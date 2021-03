VinFast đang đi đúng con đường tự chủ công nghệ như Tesla ngày nào

Mới đây, hãng VinFast đã đạt được một thỏa thuận cấp phép bằng sáng chế công nghệ với đối tác ProLogium về việc sản xuất các khối pin thể rắn dành cho ô tô điện tại Việt Nam. Với thỏa thuận này, VinFast có thể tiếp cận một trong các công nghệ quan trọng nhất đối với nỗ lực tự chủ công nghệ ô tô điện: công nghệ pin.

Cho dù xe điện còn xuất hiện trước cả xe chạy nhiên liệu hóa thạch nhưng có một lý do khiến cho đến tận bây giờ, xe điện vẫn chỉ có một thị phần vô cùng nhỏ bé so với loại xe dùng nhiên liệu hóa thạch: đó là vì mật độ năng lượng của pin ô tô điện.

Tại sao xe điện thất thế trước xe dùng nhiên liệu hóa thạch?

Mật độ năng lượng thấp kéo theo quãng đường vận hành ngắn là yếu tố khiến xe điện thất thế trước xe dùng nhiên liệu hóa thạch

So với các loại nhiên liệu hóa thạch, mật độ năng lượng của pin thấp hơn đáng kể, đặc biệt trên mỗi đơn vị trọng lượng. Mật độ năng lượng thấp hơn cũng có nghĩa cùng một đơn vị trọng lượng, năng lượng do pin sản sinh ra thấp hơn đáng kể so với nhiên liệu hóa thạch. Điều này cũng kéo theo phạm vi hoạt động của xe điện ngắn hơn, bất tiện hơn so với xe dùng nhiên liệu hóa thạch. Chính vì vậy, cho dù xe dùng nhiên liệu hóa thạch có động cơ phức tạp hơn và ra đời sau, cuối cùng chúng vẫn đánh bại xe điện để thống trị thế giới.

Ngay cả hiện tại, khi xe điện có thể tích hợp nhiều công nghệ vượt trội so với xe dùng nhiên liệu hóa thạch, như khả năng tự lái hoàn toàn cũng như ít gây ồn hơn và thân thiện với môi trường, phạm vi hoạt động vẫn là một trong các yếu tố làm người dùng ngần ngại tìm đến xe điện.

Nói cách khác, công nghệ pin trên xe điện chính là công nghệ cốt lõi cho thành công trong lĩnh vực này.

Nhưng không dễ để cải thiện mật độ năng lượng của pin ô tô điện. Từ nhiều năm nay, các hợp chất cơ bản tạo nên viên pin trên ô tô điện hầu như không thay đổi, khiến mật độ pin khó có các thay đổi đột phá. Những cải tiến chủ yếu nằm ở thiết kế khối pin, nhằm mang lại mật độ pin cao hơn.

Học tập từ người thành công nhất

Tesla luôn nỗ lực đi đầu trong gia tăng mật độ năng lượng của pin ô tô điện, yếu tố giúp hãng dẫn đầu thế giới xe điện hiện nay

Một trong những hãng đi đầu giải quyết thách thức này không ai khác chính là Tesla, khi đi đầu trong việc thiết kế những khối pin xe điện mới giúp mang lại mật độ năng lượng cao hơn cho mỗi khối pin. Chính công nghệ pin, chứ không phải tính năng tự lái hay các tính năng khác, đã trở thành yếu tố giúp Tesla vươn lên trở thành nhà sản xuất xe điện hàng đầu thế giới.

Với thỏa thuận vừa qua với đối tác ProLogium, VinFast đang muốn lặp lại con đường tương tự mà Tesla đã đi qua. Thỏa thuận này giúp VinFast tiếp cận được công nghệ đóng gói pin thể rắn MAB của ProLogium – một công nghệ có thể giúp mật độ năng lượng trên pin ô tô đạt được bước tiến đáng kể.

Công nghệ này từng được ProLogium thông báo trong hội nghị CES trong những năm 2019 và 2020, cho phép các cell pin kết nối trực tiếp với nhau không cần dùng dây dẫn, tiết kiệm đáng kể không gian trong mỗi khối pin, giúp tạo nên các khối pin với mật độ năng lượng cao hơn. Theo công bố của ProLogium, công nghệ này giúp mật độ năng lượng trong khối pin gia tăng từ 29% đến 56,5%. Điều này cũng làm gia tăng đáng kể quãng đường hoạt động của ô tô điện sử dụng công nghệ này

ProLogium là một trong những người dẫn đầu về thương mại hóa pin thể rắn

Thỏa thuận hợp tác với ProLogium cũng giúp VinFast được thừa hưởng loại pin ưu việt này và trang bị cho xe của mình. Đáng chú ý hơn nữa, thỏa thuận còn cho phép VinFast tự mình sản xuất loại pin này ngay tại Việt Nam, đảm bảo khả năng tự chủ trong công nghệ cốt lõi dành cho xe điện.

Không chỉ các ô tô điện của VinFast được hưởng lợi từ thỏa thuận này, mà trước mắt, có thể chính những chiếc xe máy điện sẽ tận dụng được công nghệ này. Trong khi các ô tô điện của VinFast mới đang ở giai đoạn phôi thai, những chiếc xe máy điện đã đến tay người dùng và được ưa chuộng từ nhiều năm nay. Công nghệ pin mới sẽ giúp VinFast tạo ra khác biệt trước các đối thủ xe máy điện khác và thậm chí cả đối với xe máy dùng xăng thông thường.

Rõ ràng, bài học về thành công của Tesla đang cho VinFast thấy những bước đi cần thiết để có được vị thế trong lĩnh vực sản xuất xe điện. Hiện tại, VinFast cũng đang triển khai xây dựng hệ thống trạm sạc trên khắp cả nước, với mục tiêu có hơn 40.000 cổng sạc cho xe máy điện và ô tô điện đến cuối năm nay.