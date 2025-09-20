VinFast Limo Green bàn giao hàng trăm xe, mẫu 7 chỗ Top 1 doanh số có bản mới: Đâu là 'vua xe gia đình'?

Cuộc đua tại phân khúc MPV đang trở nên sôi động với sự xuất hiện của các mẫu xe mới. Một bên là Mitsubishi Xpander, mẫu xe đã khẳng định vị thế "vua doanh số" trong nhiều năm, và bên kia là VinFast Limo Green, tân binh xe điện đang tạo ra làn sóng mới.

Hàng trăm xe MPV 7 chỗ thuần điện VinFast Limo Green đã chính thức đến tay khách hàng trong sự kiện bàn giao ngày 19/9/2025. Đây là sự kiện bàn giao quy mô lớn diễn ra trên cả 3 miền.

Trong khi đó, Mitsubishi Xpander mới cũng được bắt gặp xuất hiện tại Việt Nam, cho thấy Xpander 2025 nhiều khả năng sẽ sớm được giới thiệu tới khách hàng Việt.

Xpander: Vị thế vững chắc với doanh số gần 20.000 xe/năm

Mitsubishi Xpander tiếp tục là một trong những mẫu xe chủ lực tại Việt Nam. Theo thông tin từ Mitsubishi Việt Nam, chỉ sau 5 năm ra mắt, mẫu xe này đã đạt tổng doanh số hơn 80.000 xe trên toàn quốc. Đặc biệt, trong năm 2023, Xpander vẫn là "vua doanh số" với 19.740 chiếc được bán ra. Điều này cho thấy sự tin tưởng của khách hàng vào một mẫu xe đa dụng, bền bỉ và tiết kiệm nhiên liệu.

Năm 2024, Mitsubishi Xpander đã về đích với doanh số cộng dồn cả năm đạt 19.498 xe. So với năm 2023, Xpander giảm nhẹ khoảng 1%. Dù vậy, mẫu xe này vẫn thuộc top 3 xe bán chạy nhất tại Việt Nam, là mẫu xe ngoại bán chạy nhất tại Việt Nam.

Mitsubishi Xpander vừa ra mắt phiên bản nâng cấp với nhiều thay đổi ở cả ngoại thất và nội thất.

Kích thước tổng thể của Xpander là 4.475 – 4.595 x 1.750 – 1.800 x 1.730 – 1.750 mm, chiều dài cơ sở 2.775 mm.

Bên ngoài, xe có lưới tản nhiệt mới đơn giản hơn, chỉ còn khe hút gió phía dưới, đi kèm đèn sương mù LED được cải tiến. Thiết kế đèn pha và đèn ban ngày được giữ nguyên, nhưng bộ mâm hợp kim 17 inch lại mang diện mạo mới thanh lịch. Phần đuôi xe cũng được tinh chỉnh nhẹ ở cản sau.

Vào bên trong, không gian nội thất có nhiều điểm mới đáng chú ý. Các phiên bản sẽ được trang bị màn hình giải trí kích thước khác nhau: bản tiêu chuẩn là 7 inch, bản giữa là 8 inch, và bản cao cấp nhất lên tới 10 inch, tích hợp Apple CarPlay và Android Auto. Về mặt an toàn, Xpander 2025 giữ lại các tính năng hiện có đồng thời bổ sung thêm 6 túi khí, camera phía trước cho hệ thống camera 360 độ và tính năng kiểm soát lực phanh giúp xe ổn định hơn khi vào cua.

Mẫu xe này vẫn sử dụng động cơ xăng 1.5L 4 xi lanh, cho công suất tối đa 105 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Khách hàng có thể lựa chọn giữa hộp số sàn 5 cấp hoặc hộp số vô cấp CVT, đi kèm hệ dẫn động cầu trước.

VinFast Limo Green: Tân binh xe điện nhiều tham vọng

Trong khi đó, VinFast Limo Green xuất hiện với một diện mạo hoàn toàn mới. Đây là mẫu xe điện 7 chỗ của VinFast được công bố ban đầu sẽ phân phối qua dịch vụ taxi điện Xanh SM (GSM).

Không chỉ khuấy đảo thị trường xe Việt, VinFast Limo Green cùng với 3 mẫu xe VinFast Green khác gồm Minio Green, Herio Green, Nerio Green còn gây chấn động với kỷ lục 45.813 xe chỉ trong 72 giờ đầu tiên mở bán. Con số kỷ lục thể hiện sức nóng của các mẫu xe. Trong đó, VinFast Limo Green là mẫu MPV thu hút sự quan tâm lớn của người tiêu dùng Việt với nhiều trang bị hấp dẫn.

Mẫu xe này có kích thước lớn hơn Xpander với chiều dài 4.740 mm, rộng 1.872 mm và cao 1.728 mm, chiều dài cơ sở 2.840 mm.

Về động cơ, Limo Green sử dụng động cơ điện có công suất 201 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm, dẫn động cầu trước. Xe có phạm vi di chuyển 450 km sau mỗi lần sạc đầy. Đặc biệt, xe có khả năng sạc nhanh từ 10% đến 70% chỉ trong 30 phút.

Giá bán của VinFast Limo Green, bao gồm cả pin, được công bố là 749 triệu đồng.

VinFast Limo Green có ưu thế hơn với khách hàng chạy dịch vụ, sử dụng xe nhiều khi hưởng chính sách bảo hành xe là 7 năm hoặc 160.000km và bảo hành pin là 8 năm hoặc 160.000km (tùy điều kiện nào đến trước).