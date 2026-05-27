VinFast EC Van: 0 đồng vốn đối ứng, hộ kinh doanh có xe mới để sinh lời “ngay và luôn”

"Lực sĩ" nhỏ gọn cho những chuyến hàng trong phố

Nhiều năm gắn bó với nghề giao buôn nông sản, anh Đức Hải (35 tuổi) chia sẻ, điều khiến anh mệt mỏi là phải xoay xở với chiếc xe tải van chạy xăng cồng kềnh trong các con ngõ nhỏ đông đúc. Xe vừa tốn nhiên liệu, vừa nóng, ồn và rất vất vả mỗi khi dừng đỗ giao hàng liên tục. Mọi thứ chỉ thay đổi khi anh quyết định lên đời VinFast EC Van.

"Mấy năm trước, dù nhễ nhại mồ hôi nhưng vẫn phải cố vần vô lăng, đạp côn mỏi chân, chịu đựng tiếng ồn của động cơ và mùi xăng dầu. Giờ thì mỗi sáng chỉ cần bấm nút, lên xe bật điều hòa và tận hưởng sự êm ái", anh Hải chia sẻ.

Sở hữu kích thước nhỏ gọn với chiều dài cơ sở chỉ 2.520 mm và bán kính quay vòng 5,1 m, VinFast EC Van lại là một "lực sĩ" thực thụ khi chở hàng. Điểm đáng chú ý nằm ở khoang chứa phía sau với dung tích 2.600 lít, cùng tải trọng 650 kg. Nhờ sức chứa tốt, anh Hải cho biết, giờ đây anh đã có thể xếp gọn gàng hàng chục khay rau củ tươi, giao một mạch từ ngoại ô vào trung tâm mà không cần quay vòng nhiều chuyến.

Về năng lực vận hành của EC Van, reviewer Kenz Nguyễn đánh giá, sự vượt trội của mẫu xe này thể hiện ở mô-men xoắn tức thời 110 Nm giúp xe chạy "bốc" và dễ điều khiển hơn.

"Ưu điểm của mẫu xe van điện là mô-men xoắn tức thời của EC Van lớn hơn Su Cóc 62%, nhờ đó giải quyết tốt nhu cầu tải nặng. Ngoài ra, hệ thống treo sau dạng nhíp lá cũng bổ trợ cho năng lực chuyên chở của mẫu xe này", reviewer này nhấn mạnh.

Cũng theo reviewer Kenz Nguyễn, với quãng đường di chuyển tối đa đạt 175 km cho một lần sạc đầy, mẫu xe vận chuyển này phù hợp với các hộ kinh doanh vận tải nội đô tuyến cố định. Năng lực chở hàng với số lượng lớn giúp chủ xe giảm thời gian quay đầu, giữ nhịp giao hàng ổn định và phục vụ được nhiều đơn hơn trong cùng một ngày.

Trợ thủ "siêu lợi nhuận" cho hộ gia đình

Với những hộ gia đình hoạt động kinh doanh trong thành phố, chiếc xe càng "lành", càng tiết kiệm chi phí càng phát huy hiệu quả. Xét trên yếu tố này, EC Van tỏ ra vượt trội so với nhiều đối thủ chạy động cơ đốt trong.

Giá niêm yết của xe chỉ ở mức 285 triệu đồng. Tuy nhiên, những khách hàng như anh Hải và nhiều tiểu thương có thể mua xe với 0 đồng vốn đối ứng thông qua trả góp, cùng mức lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong 3 năm đầu. Điều này giúp anh Hải giảm áp lực vốn ban đầu, đồng thời có phương tiện mới để đưa vào khai thác ngay.

Người mua cũng có thể trả thẳng và nhận mức ưu đãi 6% trong khuôn khổ chương trình "Mãnh liệt vì tương lai Xanh". Trong tháng 5/2026, khách hàng khi mang xe xăng đến đổi lấy xe điện còn nhận được hỗ trợ 3% giá trị xe. Cộng gộp các ưu đãi từ nhà sản xuất và chính sách miễn lệ phí trước bạ của Nhà nước, giá lăn bánh của VinFast EC Van được đưa về mức 260 triệu đồng.

Không chỉ giảm áp lực ở bước đầu tư ban đầu, EC Van còn giúp chủ xe tiết kiệm đáng kể trong quá trình khai thác nhờ chi phí vận hành thấp. Trong khi giá nhiên liệu của xe xăng biến động theo thị trường, anh Hải và nhiều chủ xe EC Van được miễn phí sạc tại trạm công cộng đến ngày 10/2/2029, tối đa 20 lần mỗi tháng.

Theo đánh giá của kênh Thích đi chơi, ngay cả khi sạc tại nhà, mức tiêu hao điện năng của EC Van cũng rất thấp.

"Kể cả không miễn phí sạc thì một lần đầy pin cũng chỉ tốn khoảng 30.000 đồng tiền điện cho quãng đường hơn 100 km, chưa bằng một bát phở", reviewer của kênh nhận xét.

Tổng hòa giữa khả năng vận hành linh hoạt, không gian chứa hàng tối ưu và chi phí nuôi xe "nhẹ gánh", VinFast EC Van thực sự là một khoản đầu tư thông minh, giúp chủ xe sinh lời ngay từ kilomet đầu tiên.