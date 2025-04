VinFast bứt phá ngoạn mục: Doanh thu 1,8 tỷ USD, gần 100.000 xe lăn bánh toàn cầu năm 2024

Hãng xe điện Việt Nam - VinFast vừa công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán quý IV/2024 và cả năm 2024 (kết thúc ngày 31/12/2024).

Theo đó, trong quý IV/2024, VinFast đã bàn giao 53.139 ô tô điện, tăng 143% so với quý III và gấp hơn 20 lần so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, doanh số từ kênh bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng (B2C) tăng tới 140% so với quý trước.

Tính chung cả năm 2024, số lượng ô tô đã bàn giao đạt 97.399 chiếc, tăng 192% so với năm 2023, khẳng định đà tăng trưởng mạnh mẽ và sự đón nhận tích cực của thị trường.

Ở mảng xe máy điện, doanh số của VinFast cũng ghi nhận đà tăng trưởng ổn định với 31.170 xe được bàn giao trong quý IV/2024, tăng 65% so với quý III/2024. Cả năm 2024, VinFast bàn giao tổng cộng 70.977 xe máy điện, tăng 1% so với năm 2023.

Về tài chính, tổng doanh thu VinFast cả năm 2024 đạt 44.019,6 tỷ đồng (1,808.9 tỷ USD), tăng 57,9% so với năm 2023. Trong khi, lỗ gộp ở mức 25.277,6 tỷ đồng (tương đương 1,038.7 tỷ USD), tỷ suất lợi nhuận gộp âm 57,4%. Lỗ ròng ghi nhận 77.354,9 tỷ đồng (tương đương 3,178.8 tỷ USD).

Tính đến ngày 31/3/2025, ông Phạm Nhật Vượng đã giải ngân 10.000 tỷ đồng (410,9 triệu USD) dưới dạng các khoản tài trợ không hoàn lại cho VinFast. Đây là một phần trong cam kết công bố hôm 12/11/2024 về việc hỗ trợ tài chính tới 50.000 tỷ đồng (2,1 tỷ USD) cho VinFast.

Cùng thời điểm, Vingroup cũng đã giải ngân hơn 27.000 tỷ đồng trong gói vay tối đa 35.000 tỷ đồng dành cho VinFast, nhằm hỗ trợ đà tăng trưởng liên tục.

Củng cố vị thế dẫn đầu

Vingroup và ông Phạm Nhật Vượng cho biết sẽ tiếp tục kiên định với việc đưa xe điện dễ tiếp cận hơn với mọi người, hướng tới di chuyển "không phát thải".

Trong năm 2024, hãng xe điện Việt đã triển khai chương trình sạc miễn phí dành cho khách hàng sử dụng ô tô điện, nhằm khuyến khích việc chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh. Sự hỗ trợ tài chính này được thu xếp từ tài sản cá nhân của ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, đồng thời cũng là nhà sáng lập kiêm CEO VinFast.

Song song với đó, VinFast tiếp tục mở rộng mạnh mẽ ở các thị trường tiềm năng và tối ưu hoạt động tại những thị trường trọng điểm.

Tại Indonesia, hãng xe điện Việt đẩy mạnh giao xe và mở rộng mạng lưới đại lý lên tới 22 cửa hàng trên toàn quốc (tính đến ngày 31/3/2025). Đầu tháng 3, VinFast xuất khẩu gần 2.500 xe sang Indonesia, gồm VF 3, VF 5, VF e34 và Nerio Green. Đây là chuyến tàu thứ 4 và là chuyến tàu chuyên chở số lượng xe lớn nhất tới Indonesia chỉ sau một năm VinFast gia nhập thị trường này.

Ở Philippines, VinFast đã chính thức mở bán VF 6 tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Manila (MIAS) 2025, đánh dấu mẫu xe thứ 5 ở thị trường sau VF 3, VF 5, VF 7 và VF 9. Công ty hiện có 6 đại lý tại đây và đặt mục tiêu mở rộng lên hơn 60 đại lý vào cuối năm nay.

Tại Bắc Mỹ, VinFast đang chuyển đổi mô hình kinh doanh từ bán hàng trực tiếp (D2C) sang hệ thống đại lý nhượng quyền, bắt đầu bằng việc đóng cửa các showroom D2C tại California. Mạng lưới phân phối hiện nay đã mở rộng lên 38 đại lý tại 16 bang, trong đó có 1 tại California.

Còn ở khu vực châu Âu, VinFast đang xúc tiến xây dựng mạng lưới đại lý tại các thành phố lớn và đẩy mạnh hợp tác với những đối tác hậu mãi uy tín. VF 6 hiện là mẫu xe thứ 2 được bán tại khu vực này sau VF 8.

Ở thị trường trong nước, VinFast tiếp tục khẳng định vị thế dẫn dầu xu hướng chuyển đổi xanh với dòng sản phẩm “Green” chuyên biệt cho dịch vụ vận tải. Dòng sản phẩm mới gồm 4 mẫu xe ở 4 phân khúc khác nhau: Minio Green (mini), Herio Green (SUV hạng A), Nerio Green (SUV hạng C) và Limo Green (MPV), với mức giá dao động từ 269 - 749 triệu đồng.

Dự kiến, các mẫu xe Herio Green và Nerio Green sẽ bắt đầu được bàn giao đến tay khách hàng từ quý II/2025, tiếp theo là Minio Green và Limo Green vào tháng 8.

Với đà tăng trưởng ổn định và nền tảng vững chãi, VinFast đặt mục tiêu tăng ít nhất gấp đôi doanh số giao xe toàn cầu trong năm 2025. Công ty sẽ linh hoạt điều chỉnh chiến lược và mục tiêu kinh doanh dựa trên những đánh giá liên tục về thị trường và kinh tế vĩ mô, nhưng vẫn kiên định với tầm nhìn thúc đẩy chuyển đổi xanh trên toàn cầu.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 tổ chức ngày 24/4, tỷ phú Phạm Nhật Vượng cho biết VinFast đặt mục tiêu bán ra hơn 200.000 xe điện tại Việt Nam năm nay, chiếm khoảng 40% thị phần tiêu thụ xe ô tô trong nước.

Tại thị trường quốc tế, VinFast có kế hoạch mở rộng hoạt động tại Indonesia, Philippines và Ấn Độ, đồng thời đưa vào vận hành các nhà máy mới tại Indonesia và Ấn Độ từ năm 2025.

Tỷ phú Vượng chia sẻ, trong tương lai, doanh thu chính của VinFast sẽ đến từ thị trường quốc tế bởi dung lượng thị trường xe ô tô ở thị trường Việt Nam chỉ khoảng 450.000 - 500.000 xe/năm, trong khi dung lượng thị trường thế giới lên tới 70 - 80 triệu xe/năm.