chung và sự xuất hiện của VinFast Limo Green đang tác động nhiều đến các bác tài chạy dịch vụ. Vậy “ông hoàng doanh số” Xpander có bị lung lay trước làn sóng xe điện không?

Sự lung lay của Xpander đã thể hiện trong một vài tháng gần đây. Dù MMV rất tích cực để tăng doanh số, nhưng tôi nhận thấy sự đi xuống rõ rệt.

Trước khi có Limo Green, bản thân Xpander đã bị tác động bởi thị trường, bởi những mẫu xe đến sau. Sóng sau bao giờ cũng dồn sóng trước, việc thị trường có hàng loạt sản phẩm mới sẽ khiến Xpander phải chịu sự cạnh tranh rất lớn. Trong khi đó, Xpander ít đổi mới, ví như việc chưa mang về bản hybrid vốn đã ra mắt tại Thái Lan.

Động thái dễ thấy nhất của MMV là giảm giá bán. Dù cách làm này phù hợp và vẫn được đón nhận nhưng khách hàng cần nhiều hơn thế. Người Việt giờ đây khắt khe hơn, luôn muốn một mẫu xe tốt hơn.

Áp lực tiếp theo không thể phủ nhận là làn sóng xe điện đang mạnh mẽ tại Việt Nam. Đây không còn là xu hướng của tương lai mà đang hiện hữu. Hàng tháng, báo cáo doanh số bán hàng cho thấy những mẫu xe đứng đầu đều là xe điện.

Chính sách miễn phí sạc pin của VinFast đến năm 2027 mang lại động lực lớn cho những người kinh doanh dịch vụ vận tải. Đối với xe điện, trước đây nhiều người còn hoài nghi. Nhưng hiện nay, họ đã có vài năm, thời gian đủ dài để kiểm chứng chất lượng. Bây giờ chính là thời điểm chín muồi để xe điện bùng nổ. Thị trường xe điện trước đây chỉ thiếu một điều để bùng nổ là sản phẩm. Nhưng sự xuất hiện của VinFast Limo Green sẽ đẩy Xpander vào thế khó.

Bên cạnh đó, gần đây những chính sách của cơ quan chức năng trong việc hạn chế phương tiện xăng dầu tác động lớn đến suy nghĩ của người dùng. Mỗi người mua xe thường sẽ sử dụng ít nhất 2-3 năm, trong khi năm 2027 sẽ cấm xe xăng dầu trong khu vực vành đai 1 (Hà Nội). Đây là cản trở lớn đối với xe xăng nói chung, Xpander nói riêng.

Về thị trường các nền tảng đặt xe công nghệ, so với năm 2018 hiện nay đã có Xanh SM, thuộc Vingroup cùng với VinFast. Khi Xanh SM cung cấp cả dịch vụ, cả phương tiện sẽ cùng lúc tạo nên áp lực lớn đối với Xpander.

VinFast Limo Green đã bàn giao vào ngày 5/8. Ảnh: AP Team

Anh nhắc đến phiên bản Xpander hybrid. Vậy vì sao MMV vẫn chưa đưa phiên bản này về Việt Nam?

Lý do thứ nhất, tôi cho rằng MMV vẫn chưa mang về vì Xpander thuần xăng vẫn đang có doanh số tốt. Có lẽ vì thế, hãng đang chờ đến khi doanh số bị giảm mới thật sự “tung ra”. Tôi nhận thấy, giới thiệu phiên bản hybrid có thể cách cuối cùng để cải thiện doanh số nếu bị sụt giảm.

Mặt khác, chính việc chậm ra mắt phiên bản hybrid cũng giúp Xpander áp dụng phương án giảm giá bán. Chúng ta có thể thấy, hầu như tháng nào mẫu xe này cũng có khuyến mãi, từ giảm giá trực tiếp, ưu đãi lệ phí trước bạ đến tặng phụ kiện nhưng quy ra tiền mặt. Và đối với người Việt, giảm giá bán luôn hấp dẫn.

Bây giờ, tôi muốn mời anh Nam lắng nghe và nhận định ý kiến của người dùng mạng xã hội về Mitsubishi Xpander.

Bình luận đầu tiên là “Cá nhân tôi thấy XL7 ngon hơn”, nhưng vì sao số người chọn Xpander vẫn nhiều hơn. Anh thấy như thế nào về điều này?

Lý do là bởi dịch vụ hậu mãi của Suzuki hơi kém. Ngoài ra, người mua xe còn tính đến sự thanh khoản sau vài năm, và Xpander đem lại cảm giác an toàn cho người dùng về khía cạnh này.

Bình luận tiếp theo: “Không hài lòng mỗi một điểm đấy là phanh sau không phải là phanh đĩa”. Anh nghĩ sao?

Thứ nhất, về hiệu năng, phanh đĩa không tạo ra quá nhiều khác biệt. Nhưng tư duy thông thường của người Việt luôn cảm thấy phanh đĩa an toàn hơn. Nhiều người trước đây đi xe máy phanh tang trống rồi chuyển sang phanh đĩa, giờ đây khi mua ô tô nếu không có phanh đĩa sẽ cảm thấy không hợp lý.

Thứ 2, khi xét về tính thẩm mỹ, nếu nhìn vào bánh sau không có phanh đĩa bị trống trải.

Chính vì thế, dù không thực sự tác động nhiều về sự an toàn, phanh tang trống khiến nhiều người “tâm tư”.

Mitsubishi Xpander chỉ có phanh đĩa ở bánh trước. Ảnh: MXH

Bình luận tiếp theo: “Mỗi tội khi ánh mắt nhìn của người khác cứ mặc định là xe dịch vụ”. Anh nghĩ sao?

Tôi không phủ nhận điều này. Đây vừa là thành công nhưng cũng vừa là rào cản của Xpander.

Thật sự, Xpander chạy dịch vụ đã phổ cập đến mức hình thành trong đầu nhiều người suy nghĩ này. Với những người không quá rành về xe, họ sẽ xếp chung Xpander cùng XL7 và Veloz Cross đều là xe dịch vụ

Tuy nhiên, thành công này cũng là rào cản đối với những người muốn mua xe gia đình. Ví dụ, nếu lái Xpander chở gia đình đỗ ở sảnh khách sạn, bạn có thể sẽ bị mời đi vì bảo vệ tưởng rằng đây là xe dịch vụ dù mang biển số trắng.

Vì thế, tôi nghĩ đây cũng là rào cản khiến Xpander khó mở rộng tệp khách hàng của mình.

Thực tế, Xpander có thêm biến thể Xpander Cross dành cho khách hàng cá nhân nhưng dường như đã bị lãng quên. Anh có nhận xét gì về mẫu xe này?

Sự xuất hiện của Xpander Cross là hãng đang cố gồng lên để tạo ra một mẫu SUV nhưng bản chất của xe không thay đổi. Khi kết cấu, cấu tạo của xe ban đầu đã như vậy, việc thay đổi là rất khó.

Với những người mua xe gia đình, cái bóng xe dịch vụ của Xpander quá lớn cùng với giá bán cao khiến họ khó lựa chọn Xpander Cross.

