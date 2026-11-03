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Vincons tiếp tục tuyển dụng 100.000 công nhân xây dựng lương tới 47 triệu đồng/tháng, không cần kinh nghiệm, bao ăn ở miễn phí

Phan Trang
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Các vị trí tuyển dụng của Vincons gồm công nhân cốt thép, coppha, bê tông, giáo ngoài, cán nền, xây, ốp lát, sơn bả, trát trong/ngoài, chống thấm, thạch cao…

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Theo thông tin tuyển dụng mới, VinCons - doanh nghiệp thành viên Tập đoàn Vingroup, đang có nhu cầu tuyển dụng 100.000 công nhân xây dựng với nhiều vị trí khác nhau, từ lao động có tay nghề đến người chưa có kinh nghiệm.

Theo thông tin tuyển dụng được doanh nghiệp công bố, các vị trí cần tuyển gồm công nhân cốt thép, coppha, bê tông, giáo ngoài, cán nền, xây, ốp lát, sơn bả, trát trong và ngoài, chống thấm, thạch cao...

Đáng chú ý, VinCons nhận cả lao động học việc, không yêu cầu kinh nghiệm. Nhóm này được đào tạo nghề miễn phí và hưởng lương trong thời gian học.

Về thu nhập, doanh nghiệp đưa ra mức từ 14-47 triệu đồng/tháng, tùy thuộc vào tay nghề và năng suất lao động. Người lao động làm vượt định mức được thưởng thêm theo sản lượng. Các nhóm tuyển dụng bao gồm tổ trưởng, thợ bậc cao, thợ bậc 1-2 và lao động học việc.

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Thông tin tuyển dụng công nhân xây dựng cho Vincons.

Bên cạnh tiền lương, VinCons cho biết sẽ bố trí ăn ở miễn phí tại lán trại, đóng đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Người lao động còn được hưởng lương chờ việc bằng 70%, khám sức khỏe định kỳ, cấp phát bảo hộ lao động và bảo hiểm tai nạn 24/7.

Doanh nghiệp cũng đưa ra chính sách miễn phí đào tạo, thi nâng bậc nghề, tạo cơ hội phát triển lên các vị trí tổ trưởng, đội trưởng. Các chế độ khác gồm quà Tết, quà sinh nhật và nghỉ phép có lương theo quy định.

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Về hình thức trả lương, VinCons cam kết thanh toán 2 lần/tháng và không nợ lương. Doanh nghiệp định hướng xây dựng môi trường làm việc ổn định, lâu dài trong hệ sinh thái Vingroup.

Theo thông tin doanh nghiệp công bố, tính đến tháng 10/2026, VinCons có hơn 158.000 nhân sự, trong đó khoảng 141.000 người là công nhân cơ hữu. Hơn 95% lực lượng công nhân này được tuyển mới, chủ yếu đến từ các khu vực nông thôn và miền núi.

Quy mô công nhân hiện đã vượt mục tiêu tuyển dụng 100.000 người mà VinCons đặt ra từ cuối năm 2025. Doanh nghiệp dự kiến tiếp tục nâng số công nhân cơ hữu lên 200.000 người trong thời gian tới.

Trước đây, VinCons tham gia thi công một số hạng mục tại các dự án Ocean Park 1, 2, 3 và Smart City. Hiện doanh nghiệp đảm nhiệm vai trò tổng thầu thi công tại nhiều dự án quy mô lớn trên cả nước, trong đó có Khu đô thị thể thao Quốc tế Hà Nội, Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng), Vinhomes Global Gate Hạ Long và Vinhomes Green Paradise (TP.HCM).

Ngoài các dự án khu đô thị và hạ tầng, VinCons còn tham gia thi công những công trình lớn như Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Sân vận động Trống Đồng - VinFast và biển hồ nhân tạo Crystal Lagoon. Đây là những công trình có yêu cầu về kỹ thuật và tiến độ thi công.

Tags

Vincons

công nhân xây dựng

tuyển dụng

Ocean Park

smart city

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