“Vinamilk mà là con người, tôi cưới Vinamilk luôn”

Mới đây, một bài đăng trên MXH Threads bất ngờ viral khi đăng tải hình ảnh hộp sữa của thương hiệu Vinamilk. Bởi điều khiến nhiều người chú ý chính là dòng chữ hướng dẫn ở ngay trên bao bì hộp sữa: “Bạn ơi mở ra rồi, dùng trong 3 ngày thôi. Đậy kín và giữ lạnh, đánh dấu lại nhớ nha!”.

Chỉ là một dòng nhắc nhở đến từ thương hiệu để sử dụng sản phẩm sao cho đạt chất lượng tốt nhất nhưng lại khiến nhiều người “tan chảy” bởi sự nhẹ nhàng, tinh tế và đáng yêu. Nhiều người dành lời khen cho đội ngũ sáng tạo của Vinamilk khi đã khéo léo thay thế những cách hướng dẫn sử dụng cũ có phần khô khan như “Sử dụng trong 3 ngày” bằng một lời nhắn dễ thương, mềm mại.

Dòng chữ trên vỏ hộp sữa Vinamilk khiến nhiều người "tan chảy" vì quá dễ thương

Nhiều bài đăng viral về lời nhắn tinh tế, "soft xỉu" này của nhãn hàng

Chưa kể, trên thiết kế bao bì còn có các ô đánh dấu từ thứ Hai đến Chủ Nhật để người tiêu dùng có thêm hành động tương tác với sản phẩm. Điều này khiến dân tình bày tỏ sự thích thú vì có thể tự sáng tạo thêm hoặc làm những gì mình thích với sản phẩm.

Cũng chính bởi sự “soft xỉu” này đến từ Vinamilk mà cộng đồng mạng thậm chí còn bày tỏ rằng: “Nếu Vinamilk là con người, tôi sẽ cưới luôn”.

Một số bình luận từ netizen:

- “Thật sự mang đến cảm giác được chăm sóc như em bé. Nếu đã vậy, mình sẽ chăm uống sữa”.

- “Hơn cả người yêu nữa. Vinamilk là con người nhất định tôi sẽ cưới luôn”.

- “Dễ thương vậy trời, đọc xong tự động mỉm cười. Cứ như đang được người thân, người yêu nhắc nhở vậy”.

- “Lần nào cũng phải wow vì sự thay đổi trong cách làm thương hiệu của Vinamilk, chỉn chu từ bao bì, sản phẩm đến đội ngũ nhân viên”.

- “Lúc mua về mình cũng bất ngờ bởi dòng chữ này, đáng yêu lắm luôn. Còn có ô để chúng mình tick vào nữa”.

Đây không phải lần đầu tiên thương hiệu này khiến dân tình bất ngờ, dành lời khen bởi sự sáng tạo, đổi mới. Ngoài việc thay đổi bộ nhận diện trở nên trẻ trung, Gen Z hơn đến việc cho ra mắt nhiều dòng sản phẩm mới chất lượng thì Vinamilk còn được yêu thích bởi việc tiếp cận, chăm sóc khách hàng trên MXH.

Không ít lần thương hiệu này nhận được lời khen, sự ngưỡng mộ bởi cách trò chuyện, trả lời tinh tế, thân thiện với khách hàng. Từ những bài đăng có phần vui vẻ, hài hước đến cả những bình luận thắc mắc, góp ý,... Vinamilk đều có đội ngũ phản hồi, giải thích nhanh chóng, rõ ràng nhưng vẫn tạo cảm giác thoải mái, dễ chịu.

Những lần đội ngũ Vinamilk giải thích về sản phẩm đều viral trên MXH

Cách tương tác gần gũi, vui vẻ và tạo cảm giác thoải mái cho khách hàng nhận nhiều lời khen ngợi

Nhiều người cho rằng, đôi khi chỉ những câu chuyện nhỏ trên MXH cũng là cơ hội để đông đảo mọi người biết đến và có cái nhìn tích cực hơn về một thương hiệu. Chưa kể, việc tương tác vui vẻ và phản hồi khéo léo từ nhãn hàng cũng sẽ ghi điểm mạnh mẽ trong lòng người tiêu dùng. Bởi chỉ một chi tiết nhỏ cũng là cơ hội để nhãn hàng thể hiện sự chuyên nghiệp và gần gũi với khách hàng.