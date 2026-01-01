VinFast Lạc Hồng 900 LX rục rịch mở bán, giá dự kiến từ 5 tỉ đồng

Theo đại lý, VinFast sẽ mở bán Lạc Hồng 900 LX bản tiêu chuẩn, với giá dự kiến khoảng 5 tỉ đồng. Mức giá này tương đương mẫu xe Lexus RX 500h F Sport Performance 5 chỗ, hiện được niêm yết 4,94 tỉ đồng tại thị trường Việt Nam.

Một số đại lý tiết lộ, Lạc Hồng 900 LX có thể được áp dụng ưu đãi lên tới hàng trăm triệu đồng bằng hình thức giảm trực tiếp 4% giá niêm yết (khoảng 200 triệu đồng), đồng thời bổ sung ưu đãi cho khách hàng đáp ứng các điều kiện như hạng VinClub, tặng điểm VPOINT hoặc hỗ trợ chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện.

Xe Lạc Hồng trị giá khoảng 5 tỉ đồng

Dù VinFast chưa đưa ra thông báo chính thức, việc Lạc Hồng 900 LX liên tục xuất hiện tại các sự kiện truyền thông gần đây cho thấy thời điểm mở bán không còn xa. Giới quan sát đánh giá mức giá 5 tỉ đồng là hợp lý, trong bối cảnh VinFast President – phiên bản giới hạn phát triển từ LUX SA2.0 – từng được niêm yết 4,6 tỉ đồng.

Ngoài bản tiêu chuẩn, Lạc Hồng 900 LX còn được phát triển phiên bản chống đạn. Hiện chưa rõ biến thể này có được mở bán rộng rãi hay không, song với cấu hình hướng tới tiêu chuẩn xe nguyên thủ, giá bán được dự đoán ở mức rất cao, tương đương Rolls-Royce Ghost Series II (giá khởi điểm 34,9 tỉ đồng; bản trục cơ sở kéo dài Ghost Extended Series II từ 38,9 tỉ đồng).

Phía đuôi xe Lạc Hồng

Trước đó, ngày 27-8-2025, VinFast chính thức bàn giao lô xe đặc biệt - Lạc Hồng 900 LX - phục vụ nguyên thủ quốc tế tại Đại lễ kỷ niệm 80 Quốc khánh cho Bộ Ngoại giao. Đây là dòng xe giới hạn, với 2 phiên bản. Trong đó, phiên bản chống đạn đạt tiêu chuẩn VPAM VR7 - tiêu chuẩn khắt khe nhất chuyên trang bị cho xe của các lãnh đạo hàng đầu thế giới.

Mẫu xe này có nội thất được ốp, bọc và mạ bởi các loại vật liệu đặc biệt như gỗ quý Golden Nanmu, da Nappa và vàng thật. Toàn bộ chi tiết mạ vàng trong và ngoài xe đều được làm hoàn toàn thủ công. Xe có vách ngăn khoang lái bằng kính cách âm và rèm chỉnh điện, điện đàm hiện đại trao đổi giữa khoang trước và sau.

Nội thất bên trong

Riêng phiên bản chống đạn được bọc thép toàn bộ, gia cố thân vỏ, khung gầm, cửa kính và vách ngăn chống đạn phía sau bởi INKAS Armored Vehicle Manufacturing (Canada) - hãng chuyên bọc thép xe hàng đầu thế giới.

Xe đã trải qua quá trình kiểm thử nghiêm ngặt tại trung tâm Beschussamt Ulm (đơn vị kiểm thử tại Đức) với 440 phát đạn bắn vào nhiều vị trí, 11 lần nổ mìn từ dưới gầm và trên nóc xe. Với tiêu chuẩn cao nhất dành cho xe nguyên thủ - VPAM VR7, Lạc Hồng 900 LX phiên bản chống đạn có khả năng chống lại các loại đạn súng trường NATO Ball M80 và lựu đạn loại DM51.

Ngoài những trang bị an toàn cao cấp cùng lốp run-flat có khả năng di chuyển 80-100 km kể từ khi lốp bị xịt, xe có thể được lắp thêm những thiết bị chuyên dụng như hệ thống oxy hỗ trợ cấp dưỡng khí, hệ thống cứu hỏa tích hợp, điện thoại vệ tinh, đèn cảnh báo, còi hú.

Lô xe Lạc Hồng 900 LX xuất xưởng đầu tiên được VinFast bàn giao cho Bộ Ngoại giao gồm 2 xe chống đạn và 10 xe tiêu chuẩn.