VinFast là DN Việt Nam duy nhất lọt Top 10 xuất khẩu sản phẩm liên quan máy tính - thiết bị điện sang Mỹ

VinFast là doanh nghiệp duy nhất của Việt Nam lọt vào Top 10 Công ty xuất khẩu sản phẩm liên quan đến máy tính, thiết bị điện sang Mỹ trong 2023 và 10 tháng đầu năm 2024, thông tin được ghi nhận tại Hội thảo Đón sóng đầu tư Trump 2.0 do CTCP Chứng khoán KB và CTCP Giao dịch Hàng hoá Tp.HCM (HCT) tổ chức mới đây.

Theo bảng tổng hợp từ KB, trong 10 DN xuất khẩu hàng công nghệ, điện tử sang Mỹ thì đa số là Đài Loan, Trung Quốc. Trong bối cảnh ông Trump đắc cử, các chuyên gia cùng cho rằng Việt Nam sẽ tiếp tục hưởng lợi từ làn sóng chuyển dịch nhà máy sản xuất của ông lớn công nghệ Mỹ từ Trung Quốc sang.

Thực tế, trước đó, khi Mỹ và Trung Quốc xung đột thương mại dưới nhiệm kỳ của ông Trump, Việt Nam đã được hưởng lợi khi trở thành điểm đến thay thế cho các doanh nghiệp Mỹ muốn tránh rủi ro từ Trung Quốc.

Top 10 Công ty xuất khẩu sản phẩm liên quan đến máy tính, thiết bị điện sang Mỹ trong 2023 và 10 tháng đầu năm 2024

Ảnh: Báo cáo từ KB.

Riêng với lĩnh vực công nghệ hiện nay, tại Việt Nam có 3 doanh nghiệp chủ chốt theo ông Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc khối phân tích KB – đó là Vingroup (VIC), Viettel và Tập đoàn FPT.

3 DN chủ chốt trong cuộc chơi công nghệ toàn cầu: Vingroup. FPT và Viettel

Trong đó, Vingroup đang tái cấu trúc với chủ trương tập trung lĩnh vực công nghệ. Năm 2024, điểm sáng đến từ VinFast – đơn vị phát triển công nghệ xe điện của Tập đoàn.

Mới đây, VinFast công bố đã bàn giao hơn 11.000 xe ô tô điện các loại cho khách hàng trong tháng 10/2024, nâng tổng số luỹ kế lên hơn 51.000 chiếc, chính thức trở thành thương hiệu ô tô bán chạy số 1 thị trường Việt Nam trong 10 tháng đầu năm.

Trong đó, hai mẫu xe bán chạy nhất là VF 3 với gần 5.000 xe và VF 5 với hơn 2.600 xe. Các mẫu xe khác gồm VF 6, VF 7, VF 8, VF 9 và VF e34 cũng đạt kết quả kinh doanh ấn tượng, cho thấy người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng xe điện và ủng hộ xu hướng di chuyển xanh.

Hiện tại, VinFast đang bán ra thị trường Việt Nam 7 dòng ô tô điện thuộc tất cả phân khúc từ mini-SUV đến E-SUV, với giá bán đa dạng, phù hợp với mọi phân khúc khách hàng và hấp dẫn so với các xe xăng cùng phân khúc. VinFast cũng đang mạnh mẽ tiến ra quốc tế, tăng cường hiện diện ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc cách mạng di chuyển điện hóa toàn cầu.

Tổng doanh thu quý 3/2024 của VinFast đạt 12.326 tỷ đồng, tăng 49,3% so với cùng kỳ năm 2023. Công ty lỗ gộp 2.957 tỷ đồng trong quý 3, giảm 45,6% so với quý 2 năm nay. Doanh nghiệp lỗ ròng 13.251 tỷ đồng, giảm đáng kể 29,4% so với quý 2 năm 2024 và giảm 14,8% so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài ra, sau khi bán VinBrain cho Nvidia, Vingroup hiện đang nắm trong tay hệ sinh thái nhiều doanh nghiệp công nghệ như: VinCSS, VinAI, VinBigdata, VinHMS... và một công ty mới thành lập là VinRobotics.

“Vingroup theo tôi khá quyết liệt nhưng thực tế họ đang chật vật tìm cái mới cho mình. Tương tự, Viettel cũng tận dụng được nguồn lực sẵn có, hay Tập đoàn FPT cũng vươn mình mạnh mẽ. Song, chúng ta cần thời gian theo dõi 3 doanh nghiệp này, để có thể đánh giá chính xác rằng họ có đủ năng lực sánh vai với các tập đoàn ngoại không?”, ô ng Bình nhấn mạnh.

Ảnh: Các chuyên gia chia sẻ tại hội thảo mới đây.

"Vũ khí cũng có thể xem là ngành công nghiệp mới của Việt Nam"

Với Viettel, cuộc chơi nổi trội hiện nay của Tập đoàn liên quan đến vũ khí công nghệ. Tiếp lời chuyên gia KB, ông Nguyễn Việt Hùng - CEO Davinci Academy cho biết: "Vũ khí cũng có thể xem là ngành công nghiệp mới của Việt Nam".

Tại Vietnam Defence Expo 2024 - Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam năm nay, Viettel gây chú ý khi trình làng hệ thống vũ khí, khí tài do TCT Công nghiệp Công nghệ cao Viettel (VHT) nghiên cứu, sản xuất.

Đơn cử, tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại hóa S-125-VT mang nhiều tính năng nổi bật so với phiên bản gốc. Theo giới thiệu, tổ hợp S-125-VT là phiên bản hiện đại hóa của hệ thống S-125 Pechora (Liên Xô), được thiết kế với mục tiêu tiêu diệt các phương tiện tấn công đường không, đặc biệt là các mục tiêu bay thấp và có kích thước nhỏ, ngay cả trong điều kiện nhiễu phức tạp.

Bên cạnh đó, tổ hợp tên lửa này còn có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên mặt đất và mặt nước, hoạt động độc lập hoặc trong đội hình cụm phòng không.

S-125-VT có tốc độ tối đa 800 m/giây, cho phép tiêu diệt đồng thời 2 mục tiêu với cự ly sát thương lên đến 30 km, và tỷ lệ tiêu diệt máy bay tiêm kích lên tới 90%. Tổ hợp này có khả năng phát hiện mục tiêu ở khoảng cách tối đa 90 km.

Ảnh: Tổ hợp tên lửa phòng không S-125-VT.

Viettel cũng giới thiệu Tổ hợp Tên lửa đất đối hải Trường Sơn. Tổ hợp Trường Sơn, cùng với đạn tên lửa hành trình diệt hạm Sông Hồng, được Viettel nghiên cứu và phát triển, là một trong những bước tiến vượt bậc trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng tự chủ của Việt Nam….