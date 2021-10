Vietravel Airlines dự kiến bay trở lại từ 15/11 dù giai đoạn hiện nay càng bay sẽ càng lỗ

Tình hình dịch Covid-19 đợt bùng phát thứ 4 đặc biệt nghiêm trọng đã ảnh hưởng đến ngành hàng không nói chung và tân binh Vietravel Airlines nói riêng.

Trong chia sẻ với chúng tôi, đại diện hãng cho biết thực tế chịu áp lực nặng nề bởi dịch, dù vậy khi cả nước đang dần mở cửa Vietravel Airlines cũng đã lên kế hoạch thúc đẩy kinh doanh những tháng cuối năm, đồng thời đón đầu xu hướng hồi phục mạnh mẽ của ngành hậu Covid-19.

Giai đoạn toàn ngành 'ngủ đông', Vietravel Airlines tích cực 'giữ ấm' sẵn sàng quay lại



"Đợt dịch thứ 4 tại Việt Nam bùng phát kể từ ngày 27/4 và đến giữa tháng 6/2021, hãng hàng không Vietravel đã phải tạm 'ngủ đông' do sự bùng phát về dịch. Từ thời gian đó đến nay, nguồn thu từ các hoạt động vận tải và phục vụ hành khách gần như sụt giảm sâu, trong khi các chi phí cố định như bảo dưỡng, thuê tàu bay, và các chi phí khác của hãng vẫn phải duy trì để đảm bảo các yêu cầu an toàn và vận hành tối thiểu", CEO Vũ Đức Biên cho hay.

Không chỉ riêng Vietravel Airlines bị ảnh hưởng mà hầu như các hãng hàng không khác tại Việt Nam cũng đang phải chịu tác động tiêu cực, tỷ lệ nợ ngắn hạn và số lỗ tăng cao trong toàn ngành hàng không Việt Nam tương ứng theo tỉ lệ số lượng máy bay mà mỗi hãng hàng không đang khai thác.

Giai đoạn này, Công ty tích cực nghiên cứu và triển khai các biện pháp tối ưu hoá cho toàn bộ hệ thống để có thể thích ứng với từng tình huống của dịch bệnh cũng như thị trường.

Song song, Vietravel Airlines vẫn đảm bảo 'giữ ấm' sẵn sàng quay lại thị trường. Trong đó, hãng tiếp tục duy trì và phân bổ nguồn lực cho các vị trí then chốt để đảm bảo khai thác bay an toàn, duy trì bằng cấp chứng chỉ, hạn chế tối đa việc chảy máu chất xám, tránh phát sinh các chi phí quá lớn do không duy trì năng định để đảm bảo sẵn sàng ngay khi thị trường được phục hồi.

Đặc biệt, Vietravel Airlines cũng đã thực hiện xong việc tiêm phòng vaccine Covid-19 cho toàn bộ đội ngũ lao động của hãng, đảm bảo việc cung cấp các chuyến bay "xanh" khi quay trở lại.

Hiện càng bay sẽ càng lỗ và tạo gánh nặng tài chính, dự kiến quay lại từ 15/11 với đường bay chiến lược



Hiện nay, tình hình dịch bệnh ở Tp.HCM cũng như các tỉnh thành phố khác dần được kiểm soát tốt, số ca lây nhiễm và tử vọng giảm mạnh, đây là một tín hiệu rất đáng mừng cho xã hội nói chung và ngành hàng không nói riêng.

Tuy nhiên, có thể thấy bộ tiêu chí và các quy định phòng chống dịch giữa các địa phương đang có độ "chênh" với nhau, điều này gây rất nhiều khó khăn cho người dân cũng như doanh nghiệp và kế hoạch phục hồi sau dịch. Vì vậy, Vietravel Airlines vẫn phải tiếp tục đề ra nhiều giải pháp khác nhau cho từng giai đoạn để từng bước phục hồi với chi phí tối ưu nhất.

Theo nhận định thực tế của hãng, với số lượng chuyến bay đang rất hạn chế và việc áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn phòng dịch như thực hiện cách ly hành khách, giảm 50% tải của máy bay… thì sản lượng khai thác của các hãng sẽ không đủ để bù đắp cho biến phí của mỗi chuyến bay.

Có thể nói, càng bay sẽ càng lỗ và tạo gánh nặng tài chính. Mặc dù vậy, Vietravel Airlines vẫn dự kiến sẽ quay trở lại thị trường từ ngày 15/11/2021 với các đường bay chiến lược.

Nói về chỉ số kinh doanh, trong năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh bùng phát vào các giai đoạn cao điểm như Tết Nguyên Đán, các ngày lễ lớn, Vietravel Airlines chỉ khai thác hết công suất được 60 ngày trong suốt 9 tháng vừa qua. Dự kiến 3 tháng cuối năm 2021, sản lượng khai thác, hoạt động của hãng cũng chỉ có thể đạt được 1/3 so với mục tiêu đề ra.

"Các kế hoạch, phương án kinh doanh của chúng tôi cũng phải điều chỉnh linh hoạt và xây dựng theo sự biến đổi của tình hình thị trường, đặc biệt là trong tình hình Covid-19 hiện nay. Trong năm nay, chúng tôi sẽ tập trung khai thác hết công suất trên quy mô đội tàu bay hiện tại, không tăng thêm so với kế hoạch ban đầu và phấn đấu đạt được 35-40% so với kế hoạch đề ra từ đầu năm", đại diện hãng cho hay.

Thị trường sẽ khởi sắc kể từ tháng 6/2022



Là ngành tăng trưởng nóng giai đoạn trước dịch, ban lãnh đạo Vietravel Airlines đánh giá ngay sau khi tình hình được kiểm soát, hàng không và du lịch sẽ là một trong những ngành có tốc độ phục hồi nhanh nhất.

Một phần nhờ vào các chính sách kích cầu, hỗ trợ của Chính phủ các nước cũng như của chính các doanh nghiệp, một phần do tâm lý tiêu dùng 'phục thù' mà chúng ta đã thấy rất rõ khi châu Âu hay Mỹ mở cửa lại, nhu cầu đi lại và du lịch của khách hàng tăng trưởng ấn tượng.

Theo kế hoạch tiêm chủng vaccine trên cả nước dự kiến có thể hoàn thành kế hoạch vào quý 1 hoặc quý 2/2022. Cũng như tỷ lệ tiêm chủng của các quốc gia xung quanh, các hãng dự kiến thị trường sẽ khởi sắc kể từ tháng 6/2022 với việc đẩy mạnh nối lại các chuyến bay thương mại quốc tế đến Đông Nam Á và Đông Bắc Á.

Song, trong giai đoạn ngắn hạn, các quy định và hạn chế đi lại giữa các địa phương cũng như giữa các quốc gia, vẫn sẽ là rào cản cho việc phục hồi của ngành hàng không Việt Nam nói chung và của Vietravel Airlines nói riêng đến hết năm 2021.

Vì vậy, phía Vietravel Airlines nhấn mạnh vẫn cần sự hỗ trợ của chính phủ và các bộ ngành với các chính sách dài hạn hơn để giúp các hãng bay tồn tại, phát triển ổn định.