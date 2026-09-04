Vinamilk và nửa thế kỷ nỗ lực vì sứ mệnh dinh dưỡng, sức khỏe cộng đồng

Nửa thế kỷ kiên trì với sứ mệnh dinh dưỡng, Vinamilk đã vươn mình trở thành thương hiệu toàn cầu. Doanh nghiệp liên tiếp nhận các phần thưởng cao quý ghi nhận những đóng góp cho đất nước.

Dấu mốc 50 năm cũng mở ra một chặng phát triển mới của thương hiệu sữa Việt, với mục tiêu tiếp tục đổi mới để phụng sự tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng và đưa những giá trị Việt Nam vươn xa trên thị trường quốc tế. Hành trình ấy không chỉ tạo nên một doanh nghiệp lớn của ngành sữa Việt Nam, mà còn góp phần phát triển ngành chăn nuôi bò sữa, nâng cao năng lực sản xuất trong nước và đưa một thương hiệu Việt từng bước hiện diện trên bản đồ sữa thế giới.

Những đóng góp được ghi nhận qua nhiều thế hệ

Nhìn lại hành trình 50 năm, những đóng góp của Vinamilk không chỉ nằm ở hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn gắn với sự phát triển của ngành sữa, sức khỏe cộng đồng và quá trình đưa thương hiệu Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Từ việc góp phần giải quyết nhu cầu dinh dưỡng trong những năm đầu sau thống nhất, phát triển ngành chăn nuôi bò sữa và năng lực sản xuất trong nước, Vinamilk từng bước nâng tầm thương hiệu quốc gia, mở rộng thị trường quốc tế và duy trì các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, sự phát triển của Vinamilk cũng là một phần quan trọng trong sự phát triển và lớn mạnh của TP.HCM. Những đóng góp của doanh nghiệp vì vậy không chỉ được nhìn nhận ở góc độ kinh tế mà còn gắn với sức khỏe của các thế hệ người Việt và sự phát triển chung của Thành phố cũng như cả nước.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của Vinamilk. Ảnh: Vi Nam

Những đóng góp bền bỉ ấy cũng là cơ sở để Vinamilk được Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý trong quá trình phát triển.

Trong hành trình nửa thế kỷ, Vinamilk vừa qua đã được trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ hai, ghi nhận những thành tích và đóng góp của doanh nghiệp trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

Tiếp đó, tại TP.HCM, Vinamilk đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất – phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Vinamilk. Ảnh: Vi Nam

Phần thưởng này được trao trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Vinamilk, ghi nhận chặng đường bền bỉ của nhiều thế hệ người lao động và những đóng góp của doanh nghiệp trong lao động, sản xuất, kinh doanh cũng như sự phát triển của ngành sữa Việt Nam.

Từ góc nhìn đó, những danh hiệu và phần thưởng không chỉ là sự ghi nhận cho một thời điểm, mà còn phản ánh hành trình được tạo nên qua nhiều thế hệ – từ những nhà máy đầu tiên, những vùng nguyên liệu trong nước đến một thương hiệu dinh dưỡng Việt Nam đang hiện diện tại nhiều thị trường trên thế giới.

Từ bài toán dinh dưỡng đến năng lực của ngành sữa Việt

Nhìn lại những ngày đầu thành lập, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng - Anh hùng Lao động - Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên cho biết điều doanh nghiệp nhìn thấy khi đó "không chỉ là những nhà máy cần được khôi phục", mà còn là nhu cầu để trẻ em Việt Nam được tiếp cận nguồn dinh dưỡng chất lượng, mỗi gia đình có thêm điều kiện chăm lo sức khỏe và ngành sữa Việt Nam có thể đứng vững bằng năng lực của chính mình.

Từ những nhu cầu đó, Vinamilk từng bước xây dựng nền tảng cho ngành sữa trong nước, từ phát triển vùng nguyên liệu, đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất đến mở rộng thị trường. Những bước đi này góp phần tạo nên một chuỗi giá trị ngày càng hoàn chỉnh, từ trang trại, nguyên liệu đến sản phẩm dinh dưỡng phục vụ người tiêu dùng.

Phía sau quá trình phát triển ấy là một nguyên tắc được bà Mai Kiều Liên nhiều lần nhấn mạnh: "Thực phẩm đi vào cơ thể người là không có cơ hội sửa sai." Vì vậy, theo Tổng Giám đốc Vinamilk, chất lượng "không chỉ là tiêu chuẩn sản xuất mà là đạo đức nghề nghiệp, là trách nhiệm với người tiêu dùng và là nguyên tắc mà chúng tôi không bao giờ thỏa hiệp".

