Vinasoy chung tay cùng cộng đồng kiến tạo Việt Nam xanh

Không gian trải nghiệm xanh thu hút hàng nghìn lượt trải nghiệm

Lấy cảm hứng từ hạt đậu nành - biểu tượng của nguồn dưỡng chất lành từ tự nhiên – Vinasoy mang đến một "hành tinh xanh thu nhỏ" ngay giữa không gian sự kiện. Tại đây, khách tham quan được trải nghiệm đa dạng hoạt động như: "Sáng tạo cùng vỏ hộp sữa" là khu vực tái chế thú vị dành cho trẻ em và gia đình; photobooth check-in lan tỏa thông điệp sống xanh; cùng các trò chơi tương tác về dinh dưỡng thực vật và môi trường.

Hoạt động kéo dài xuyên suốt hai ngày, ghi nhận lượng lớn gia đình và giới trẻ tham gia, góp phần tạo nên không khí sôi nổi cho sự kiện. Đại diện ban tổ chức cho biết, những mô hình tương tác như của Vinasoy giúp người tiêu dùng tiếp cận khái niệm "tiêu dùng xanh" một cách trực quan, dễ hiểu, từ đó chú ý hơn tới các lựa chọn sản phẩm thân thiện với môi trường.

"Từ dưỡng chất lành đến hành tinh xanh" – hành trình bền bỉ của doanh nghiệp tiên phong

Đồng hành cùng sự kiện, Vinasoy truyền tải mạnh mẽ thông điệp "Từ dưỡng chất lành đến hành tinh xanh", thể hiện cam kết bằng những bước đi cụ thể trong suốt gần 30 năm theo đuổi dinh dưỡng thực vật.

Doanh nghiệp tiên phong ứng dụng công nghệ nghiền nguyên hạt không bỏ bã, một bước tiến giúp giữ trọn dưỡng chất tự nhiên trong hạt đậu nành, đồng thời giảm đáng kể lượng chất thải trong sản xuất. Công nghệ này đã giúp cho Fami Green Soy chiến thắng hạng mục "Đổi mới Công nghệ" tại Giải thưởng quốc tế về sáng tạo thực phẩm từ thực vật 2024, ghi nhận nỗ lực bền bỉ của Vinasoy trong hành trình xanh hóa ngành thực phẩm.

Song song đó, công nghệ enzyme hóa được áp dụng cho dòng sữa hạt Veyo giúp tối ưu năng lượng, nước và thời gian sản xuất, phù hợp định hướng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Giải pháp dinh dưỡng tiện lợi, xanh và phù hợp với lối sống hiện đại

Tại ngày hội, hơn 5000 sản phẩm của Vinasoy đã được gửi đến khách tham quan trải nghiệm trực tiếp, nổi bật là sữa đậu nành Fami Green Soy và các dòng sữa hạt cao cấp Veyo (Veyo Oat, Veyo Nuts).

Đặc biệt, trong sự kiện lần này Vinasoy còn giới thiệu dòng sữa hạt Veyo Smarty mới, sản phẩm sữa thực vật đầu tiên tại Việt Nam kết hợp với hạt yến mạch và óc chó dành cho trẻ em. Với hàm lượng Omega-3 từ óc chó và DHA từ tảo biển cùng các vitamin thiết yếu (Canxi, Vitamin A,..), Veyo Smarty là giải pháp lý tưởng cho trí não, hệ xương và mắt, đồng thời sản phẩm này còn mang đến 05 giá trị dinh dưỡng từ thực vật: Không Cholesterol, Không Lactose, Không biến đổi gen (Non-GMO), Chất béo bão hòa thấp & 100% đạm thực vật lành mạnh, cân bằng và thân thiện với môi trường.

Vinasoy luôn là người bạn đồng hành chăm sóc sức khoẻ cho mọi người, mọi nhà.

Có thể thấy, các dòng sữa đậu nành và sữa hạt của Vinasoy không chỉ cung cấp dưỡng chất lành mạnh từ thực vật, tiện lợi cho cuộc sống bận rộn, mà còn thể hiện tinh thần tiêu dùng xanh: nguyên liệu chọn lọc, quy trình sản xuất giảm phát thải và bao bì có khả năng tái chế. Những sản phẩm này mang đến lựa chọn bền vững và thân thiện môi trường hơn cho người tiêu dùng hiện đại, những người đang ngày càng quan tâm tới sức khỏe và dấu chân sinh thái của mỗi sản phẩm họ sử dụng.

Sản xuất xanh: Chiến lược dài hạn vì tương lai Việt Nam bền vững

Không chỉ dừng lại ở những hoạt động ngắn hạn tại sự kiện, phát triển xanh là chiến lược xuyên suốt mà Vinasoy kiên định theo đuổi trong nhiều năm qua. Bên cạnh việc đầu tư công nghệ tiên tiến nhằm giảm phát thải và tiết kiệm tài nguyên, Vinasoy còn tập trung xây dựng và mở rộng vùng nguyên liệu đậu nành trong nước theo hướng bền vững.

Không ngừng thử nghiệm và ứng dụng công nghệ mới, Vinasoy luôn nỗ lực để mang đến những sản phẩm xanh: an toàn - chất lượng - bền vững.

Song song với nghiên cứu giống đậu nành, Vinasoy còn đồng hành cùng nông hộ thông qua việc hỗ trợ giống đạt chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật canh tác và thu mua ổn định, giúp doanh nghiệp chủ động hơn về nguồn nguyên liệu non-GMO, đồng thời tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng trồng trọt địa phương.

Hành trình "từ dưỡng chất lành đến hành tinh xanh" mà Vinasoy đang theo đuổi cũng chính là chiến lược phát triển bền vững xoay quanh ba trụ cột: dinh dưỡng lành mạnh, nông nghiệp bền vững và trách nhiệm với con người và môi trường.

Việc tham gia Ngày hội Việt Nam Xanh 2025 thể hiện cam kết đồng hành cùng cộng đồng trong mục tiêu giảm tác động môi trường và lan tỏa lối sống xanh. Những giải pháp dinh dưỡng từ thực vật và chiến lược sản xuất xanh đang được Vinasoy triển khai được kỳ vọng sẽ mang lại lựa chọn bền vững hơn cho người tiêu dùng Việt Nam.

Thông tin chi tiết về Vinasoy, vui lòng truy cập tại https://www.facebook.com/vinasoycorp