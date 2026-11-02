Viettel hé lộ dự án chế tạo máy bay có người lái đầu tiên tại Việt Nam: Tuyển kỹ sư hàng không, tham vọng làm chủ công nghệ trực thăng, xuất hiện khu thử nghiệm đặc biệt

Viettel đang triển khai dự án nghiên cứu, chế tạo máy bay có người lái tại Việt Nam, đồng thời chuẩn bị trang thiết bị cho hoạt động tích hợp và thử nghiệm máy bay cánh bằng, trực thăng.

Trung tâm Công nghệ Hàng không Viettel (Viettel Aviation Technology Center – VATC), đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel), vừa thông báo tuyển dụng nhiều vị trí kỹ sư cho dự án nghiên cứu, chế tạo máy bay có người lái tại Việt Nam.

Trong bài đăng trên Facebook, VATC giới thiệu đây là dự án trọng điểm quốc gia, hướng tới việc người Việt tự nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm máy bay. Trung tâm cũng gọi đây là hoạt động nghiên cứu, chế tạo máy bay có người lái đầu tiên tại Việt Nam.

Các vị trí tuyển dụng trải rộng từ nghiên cứu động cơ, thiết kế cơ khí, khí động học, sản xuất vật liệu composite đến hệ thống điện – điện tử, truyền động và thử nghiệm bay. Phần lớn yêu cầu ứng viên có ít nhất 3 năm kinh nghiệm, một số vị trí kỹ sư chính yêu cầu từ 5 năm.

Đáng chú ý, Viettel không chỉ tập trung vào máy bay cánh bằng mà còn tuyển nhân sự nghiên cứu công nghệ trực thăng. Trong đó, kỹ sư hệ thống truyền động sẽ tham gia thiết kế hộp số, bánh răng, trục truyền và các bộ phận truyền công suất.

VATC cũng tìm kiếm chuyên gia có ít nhất 10 năm kinh nghiệm để tham gia tích hợp các hệ thống trực thăng, từ điều khiển bay, động lực, thủy lực đến điện tử hàng không và thử nghiệm mặt đất.

Trước đó, ngày 16/10, trung tâm thông báo một công trình nghiên cứu về mô phỏng trực thăng tự hành khi hoạt động gần mặt đất đã được công bố tại hội nghị khoa học IEEE National Aerospace and Electronics Conference (NAECON) 2026.

Không chỉ tuyển người, Viettel còn chuẩn bị trang thiết bị cho khu thử nghiệm máy bay. Theo Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thuộc Bộ Tài chính, ngày 21/10/2026, Viettel công bố gói thầu mua sắm trang thiết bị và công cụ phục vụ thử nghiệm, tích hợp thiết bị bay.

Đáng chú ý, gói thầu nằm trong khoản đầu tư cho Xưởng tích hợp H2 và Khu thử nghiệm mặt đất TN1, phục vụ nghiên cứu trực thăng và máy bay cánh bằng tại khu đất 14,6 ha, đợt 1.

Nguồn vốn được lấy từ Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của công ty mẹ Viettel. Gói thầu có thời gian thực hiện 170 ngày. Trước đó, các hồ sơ đấu thầu cũng ghi nhận hoạt động mua sắm cấu kiện hệ thống sàn bằng kim loại phục vụ tích hợp trực thăng.

Như vậy, bên cạnh việc phát triển đội ngũ kỹ sư, Viettel đang từng bước chuẩn bị cơ sở vật chất cho hoạt động nghiên cứu và thử nghiệm máy bay. Dù vậy, tập đoàn chưa công bố mẫu máy bay cụ thể, thông số kỹ thuật, loại động cơ sử dụng hay thời điểm bay thử.