"Để tâm phụng sự" trong hành trình nửa thế kỷ

Bà Mai Kiều Liên gọi cách Vinamilk theo đuổi sứ mệnh ấy suốt 50 năm bằng một cách diễn đạt giản dị: "để tâm phụng sự".

Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên chia sẻ về sứ mệnh và hành trình 50 năm của doanh nghiệp. Ảnh: Vi Nam

"Chúng tôi tâm niệm mình phải không ngừng đổi mới, không ngừng sáng tạo, để mỗi thế hệ Việt Nam được thụ hưởng nền dinh dưỡng tốt hơn thế hệ trước; và để một thương hiệu dinh dưỡng Việt Nam có thể bước ra thế giới bằng chính chất lượng toàn cầu của mình", bà chia sẻ.

Từ một doanh nghiệp được hình thành trong những năm đầu đất nước thống nhất, Vinamilk ngày nay đã trở thành một thương hiệu dinh dưỡng có quy mô quốc tế. Sau nửa thế kỷ, Vinamilk hiện đứng thứ 36 thế giới về doanh thu ngành sữa; thương hiệu được định giá 2,6 tỷ USD, đạt xếp hạng AAA+ và được Brand Finance ghi nhận là "Thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới" năm 2025 . Sản phẩm của doanh nghiệp hiện diện tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Những con số này phản ánh một chặng đường dài từ việc xây dựng năng lực sản xuất trong nước đến quá trình nâng tầm thương hiệu và đưa sản phẩm dinh dưỡng Việt Nam ra thị trường quốc tế.

Đổi mới để tạo thêm giá trị cho người tiêu dùng

Cùng với việc mở rộng quy mô, đổi mới cũng trở thành một phần xuyên suốt trong quá trình phát triển của Vinamilk.

Tại World Dairy Innovation Awards 2026, Vinamilk được vinh danh ở 5 hạng mục, từ dinh dưỡng trẻ em, dinh dưỡng theo lứa tuổi đến sữa tươi, kem và thiết kế bao bì.

Hoạt động kinh doanh quốc tế cũng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng của doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu thị trường nước ngoài đạt 8.400 tỷ đồng, tăng 39,1% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu lũy kế của Vinamilk tính đến tháng 7/2026 đạt gần 3,9 tỷ USD.

Ở thị trường trong nước, quý II/2026, doanh thu thuần hợp nhất đạt 18.847 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.184 tỷ đồng, tăng 28%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất đạt 34.996 tỷ đồng, tăng 17,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 5.643 tỷ đồng, tăng 38,4%.

Vinamilk tiếp tục đặt mục tiêu đổi mới để phụng sự tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng, tạo ra những giá trị bền vững cho đất nước và vươn xa trên thế giới. Ảnh: Vi Nam

Tuy nhiên, khi chia sẻ về dấu mốc nửa thế kỷ, điều mà Tổng Giám đốc Vinamilk nhấn mạnh nhiều hơn không phải là những con số mà là những con người đã góp phần tạo nên doanh nghiệp hôm nay: nhiều thế hệ cán bộ, người lao động, người nông dân, cổ đông, đối tác, nhà phân phối và hàng triệu người tiêu dùng.

"Trong hành trình 50 năm, không có sự ghi nhận nào lớn hơn niềm tin được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác", bà Mai Kiều Liên chia sẻ.

Niềm tin ấy cũng gắn với điều Vinamilk lựa chọn theo đuổi từ những ngày đầu: để ngày càng nhiều người Việt được tiếp cận nguồn dinh dưỡng tốt hơn. Như bà Mai Kiều Liên đúc kết về sứ mệnh đã gắn kết nhiều thế hệ Vinamilk: "Dinh dưỡng chất lượng cao là quyền bình đẳng cho tất cả."

Tiếp tục "để tâm phụng sự" trong chặng đường mới

Nếu nửa thế kỷ đầu tiên là quá trình xây dựng nền tảng, mở rộng quy mô và đưa một thương hiệu dinh dưỡng Việt Nam ra thế giới, Vinamilk xác định chặng đường tiếp theo sẽ hướng tới những giá trị lâu dài hơn cho sức khỏe cộng đồng, môi trường bền vững và vị thế của thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế.

"Vinamilk đã được sinh ra bởi đất nước Việt Nam, được nuôi dưỡng bởi con người Việt Nam", bà Mai Kiều Liên nói khi nhìn lại hành trình 50 năm.

Từ sứ mệnh chăm sóc dinh dưỡng cho người Việt được xác lập từ những ngày đầu, Vinamilk tiếp tục đặt mục tiêu đổi mới để phụng sự tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng, tạo ra những giá trị bền vững cho đất nước và đưa một thương hiệu được sinh ra từ Việt Nam tiếp tục vươn xa trên thế giới.