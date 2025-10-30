Vinamilk thông báo khẩn về “Ông Thọ Halloween”

Tối 30/10, Vinamilk đưa ra thông báo về việc sử dụng hình ảnh nhân vật Ông Thọ trong dịp hóa trang Halloween.

Theo đó thương hiệu gửi lời cảm ơn đến khách hàng, KOLs và người tiêu dùng đã ủng hộ thương hiệu, đồng thời lên tiếng về việc một số nội dung hóa trang Halloween gần đây sử dụng hình ảnh nhân vật Ông Thọ - tài sản trí tuệ thuộc sở hữu của Vinamilk - mà không có sự cho phép. Công ty khẳng định những hình ảnh này không liên quan đến bất kỳ hoạt động truyền thông chính thức nào và một số nội dung còn không phù hợp với bản sắc thương hiệu.

Để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và hình ảnh nhất quán của nhãn hiệu, Vinamilk đề nghị các cá nhân, tổ chức ngưng sử dụng hình ảnh Ông Thọ chưa được cấp phép, gửi văn bản hợp tác chính thức nếu có nhu cầu và phối hợp đính chính công khai các nội dung đã đăng. Vinamilk nhấn mạnh luôn sẵn sàng hợp tác với những bên có thiện chí nhằm lan tỏa giá trị tích cực và phát triển bền vững.

Nguyên văn bài đăng của Vinamilk:

Vinamilk xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý khách hàng, đặc biệt là các bạn KOLs và người tiêu dùng đã luôn dành sự yêu mến cho nhãn hiệu sữa đặc Ông Thọ nói riêng và thương hiệu Vinamilk nói chung trong suốt thời gian qua.

Trong những ngày gần đây, chúng tôi ghi nhận một số nội dung hoa trang Halloween sử dụng hình ảnh nhân vật Ông Thọ - vốn là tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu của Vinamilk - được đăng tải trên mạng xã hội. Chúng tôi khẳng định đây không phải là những hoạt động truyền thông hay hình ảnh xuất phát từ Vinamilk hoặc có sự cho phép chính thức của Vinamilk. Trong đó, Vinamilk nhận thấy có những hình ảnh, nội dung không phù hợp với bản sắc nhãn hiệu.

Vinamilk rất trân trọng sự yêu mến và sáng tạo của quý khách hàng dành cho nhãn hiệu Ông Thọ. Tuy nhiên, để đảm bảo sự tôn trọng đối với quyền sở hữu trí tuệ và giữ gìn hình ảnh thương hiệu một cách nhất quán, Vinamilk mong muốn được đồng hành cùng các bạn theo cách phù hợp hơn. Bằng thông điệp này và sự chủ động liên hệ đến các bên liên quan, chúng tôi rất mong nhận được sự hợp tác từ các bạn trong việc:

Ngưng sử dụng hình ảnh nhân vật Ông Thọ trong các nội dung chưa được cấp phép. Trong trường hợp có nhu cầu sử dụng hình ảnh thuộc quyền sở hữu của Vinamilk, rất mong các bạn gửi văn bản đề nghị hợp tác để nhận được phản hồi chính thức. Đối với các nội dung đã đăng tải, Vinamilk mong nhận được sự phối hợp trong việc đính chính công khai trên các nền tảng mạng xã hội, nhằm thể hiện sự tôn trọng với quyền sở hữu trí tuệ và cộng đồng người tiêu dùng.

Vinamilk luôn sẵn lòng hợp tác với các cá nhân và tổ chức có thiện chí, mong muốn lan tỏa giá trị tích cực của thương hiệu. Chúng tôi tin rằng sự tôn trọng lẫn nhau sẽ là nền tảng vững chắc để cùng nhau phát triển bền vững.

Trân trọng cảm ơn!

(Ảnh: Vinamilk)

Trước đó, Quỳnh Anh Shyn gây chú ý khi hóa trang thành hình tượng Ông Thọ - hình ảnh nhân vật nổi tiếng của Vinamilk. Cô xuất hiện với mái tóc bạc, râu dài, cầm gậy và hồ lô vàng, cùng hai “tiểu đồng” Saabirose và Liu Grace, tái hiện hình ảnh quen thuộc trên lon sữa theo phong cách thời trang hiện đại.

Màn cosplay này nhanh chóng lan truyền mạnh trên mạng xã hội, nhận về ý kiến trái chiều.

Phía dưới bài đăng của Vinamilk, nhiều cư dân mạng để lại bình luận đồng tình với động thái quyết liệt từ nhãn hàng: “Thật. Nhìn kiểu cosplay Ông Thọ kia sợ quá”, “Đúng rồi ấy, phải vậy chứ làm mất hình tượng dễ sợ”, “Ai tag tên người thực hiện vào đi”, “Đồng ý nhé! Nhãn hàng chứ không phải phim ảnh nên cần bảo vệ bản sắc sản phẩm”,...

Hiện tại sự việc vẫn đang nhận về nhiều sự chú ý từ công chúng.