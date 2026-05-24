VinFast có thêm bộ logo nhận diện

Phan Trang
|

Ngày 23/5, VinFast công bố bộ nhận diện riêng cho dòng ô tô điện Green, bên cạnh hai dòng sản phẩm hiện có là Lạc Hồng và VF.

VinFast có thêm bộ logo nhận diện - Ảnh 1.

Logo mới của dòng xe Green

Theo doanh nghiệp, logo mới của dòng Green được thiết kế với hình ảnh hai bàn tay nâng Trái Đất, gắn với định hướng phát triển các giải pháp di chuyển xanh.

Những mẫu xe Green đầu tiên sử dụng logo mới dự kiến được xuất xưởng từ đầu tháng 6/2026, mở đầu với mẫu Limo Green. Các mẫu xe khác thuộc dòng này như Herio Green, Minio Green và EC Van cũng sẽ chuyển sang nhận diện mới trong thời gian tới.

VinFast cho biết việc tách bộ nhận diện riêng nhằm định vị rõ hơn các dòng sản phẩm theo từng nhóm khách hàng và mục đích sử dụng. Trong đó, dòng Green được định hướng phục vụ nhu cầu kinh doanh dịch vụ vận tải, với các trang bị và công nghệ tối ưu cho vận hành và chi phí sử dụng.

Đại diện doanh nghiệp cho biết VinFast hiện phát triển ba nhóm sản phẩm gồm dòng Lạc Hồng ở phân khúc siêu sang, dòng VF dành cho khách hàng phổ thông và dòng Green phục vụ nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ.

Theo VinFast, dòng xe Green có lợi thế về chi phí năng lượng và bảo dưỡng so với xe động cơ đốt trong. Doanh nghiệp cũng cho biết mẫu Limo Green đã bàn giao gần 19.000 xe tại Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026.

