VinFast Fadil giảm sâu hàng trăm triệu tại đại lý, thấp nhất 335 triệu đồng

Cụ thể, ba phiên bản của VinFast Fadil là bản tiêu chuẩn, bản nâng cấp và bản cao cấp đang được bán ra với mức giá lần lượt là 342,5 triệu đồng, 364,1 triệu đồng và 409,1 triệu đồng. Thậm chí, ở một số đại lý, VinFast Fadil bản tiêu chuẩn còn được bán ra với mức giá 335 triệu đồng.

Theo giới tư vấn bán hàng, hiện tại VinFast Fadil đang được giảm 10% giá trị xe và 40 triệu đồng tiền mặt. Nhờ đó, giá xe VinFast Fadil đang thấp hơn từ 83 – 90 triệu đồng so với giá niêm yết. Ngoài ra, khi mua VinFast Fadil thời điểm này, khách hàng còn được hưởng ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ đến ngày 31/5. Hiện tại, phiên bản Fadil Tiêu chuẩn đăng ký biển tỉnh chỉ rơi vào khoảng 366 triệu đồng.

Với mức giá ưu đãi, VinFast Fadil tiếp tục có lợi thế trước các đối thủ phân khúc hatchback hạng A như Hyundai Grand i10, Kia Morning, Honda Brio và Toyota Wigo. Kết thúc tháng 2, Vinfast Fadil chỉ có 697 xe được bán ra thị trường, giảm 50,2% so với tháng trước đạt 1.401 xe và giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái đạt 1.090 xe. Tính chung 2 tháng qua, mẫu xe này đạt 2.098 xe được giao đến tay khách hàng.

Được biết, VinFast Fadil là hatchback hạng A được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu xe Opel Karl Rocks. Xe sử dụng động cơ 1.4L 4 xi-lanh thẳng hàng với công suất 98 mã lực tại 6.200 vòng/phút và mô-men xoắn 128 Nm tại 4.400 vòng/phút. Hộp số tự động vô cấp CVT, không có số sàn.

Xe được trang bị hệ thống an toàn tiêu chuẩn gồm phanh đĩa trước, phanh tang trống phía sau, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, hệ thống cân bằng điện tử ESC, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, chức năng chống lật ROM cùng 2 túi khí. Phiên bản Plus có thêm camera lùi và tính năng tự động khóa cửa khi di chuyển. Phiên bản Cao cấp có thêm cảm biến lùi, cảnh báo chống trộm và 6 túi khí.

