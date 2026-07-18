Vikki Digital Bank đồng hành cùng ASEAN United FC kết nối tài chính số với đam mê bóng đá

Vikki Digital Bank chính thức trở thành Ngân hàng tại Việt Nam của ASEAN United FC (AUFC) – hệ thống các giải bóng đá hàng đầu Đông Nam Á trong sự kiện ký kết hợp tác ngày 13/7/2026.

Cột mốc hợp tác đồng hành cùng bóng đá Đông Nam Á

Sự kiện diễn ra tại Vietjet Plaza (TP. HCM) với sự tham dự của lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF), SPORTFIVE, Vietjet, Vikki Digital Bank cùng đông đảo đại diện các cơ quan báo chí. Mở đầu chương trình, đại diện SPORTFIVE giới thiệu về hệ thống ASEAN United FC – nơi quy tụ bốn giải đấu lớn của bóng đá Đông Nam Á, gồm ASEAN Championship Hyundai Cup, ASEAN Club Championship Shopee Cup, ASEAN Women's MSIG Cup và ASEAN U23 Championship .

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Giám đốc Chiến lược Vikki và ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFF trao biên bản ghi nhớ hợp tác

Trong khuôn khổ chương trình, Ngân hàng Số Vikki và AFF đã thực hiện nghi thức ký kết hợp tác, chính thức xác lập vai trò Ngân hàng chính thức tại Việt Nam của ASEAN United FC, bên cạnh Vietjet – đối tác vận chuyển hàng không của hệ thống giải đấu. Đây là nền tảng để Vikki đồng hành cùng toàn bộ bốn giải đấu thuộc hệ thống AUFC, trong đó tâm điểm là ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 – giải vô địch bóng đá Đông Nam Á dành cho các đội tuyển quốc gia, nơi đội tuyển Việt Nam bước vào mùa giải với tư cách đương kim vô địch.

Việc đồng hành cùng ASEAN United FC cũng đánh dấu bước tiến của Vikki trong hành trình đưa các dịch vụ tài chính số đến gần hơn với cộng đồng yêu thể thao. Chương trình còn có các hoạt động triển lãm bốn chiếc cúp của AUFC, giao lưu cùng khách mời và phần hỏi đáp với lãnh đạo các bên, tạo nên không khí sôi động trước mùa giải mới.

Triển lãm bốn chiếc cúp của AUFC

Không khí giao lưu sôi động trước thềm sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, Ông Trần Xuân Huy - TổngGiám đốc Vikki Digital Bank nhấn mạnh mối tương đồng giữa tinh thần thể thao và sứ mệnh của ngân hàng trong việc kiến tạo giá trị cho khách hàng: "Trên sân cỏ, một đường chuyền đẹp là một pha kiến tạo. Với Vikki, mỗi giải pháp tài chính cũng là một pha kiến tạo, kiến tạo nên một tương lai vững vàng hơn cho khách hàng của mình". Như vậy, việc trở thành Ngân hàng chính thức tại Việt Nam của ASEAN United FC không chỉ đánh dấu một cột mốc hợp tác, mà còn thể hiện định hướng của Vikki Digital Bank đưa các dịch vụ tài chính số đến gần hơn với đời sống thông qua những điểm chạm giàu cảm xúc như thể thao, du lịch và giải trí.

Ông Trần Xuân Huy - Giám đốc Vikki Digital Bank - phát biểu tại sự kiện

Hành trình kết nối đam mê bóng đá với hệ sinh thái số toàn diện

Vikki Digital Bank hiện thực hóa cam kết thông qua việc giới thiệu loạt trải nghiệm dành riêng cho cộng đồng người hâm mộ trong suốt mùa giải gồm thanh toán không tiền mặt, mở tài khoản cho người nước ngoài, thẻ VikkiGO+ với công nghệ chạm để thanh toán (tap-to-pay) cho di chuyển xanh.

Nhiều chương trình đặc biệt dành cho khách hàng trong mùa bóng lăn đã được Vikki Digital Bank công bố tại sự kiện

Các chương trình đặc biệt theo mùa bóng lăn như "TIẾT KIỆM Vikki – Trúng Bóng VÀNG Ký" với tổng giá trị giải thưởng hơn 21 tỷ đồng, livestream "Giờ Vàng, Bóng lăn" dự đoán kết quả các trận đấu để nhận ưu đãi lãi suất và cơ hội sở hữu vé xem bóng đá… được kỳ vọng sẽ mang đến hành trình trải nghiệm liền mạch cho người hâm mộ.

Sau phần ký kết, lãnh đạo AFF, Vietjet và Vikki cùng tham gia phiên hỏi đáp với báo chí, chia sẻ về kỳ vọng của các bên đối với sự hợp tác trong giai đoạn 2026–2027. Chương trình khép lại bằng hoạt động giao lưu cùng các khách mời, thử thách dẫn bóng và chụp ảnh lưu niệm với bốn chiếc cúp ASEAN United FC, tiếp tục lan tỏa bầu không khí sôi động trước mùa giải mới.

Sự kết hợp giữa Vikki Digital Bank và Vietjet cũng được kỳ vọng sẽ mở rộng trải nghiệm cho khán giả khu vực, từ những chuyến bay đến các sân vận động cho tới các dịch vụ thanh toán, tiết kiệm và giao dịch số trên cùng một hệ sinh thái. Đây là bước đi thể hiện định hướng kết nối giữa tài chính, du lịch và thể thao nhằm mang lại nhiều giá trị hơn cho người dùng.

Sự kết hợp giữa Vikki Digital Bank và Vietjet gia tăng trải nghiệm cho người hâm mộ bóng đá

Khép lại sự kiện, ông Lê Văn Thành - Phó Tổng giám đốc Vikki Digital Bank cho biết: "Bóng đá là cầu nối cảm xúc mạnh mẽ nhất, còn tài chính số là nhịp cầu kết nối con người với những trải nghiệm hiện đại mỗi ngày. Khi trở thành Ngân hàng chính thức tại Việt Nam của ASEAN United FC, Vikki mong muốn lan tỏa tinh thần "Chạm cảm hứng, bật tương lai" tới hàng triệu người hâm mộ – nơi mỗi lần chạm thanh toán hay mỗi hành trình di chuyển đều trở nên dễ dàng, an tâm và tràn đầy hứng khởi."

Thông qua sự hợp tác này, Vikki Digital Bank đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trên hành trình theo chân đội tuyển, đưa hình ảnh một ngân hàng số Việt vươn ra sân chơi khu vực. Chân dung về thương hiệu "Ngân hàng tiết kiệm tốt nhất" (*) theo nhịp bóng lăn sẽ trở nên gần gũi hơn với khách hàng qua mạng lưới hơn 212 điểm giao dịch cùng hệ sinh thái dịch vụ số thuận tiện và giàu trải nghiệm.

* Ngân hàng số tiết kiệm tốt nhất là giải thưởng Vikki Digital Bank được vinh danh bởi Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Châu Á trong khuôn khổ chương trình "Thương hiệu Dẫn đầu Việt Nam 2026".