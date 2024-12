Viettel mang đến trải nghiệm độc quyền cho khách hàng NINE

NINE: Thương hiệu mới dành riêng cho khách hàng ưu tiên của Viettel

Kỷ niệm tròn 20 năm gia nhập thị trường di động, Viettel bất ngờ ra mắt hệ gói cước trả sau mới: NINE. Đây là bước đi chiến lược của Viettel nhằm mang đến cho khách hàng ưu tiên những trải nghiệm vượt trội và độc quyền, khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng cao cấp của nhà mạng lớn nhất Việt Nam.

Đại diện Viettel cho biết, tên gọi là NINE lấy cảm hứng tốt đẹp từ chính con số 9. Số 9 là biểu tượng cho sung túc, đủ đầy. Đồng thời, số 9 còn là tín hiệu của sự bền vững và phát triển lâu dài, tạo dựng niềm tin vào một tương lai tươi sáng, ổn định và hứa hẹn những bước tiến vững chắc.

Gói cước trả sau NINE được thiết kế để đáp ứng toàn diện, vượt trội nhu cầu về tốc độ mạng, độ phủ sóng, dịch vụ độc quyền và dịch vụ gia tăng của các khách hàng ưu tiên. Một trong những điểm nổi bật của gói cước này là băng thông ưu tiên. Nhờ đó, trong trường hợp xảy ra sự cố mạng, khách hàng sử dụng gói NINE sẽ ít bị ảnh hưởng hơn.

NINE cũng tạo ra sự thoải mái tối đa trong việc truy cập internet với dung lượng data lớn, từ 6GB/ngày. Khách hàng được miễn phí dữ liệu truy cập trên các nền tảng ứng dụng phổ biến như TikTok, YouTube, Facebook và Spotify, cùng với tính năng thông báo cuộc gọi nhỡ qua tin nhắn (MCA), giúp khách hàng không bỏ lỡ bất kỳ liên lạc quan trọng nào.

Khách hàng của NINE cũng sẽ được truy cập vào kho quà Viettel++ riêng, cùng với dịch vụ phòng chờ sân bay miễn phí tại các sân bay lớn, mang đến cảm giác sang trọng, khác biệt.

Chi phí hòa mạng trả sau NINE: chỉ từ 200.000 đồng/tháng

Sự ra mắt của NINE không đơn thuần đánh dấu mốc quan trọng của Viettel sau 20 năm hoạt động tại Việt Nam, mà còn là một bước tiến trong lĩnh vực viễn thông Việt Nam nói chung. Gói cước này là sự đột phá trong thiết kế và chăm sóc khách hàng trả sau, đặc biệt phù hợp với xu hướng sử dụng dịch vụ trả sau đang bùng nổ trên toàn cầu. Ông Nguyễn Trọng Tính, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Viễn thông Viettel, chia sẻ: "Chúng tôi tự hào khi ra mắt NINE – dịch vụ di động đột phá, mở ra một xu hướng mới trong thiết kế gói cước và chăm sóc khách hàng thân thiết. Viettel luôn nỗ lực để không chỉ cung cấp dịch vụ di động chất lượng, mà còn mang đến những trải nghiệm độc đáo và vượt trội cho khách hàng. NINE chính là sự cam kết đó".

Mang đến loạt đặc quyền đẳng cấp, vượt trội nhưng giá cước của NINE lại vô cùng dễ tiếp cận. Hòa mạng gói cước NINE với mức chi phí từ 200.000đ/tháng, khách hàng đã được cung cấp dịch vụ trọn gói nghe gọi và lướt web với lưu lượng data không giới hạn, cùng với đó là 1 hệ sinh thái các tiện ích và quyền ưu tiên trải nghiệm những công nghệ mới nhất, nâng tầm chất lượng sống.

Để phù hợp với từng nhu cầu sử dụng khác nhau, NINE cung cấp các gói cước đa dạng, từ mức cơ bản đến cao cấp. Gói N200 với chi phí 200.000 đồng/tháng mang lại 6GB dữ liệu/ngày, 20 phút gọi nội mạng và 100 phút gọi ngoại mạng. Với những ai cần sử dụng dữ liệu và gọi nhiều hơn, các gói N250, N300, N500 hay N1000 đều đáp ứng đầy đủ nhu cầu với ưu đãi hấp dẫn như từ 8GB dữ liệu/ngày, thời gian nghe gọi và nhắn tin dài hơn. Đặc biệt, gói cao cấp nhất N2000 cung cấp tới 50GB/ngày và 100GB lưu trữ đám mây, mang lại trải nghiệm trọn vẹn và tiện nghi nhất.

Với NINE, Viettel không chỉ mang đến khách hàng một gói cước di động mới mà còn là trải nghiệm vượt trội, nhiều đặc quyền và không giới hạn.