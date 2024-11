VinFast có thể sẽ bán được 3.000 xe điện VF 5 và 300 xe buýt điện cho một đối tác ngoại

Hôm nay, 4/11, VinFast - công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup và Công đoàn Tài xế và Người lao động Durango tại Mexico đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi xanh giao thông công cộng, bao gồm khả năng mua 3.000 xe điện VF 5 và 300 xe buýt điện để vận hành tại Mexico.

Quan hệ đối tác chiến lược này thể hiện rõ sự quan tâm ngày càng lớn trên toàn cầu đối với xe điện của VinFast, đồng thời cho thấy hãng có thể đáp ứng nhu cầu sử dụng đa dạng tại nhiều thị trường khác nhau.

Theo Thỏa thuận, hai bên sẽ đàm phán về giao dịch bán xe điện VF 5 và xe buýt điện cho Công đoàn tài xế Durango, thành viên của Liên đoàn Người lao động Mexico (CTM), nhằm phục vụ vận tải hành khách công cộng tại Thành phố Durango, thay thế đội xe xăng hiện hành.

Ngoài ra, VinFast cùng công ty V-Green và CTM sẽ hợp tác nghiên cứu, thiết lập, lắp đặt và/hoặc vận hành cơ sở hạ tầng trạm sạc cho xe ô tô điện và xe buýt điện tại Thành phố Durango, xây dựng mạng lưới sạc thuận tiện và phủ khắp nhằm đáp ứng nhu cầu của cả phương tiện giao thông cá nhân và công cộng.

VinFast là công ty con của Vingroup, tập đoàn tư nhân hàng đầu tại Việt Nam. VinFast cung cấp dải sản phẩm xe điện toàn diện, từ ô tô, xe buýt đến xe máy và xe đạp điện.

Mẫu e-SUV nhỏ gọn VinFast VF 5 là lựa chọn phù hợp cho cả người dùng cá nhân và kinh doanh dịch vụ taxi. Trong khi đó, xe buýt điện của VinFast được thiết kế với sức chứa và tùy chọn đa dạng, đảm bảo an toàn bằng các công nghệ tối tân nhất.

Được thành lập vào năm 2017, VinFast sở hữu tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô hiện đại, có quy mô hàng đầu khu vực đặt tại Hải Phòng, Việt Nam với mức độ tự động hóa lên đến 90%.

Mới đây, VinFast cũng đánh dấu mốc quan trọng khi lần đầu trở thành thương hiệu ô tô thuần điện có doanh số dẫn đầu Việt Nam trong tháng 9/2024.

Về doanh số bán xe, theo công bố, trong tháng 9/2024, VinFast đã giao hơn 9.300 xe cho khách hàng. Đây là số liệu hãng công bố riêng về doanh số bán xe điện nhưng chi tiết số lượng mỗi dòng xe bán ra phía VinFast lại không công bố cụ thể. Với doanh số trên, lần đầu tiên một thương hiệu ô tô điện nội địa chiếm lĩnh vị trí số 1 trên thị trường.

Tổng chung, trong 9 tháng qua, VinFast đã bàn giao 44.260 ô tô điện, tăng trưởng 108% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong quý 3/2024, hãng xe điện của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã giao 21.912 xe, tăng 66% so với quý 2 và 116% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong 9 tháng năm 2024, VinFast đóng góp doanh thu hơn 28.000 tỷ đồng cho công ty mẹ Vingroup. Quy mô doanh thu của mảng kinh doanh này tăng hơn 50% so với năm trước và gấp gần ba lần năm 2022. Mục tiêu của VinFast là trong năm 2024 giao 80.000 xe trong năm, riêng mẫu VF 3 tối thiểu là 20.000 chiếc.

Tại phiên họp cổ đông thường niên diễn ra đầu năm, Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định "sẽ không bao giờ buông" VinFast , thêm rằng ông và tập đoàn sẽ dồn toàn lực cho công ty xe điện này.

Ngoài Việt Nam, thương hiệu này còn có sự hiện diện tại nhiều quốc gia khác trên thế giới như Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Hà Lan, Indonesia, Philippines.