VinFast bán khủng hơn Tesla ở thị trường đông dân nhất thế giới: VF 6, VF 7 là chủ lực với giá dễ tiếp cận

Theo báo cáo bán hàng tháng 11/2025 của Liên đoàn các đại lý ô tô Ấn Độ (FADA), VinFast ghi nhận 291 xe điện được bán ra tại thị trường này. Đây là tháng có doanh số cao nhất của hãng kể từ khi chính thức gia nhập Ấn Độ. Trong cùng kỳ, Tesla bán được 48 xe, chủ yếu là mẫu Model Y.

VinFast VF 6 và VF 7 đang là mẫu xe chủ lực của hãng xe Việt tại thị trường tỷ dân. Ảnh: Cartoq

So với tháng 10/2025, VinFast tăng trưởng từ 131 lên 291 xe, tức tăng thêm hơn 160 xe sau một tháng. Tesla cũng tăng nhẹ từ 40 lên 48 xe. Các mẫu xe bán ra của VinFast trong tháng 11 gồm có VF 6 và VF 7. VF 6 được công bố giá từ 16,49 lakh rupee (tương đương 481 triệu đồng), còn VF 7 từ 20,89 lakh rupee (tương đương 610 triệu đồng).

Tesla hiện phân phối Model Y tại Ấn Độ theo dạng nhập khẩu nguyên chiếc, mức giá khoảng 59,89 lakh rupee (1,748 tỷ đồng). Do là xe nhập khẩu, giá bán của Model Y cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng phân khúc đang được lắp ráp tại Ấn Độ, trong đó có xe điện của VinFast.

Mặc dù VinFast có số lượng bán nhiều hơn Tesla trong tháng 11, cả hai thương hiệu này vẫn đứng sau các hãng xe điện nội địa vốn đang chiếm ưu thế tại thị trường Ấn Độ. Theo số liệu của FADA, Tata Motors tiếp tục dẫn đầu phân khúc EV với hơn 6.000 xe bán ra trong tháng, vượt xa các thương hiệu nước ngoài lẫn những hãng mới gia nhập thị trường. MG Motor và Mahindra cũng duy trì doanh số ổn định, là những cái tên có thị phần đáng kể sau Tata.

Tesla Model Y bán tại Ấn Độ hiện vẫn là xe nhập khẩu nguyên chiếc. Ảnh: Cartoq

FADA cho biết tổng thị trường xe điện Ấn Độ trong tháng 11 vẫn giữ nhịp tăng trưởng so với các tháng trước đó, trong đó phần lớn doanh số đến từ nhóm xe cỡ nhỏ và xe dành cho người dùng phổ thông. Các mẫu xe điện mới xuất hiện trong năm 2025, bao gồm sản phẩm của VinFast, đang từng bước ghi nhận doanh số tốt hơn nhờ mở rộng hệ thống phân phối, tăng số lượng xe lắp ráp trong nước và nâng sản lượng giao xe.

Tại thời điểm công bố số liệu tháng 11, VinFast cho biết hãng vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống đại lý và trung tâm dịch vụ tại các thành phố lớn của Ấn Độ. Tesla cũng duy trì nguồn cung Model Y nhập khẩu để phục vụ nhu cầu của khách hàng, đồng thời chưa có thông tin mới về việc mở nhà máy hay lắp ráp trong nước.