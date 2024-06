Vietnam Future Fashion Show 2024 khép lại cùng nhiều dấu ấn

Sự kiện thời trang quy mô và đẳng cấp



Sau thời gian khởi động, Vietnam Future Fashion Show 2024 đã chính thức diễn ra vào 18h30 ngày 08/06/2024 tại Sales Gallery Phú Mỹ Hưng, Hồ Chí Minh. Khép lại một show diễn hoành tráng và chuyên nghiệp, Vietnam Future Fashion Show 2024 đã thành công để lại trong lòng giới mộ điệu những ấn tượng khó phai.

Vietnam Future Fashion Show 2024 là show diễn thời trang quy mô lớn được tổ chức bởi All Star Entertainment, Công ty giải trí do Hoa khôi - NTK Nguyễn Kim Phụng và Nam Vương Đăng Khoa điều hành. Lần đầu tiên được tổ chức nhưng show diễn này đã chứng minh được sức hút của mình khi càn quét làng thời trang suốt thời gian qua bởi những thông tin bên lề sự kiện.

Tối ngày 08/06, bất chấp thời tiết có mưa, hàng ghế khán giả vẫn chật kín chỗ ngồi. Tất cả đều háo hức đón chờ những thiết kế mới nhất đến từ các NTK tài năng. Xuyên suốt chương trình theo bước chân trình diễn của các hoa hậu, siêu mẫu, hoa khôi và các mẫu nhí, khán giả đã phải trầm trồ khi chiêm ngưỡng những tác phẩm thời trang ấn tượng. Những tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng là minh chứng cho sự ủng hộ của khán giả đối với đếm trình diễn nghệ thuật quy mô này.

Không chỉ gây chú ý bởi các thiết kế xuất sắc, Vietnam Future Fashion Show 2024 còn khuấy động làng thời trang Việt bởi sự góp mặt của dàn khách mời và người mẫu trình diễn chất lượng. Trong đó có Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Châu, Top 5 Miss Universe Lydie – Vu, Top 5 Miss Universe Phạm Thư, Ca Sĩ Đỗ Tùng Lâm, Quán Quân The Next Face Stephen Nguyen, Nam Vương Quốc Tế Ngọc Tình, Siêu Mẫu Hùng Phạm, Miss Fitness Model Hà My, Miss Global VietNam Hồng Trang, Diễn Viên - Siêu mẫu Nhikolai Dinh, Nam vương Hà Nội Nông Thanh Tùng, Top 5 The Next Face Kiều Diễm, Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ,..

Đặc biệt, Vietnam Future Fashion Show 2024 còn có sự xuất hiện của dàn siêu mẫu đến từ Hàn Quốc là Kim Hun Sung, Kim Jun Sung, Lee Ja Woon, Lee Jong Eun, Adrian, Hamin,...

Đồng hành cùng chương trình là các nhà tài trợ thương hiệu Aimée Spa - Clinic - Salon, Volkswagen,, My Vita, Hoang Long Medical Service JSC, Phú Mỹ Hưng,...

Mãn nhãn cùng những thiết kế đẹp mắt

NTK Nguyễn Kim Phụng ra mắt BST "We have no limits"; NTK Đặng Thiên Thủ thương hiệu Lacharme giới thiệu BST "Viator"

Mở màn show diễn là BST "We Have No Limits" đến từ hương hiệu Elysia Couture của NTK Nguyễn Kim Phụng. Sử dụng tone màu chủ đạo trắng, bạc, tím với chất liệu vải metallic và những chi tiết cutout táo bạo và mạnh mẽ, "We Have No Limits" đem đến hiệu ứng thị giác choáng ngợp từ những giây phút đầu tiên. Đúng như tên gọi, BTS như một thông điệp khích lệ con người khám phá tiềm năng và thỏa sức trải nghiệm những điều mình thích.



Tiếp theo, NTK Đặng Thiên Thủ mang đến BST "Viator" từ thương hiệu Lacharme BST. "Viator" trong tiếng LaTinh có nghĩa là người lữ khách. Lấy cảm hứng từ cuộc hành trình đầy chông gai của người lữ khách tại một hành tinh sa mạc đầy cát và nắng. Ứng dụng kỹ thuật xếp vải tạo hình 3D và kỹ thuật phun màu Nano để làm ra các trang phục với các texture độc đáo. Việc sử dụng nhiều chất liệu khác nhau như vải tơ, vải mộc, bố gấm, len sợi cũng đem lại cho BST một hơi thở mới trong nghệ thuật thị giác.

NTK Huỳnh Hữu Tài giới thiệu BST "My Color" và NTK Tạ Nguyên Phúc giới thiệu BST "White"

Khán giả tiếp tục khám phá cuộc hành trình thời trang tương lai qua BST "My Color" đến từ NTK Huỳnh Hữu Tài. Mang ý nghĩa tái hiện lại cuộc sống muôn màu muôn vẻ, "My Color" đã thổi hồn vào những bộ cánh thời trang hơi thở của sự sống, của tình yêu và của nhiệt huyết tuổi trẻ. Với những chi tiết trang trí được đan kết cầu kỳ và tỉ mỉ, Huỳnh Hữu Tài một lần nữa đã làm khán giả mê đắm trong những thiết kế phá cách, độc đáo thể hiện phong cách cá nhân khó trộn lẫn của riêng anh.



Tạm biệt thế giới của màu sắc, NTK Tạ Nguyên Phú đưa khán giả đi tới một thiên đường trắng tinh khôi và thuần khiết. Lấy tone màu trắng chủ đạo, các thiết kế trong BST "WHITE" tập trung vào đường nét và chất liệu, tạo nên vô vàn sắc thái khác nhau của màu sắc tưởng như giản đơn này. Mềm mại, bay bổng và cũng tràn đầy kiêu sa, "White" như một cọng lông vũ nhẹ nhàng chạm vào trái tim của những người yêu cái đẹp.

BST "Ký Gửi Việt Nam" của NTK Phước Dio cùng BST "Con Đường Thời Không" của NTK Dexnol & Tuấn Huỳnh

Tiếp theo, NTK Phước Dio (Diorion) giới thiệu tới khán giả BTS " Ký Gửi Việt Nam". Kết hợp giữa phong cách thời trang hiện đại và âm hưởng văn hóa dân gian, Phước Dio đưa những chi tiết mang đậm bản sắc dân tộc như nón lá, họa tiết trống đồng,… vào các thiết kế của mình. Nét tương phản giữa quá khứ và tương lai tạo nên những bộ cánh ấn tượng, tôn vinh nét đẹp và giá trị của văn hoá Việt Nam.



Cuối cùng, NTK Dexnol & Tuấn Huỳnh cùng BST " Con Đường Thời Không" đã đưa khán giả đến với chuyến du hành vượt không gian và thời gian, mở ra cánh cổng đi đến với vùng đất tương lai nơi con người khám phá vũ trụ. Các chi tiết đậm chất khoa học viễn tưởng như họa tiết galaxy, robot, đã khiến khán giả một phen trầm trồ ngạc nhiên.

Vietnam Future Fashion Show 2024 đã đem đến những góc nhìn sáng tạo độc đáo của 6 NTK trẻ tài năng. Những phong cách độc đáo khác biệt nhưng lại hòa quyện để tổng hòa nên một không gian nghệ thuật bay bổng và đầy chiều sâu.