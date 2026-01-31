Vietnam GameVerse 2026 chính thức khởi động: Ngành game Việt đặt mục tiêu “go global”, hướng tới 60.000 lượt người tham dự

Ngày 29/1/2026, tại Hà Nội, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp cùng Báo VnExpress, Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT và Liên minh Game Việt Nam đã tổ chức chương trình công bố các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội Game Việt Nam - Vietnam GameVerse 2026. Sự kiện đánh dấu năm thứ tư Vietnam GameVerse được tổ chức, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những hoạt động thường niên quan trọng của ngành công nghiệp game Việt Nam.

Ra mắt lần đầu vào năm 2023, Vietnam GameVerse những năm qua không ngừng mở rộng về quy mô, nội dung và mức độ ảnh hưởng. Sự kiện quy tụ đầy đủ các nhà phát hành, đơn vị sản xuất, đầu tư cùng cộng đồng người yêu game, qua đó tạo nên không gian kết nối giữa cộng đồng, doanh nghiệp, nhà phát triển và nhà đầu tư trong nước lẫn quốc tế. Không chỉ dừng lại ở hoạt động trải nghiệm và tôn vinh, Vietnam GameVerse còn được định vị như một cầu nối chiến lược, góp phần thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái game Việt.

Ảnh: Fanpage Vietnam Gameverse

Bước sang mùa tổ chức năm 2026, Ngày hội Game Việt Nam mang chủ đề "Cùng nhau vươn ra biển lớn - Do local, go global", thể hiện định hướng phát triển lấy nội lực Việt Nam làm nền tảng để từng bước hội nhập và vươn ra thị trường quốc tế. Với chủ đề này, Vietnam GameVerse 2026 hướng đến việc lan tỏa câu chuyện của ngành game Việt, từ sáng tạo nội dung, phát triển sản phẩm, xây dựng cộng đồng cho đến xuất khẩu trí tuệ và thương hiệu Việt ra thế giới. Người tham dự sẽ có cơ hội trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ mới, đồng thời kết nối, giao lưu với các chuyên gia, nhà phát hành, đội tuyển esports và những đơn vị hoạt động trong ngành.

Chuỗi hoạt động của Vietnam GameVerse 2026 sẽ được triển khai từ tháng 2 và kéo dài đến tháng 5/2026, khép lại bằng sự kiện Ngày hội Game Việt Nam tổ chức tại TP.HCM. Trong khuôn khổ chương trình, bốn nhóm hoạt động chính sẽ được triển khai đồng thời, bao phủ từ giải thưởng, diễn đàn chuyên ngành, hoạt động kết nối đầu tư cho đến các hoạt động giải trí và thể thao điện tử.

Một trong những hoạt động trọng tâm là Giải thưởng Game Việt Nam - Vietnam Game Awards 2026, nhằm vinh danh các sản phẩm, dịch vụ, cộng đồng và cá nhân có đóng góp nổi bật cho hệ sinh thái game. Giải thưởng diễn ra từ tháng 1 đến tháng 5/2026 với ba giai đoạn gồm Đề cử, Sơ loại và Chung kết. Theo Ban Tổ chức, hệ thống giải thưởng năm nay tiếp tục được tinh chỉnh so với các mùa trước, dự kiến gồm 21 giải thưởng, chia thành bốn nhóm hạng mục: The Golden Galaxy dành cho các game phát hành tại Việt Nam, The Golden Sun dành cho game Việt, The Golden Star dành cho thể thao điện tử và The Golden Gear dành cho thiết bị, sản phẩm, dịch vụ liên quan đến lĩnh vực game.

Ảnh: Fanpage Vietnam Gameverse

Song song với đó, Diễn đàn Game Việt Nam 2026 và chuỗi tọa đàm Game Talks tiếp tục được tổ chức, kế thừa các nội dung thảo luận từ ba mùa trước và cập nhật thêm những vấn đề mới của ngành. Đây là không gian để cơ quan quản lý, doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng trong nước cũng như quốc tế cùng trao đổi về các chủ đề như xây dựng hệ sinh thái game bền vững, chiến lược đưa game Việt ra thị trường toàn cầu, phát triển thể thao điện tử chuyên nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực và ứng dụng công nghệ mới trong ngành công nghiệp game.

Hoạt động kết nối hợp tác và đầu tư cũng là điểm nhấn đáng chú ý của Vietnam GameVerse 2026. Trên nền tảng những kết quả đạt được ở các mùa trước, Ban Tổ chức tiếp tục mở rộng quy mô và chiều sâu của các hoạt động B2B, tạo điều kiện để studio, nhà phát triển và doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận đối tác, nhà đầu tư quốc tế. Trong đó, Cuộc thi GameHub - chương trình tìm kiếm và hỗ trợ các dự án game Việt tiềm năng - chính thức bước sang mùa thứ ba. GameHub dự kiến mở cổng đăng ký từ tháng 3/2026, trải qua ba vòng Sơ loại, Đánh giá và Chung kết, với các hoạt động thuyết trình được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội Game Việt Nam.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, Vietnam GameVerse 2026 tiếp tục dành không gian lớn cho các hoạt động giải trí và thể thao điện tử. Triển lãm game, sản phẩm và dịch vụ trong ngành sẽ được mở rộng, đón thêm sự tham gia của các đơn vị quốc tế. Cuộc thi Cosplay Contest tiếp tục là điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng, kết hợp với các hoạt động diễu hành, giao lưu cùng cosplayer trong và ngoài nước, biểu diễn âm nhạc nhằm tạo nên bầu không khí sôi động cho sự kiện.

Ảnh: Fanpage Vietnam Gameverse

Đáng chú ý, Vietnam GameVerse 2026 ghi nhận nhiều điểm mới mang tính cột mốc. Lần đầu tiên, các giải đấu esports chuyên nghiệp được đưa vào khuôn khổ chương trình, nổi bật là Giải đấu Cúp Thể thao điện tử các quốc gia Đông Nam Á, quy tụ các đội tuyển hàng đầu khu vực. Chuỗi fan meeting với các đội tuyển thể thao điện tử hàng đầu Việt Nam cũng lần đầu xuất hiện, tạo điều kiện để tuyển thủ và người hâm mộ gặp gỡ, giao lưu trực tiếp. Bên cạnh đó, hoạt động B2B được đẩy mạnh theo hướng chuyên sâu hơn, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, nhà phát triển và đơn vị phát hành trong và ngoài nước.

Ảnh: Fanpage Vietnam Gameverse

Năm nay, Vietnam GameVerse 2026 chính thức mở bán vé, cho phép Ban Tổ chức đầu tư sâu hơn vào nội dung, không gian trải nghiệm và các hoạt động độc quyền. Người tham dự sở hữu vé sẽ có cơ hội tiếp cận đầy đủ hệ sinh thái sự kiện, từ triển lãm, diễn đàn chuyên ngành cho đến các hoạt động giải trí và fan meeting. Theo dự kiến, Vietnam GameVerse 2026 có thể thu hút khoảng 60.000 lượt người tham dự, tiếp tục khẳng định vị thế là sự kiện game quy mô lớn, có tác động tích cực đến sự phát triển của ngành công nghiệp game tại Việt Nam và nhận được sự quan tâm của cộng đồng trong nước lẫn quốc tế.