VinFast chính thức hiện diện tại một trong những thị trường xe máy lớn nhất thế giới

Doanh nghiệp đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với các đại lý phân phối chiến lược đầu tiên tại Indonesia, một trong những quốc gia có quy mô thị trường xe máy lớn nhất thế giới.

Theo công bố, các đối tác phân phối đầu tiên của VinFast tại Indonesia gồm K3, Citra Abadi Sedaya, PT. Bevos Auto Mandiri, PT. Sapta Jaya, MotorArt, PT. Sinergies Dua Kawan và PT. HINU. Đây là các đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực phân phối ô tô, xe máy tại Indonesia, có kinh nghiệm vận hành và am hiểu thị trường địa phương.

VinFast dự kiến bắt đầu triển khai mạng lưới phân phối xe máy điện tại khu vực Jabodetabek – trung tâm kinh tế và đô thị lớn nhất Indonesia – từ quý II/2026, trước khi mở rộng ra các khu vực khác trên toàn quốc. Trong giai đoạn đầu, hãng sẽ giới thiệu các mẫu xe máy điện sử dụng mô hình đổi pin như VinFast Flazz, VinFast Evo, VinFast Feliz II và VinFast Viper, cùng một số mẫu xe mới khác. Danh mục sản phẩm được điều chỉnh nhằm phù hợp với điều kiện khí hậu, mật độ giao thông và thói quen di chuyển tại các đô thị Indonesia.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, VinFast đặt mục tiêu mở rộng mạng lưới lên hàng trăm cửa hàng đại lý và xưởng dịch vụ trên toàn Indonesia. Mô hình triển khai bao gồm hệ thống phân phối, dịch vụ hậu mãi, giải pháp tài chính, hạ tầng sạc và đổi pin, được thực hiện thông qua hợp tác với đối tác V-Green.

Trước Indonesia, VinFast đã công bố chiến lược đưa xe máy điện ra thị trường quốc tế và ký kết hợp tác với các đại lý tại Philippines. Trong năm 2026, doanh nghiệp dự kiến đẩy nhanh hoạt động kinh doanh xe máy điện tại 5 thị trường quốc tế trọng điểm gồm Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia.

Indonesia hiện là một trong những thị trường xe máy lớn nhất thế giới, với tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu di chuyển cao tại các thành phố lớn. Việc VinFast mở rộng sang thị trường này diễn ra trong bối cảnh xu hướng chuyển dịch sang các phương tiện giao thông sử dụng năng lượng điện đang gia tăng.

Trước đó, VinFast đã hiện diện tại Indonesia với các dòng ô tô điện và đưa nhà máy tại Subang vào vận hành, đồng thời phát triển mạng lưới đại lý, trung tâm hậu mãi và hạ tầng trạm sạc thông qua các hợp tác chiến lược. Việc mở rộng sang mảng xe máy điện tiếp tục bổ sung thêm một mảng kinh doanh mới của VinFast tại thị trường này.

