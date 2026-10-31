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Viettel khởi công nhà máy vũ khí, trang bị quân sự công nghệ cao tại Thái Nguyên, Đại tướng Phan Văn Giang trực tiếp chỉ đạo

Anh Khôi
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Dự án được triển khai nhằm mở rộng năng lực nghiên cứu, chế tạo và sản xuất trang bị quốc phòng công nghệ cao, sau khi giai đoạn đầu đã từng bước đi vào sản xuất.

- Ảnh 1.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: thainguyen.gov.vn

Chiều 30/10, tại phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức lễ khởi công giai đoạn 2 dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.

Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tham dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Theo Báo Quân đội nhân dân, dự án nhằm mở rộng năng lực nghiên cứu, chế tạo và sản xuất các sản phẩm công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, đáp ứng yêu cầu bảo đảm vũ khí, trang bị cho Quân đội phục vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Trong giai đoạn 1, Viettel đã đầu tư xây dựng hạ tầng, lắp đặt và vận hành các thiết bị, dây chuyền công nghệ, từng bước đưa cơ sở vào sản xuất. Đội ngũ kỹ sư cũng chủ động nghiên cứu, hoàn thiện quy trình sản xuất và nâng cao năng lực làm chủ công nghệ.

- Ảnh 2.

Máy móc thiết bị đã sẵn sàng khởi công Dự án

Ở giai đoạn 2, Viettel tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, trang thiết bị, mở rộng quy mô và nâng cao năng lực sản xuất. Tập đoàn đồng thời chú trọng phát triển nguồn nhân lực phục vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và cải tiến sản phẩm quốc phòng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Viettel huy động nhân lực, thiết bị hiện đại, lựa chọn và tiếp nhận công nghệ phù hợp, bảo đảm công trình được triển khai đúng tiến độ, chất lượng kỹ thuật và an toàn.

Bộ trưởng cũng yêu cầu quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn, phòng chống thất thoát, lãng phí; đồng thời đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục hỗ trợ, nhất là về quỹ đất, tạo điều kiện để dự án triển khai thuận lợi.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel, khẳng định Tập đoàn sẽ phát huy kinh nghiệm từ giai đoạn 1, tập trung nguồn lực triển khai thành công giai đoạn tiếp theo.

Hiện tổng vốn đầu tư, diện tích nhà máy và công suất sản xuất của giai đoạn 2 chưa được công bố cụ thể.

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