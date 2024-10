Tính đến ngày 10/10, Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) đạt vùng phủ 4G đến 95% dân số, đáp ứng hoàn thành sớm nhất lộ trình tắt sóng 2G trên toàn quốc.

Không chỉ đóng góp khoảng 40% hạ tầng di động 4G ở Việt Nam, doanh nghiệp này đầu tư và khai thác cáp quang biển đóng góp trên 50% dung lượng quốc tế của Việt Nam khi tuyến ADC (Asia Direct Cable) đi vào hoạt động đầu năm 2025.

Về hạ tầng dữ liệu, Viettel sở hữu và khai thác 14 trung tâm dữ liệu công suất lớn nhất với tổng công suất 87 MW, phục vụ phát triển các ứng dụng xử lý dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo. Đây cũng là doanh nghiệp đầu tiên phát triển trung tâm dữ liệu xanh ở Việt Nam, giảm phát thải cho các tác vụ tính toán hiệu năng cao.

Viettel đang có kế hoạch khai trương mạng 5G tại 63/63 tỉnh thành trong tháng 10, phát triển 24 trung tâm dữ liệu tổng công suất 560 MW (tổng công suất của Việt Nam hiện là 150 MW) và 4 tuyến cáp quang biển mới đáp ứng 60% nhu cầu kết nối quốc tế của Việt Nam vào năm 2030 .

Theo Thiếu tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, doanh nghiệp đặt mục tiêu phát triển hạ tầng số lớn nhất, an toàn nhất với công nghệ tiên tiến nhất bao gồm hạ tầng truyền dẫn, hạ tầng lưu trữ, tính toán, từ đó hình thành những nền tảng, hệ sinh thái dịch vụ số để phục vụ chuyển đổi số trên toàn quốc, đáp ứng chiến lược quốc gia về kinh tế số và xã hội số.

Trước đó, Bộ Thông tin và Truyền thông đã quyết định kéo dài thời điểm tắt sóng 2G thêm một tháng, đến ngày 15/10, thay cho thời điểm ngày 15/9 như quy định nhằm đảm bảo nhu cầu thông tin trong thời gian cần thiết đủ để doanh nghiệp và người dân kịp thời khắc phục thiệt hại cơn bão số 3...

Cục Viễn thông cho biết, tính đến ngày 8/9, trên mạng lưới còn khoảng 3,4 triệu máy thuê bao 2G Only.  So với tháng 7/2024, trong vòng hơn 1 tháng, số thuê bao 2G Only đã giảm hơn 5,3 triệu thuê bao. Đây là nỗ lực của các nhà mạng trong việc chuyển đổi thuê bao từ 2G lên 4G trong thời gian vừa qua.

Theo Bộ TT&TT, việc tắt sóng 2G đem lại nhiều lợi ích cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy xã hội số, kinh tế số và chính phủ số. Cụ thể, với người dân, việc tắt sóng 2G sẽ giúp họ được chuyển sang sử dụng các dịch vụ băng rộng 4G, 5G chất lượng cao hơn.