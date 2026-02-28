Vietnam Airlines vừa cho 6 triệu người một cú sốc

Các thương hiệu đình đám bây giờ đã khác xưa trong cách làm truyền thông, tiếp cận khách hàng trẻ. Không còn chỉ xuất hiện với hình ảnh nghiêm túc trong TVC hay thông cáo báo chí, nhiều “ông lớn” sẵn sàng bước ra khỏi khuôn mẫu. Có thương hiệu khiến mạng xã hội bùng nổ khi các lãnh đạo trình diễn như idol trong sự kiện nội bộ, có thương hiệu tích cực xuất hiện tại các lễ hội văn hoá - giải trí để chạm gần hơn tới người trẻ. Và mới đây, đến lượt Vietnam Airlines khiến dân mạng bất ngờ chỉ với… đoạn clip 18s.

Theo đó, trên kênh TikTok chính thức, Vietnam Airlines đăng clip vỏn vẹn 18s nhưng thu về 6 triệu lượt xem sau hơn 1 ngày đăng tải. Không phải vì đại cảnh máy bay hạ cánh hay hình ảnh tiếp viên chỉn chu quen thuộc mà bởi phong cách edit Capcut giật giật hoa lá hẹ với hoa hồng, trái tim bay tung tóe màn hình.

Kèm theo đó là chú thích kiểu nói không ai tin: “Admin xin sếp 5 ‘củ’ đi học edit video và đây là thành quả”.

Đoạn clip đang viral của Vietnam Airlines (Nguồn: @vietnamairlines)

Một tài khoản tick xanh chính thống bỗng nhiên đổi vibe sang mộng mơ, sến súa nhanh chóng tạo ra hiệu ứng bất ngờ. Gần 6 triệu lượt xem không chỉ đến từ sự tò mò, mà còn từ cảm giác thú vị vì cách một thương hiệu lớn sáng tạo, thử những điều khác biệt.

“Ủa là trang chính thống tick xanh á hả”, “Thương hiệu tỷ đô làm truyền thông có khác”, “Wow đỉnh của chóp! Sếp ơi đừng đuổi nha, đuổi admin đi ‘báo’ công ty khác á”, “Khai thật đi, Vietnam Airlines bán cả kênh TikTok hả?”, “Gu video này của mẹ tui”, “Vietnam Airlines ơi ý mình lớn rồi ấy ạ?”,... là một số bình luận từ cư dân mạng.

Không dừng lại đó, tài khoản TikTok Vietnam Airlines cũng không ngại trả treo với netizen ở phần bình luận. Khi nhiều người nói đùa rằng sếp đã sẵn tờ đơn trên bàn, admin liền đáp bằng những cách khác nhau: “Ô hay”, “Ác không ai bằng”, “Sếp khen mình rồi”,...

Cách trả lời comment cũng rất "ê nha" (Ảnh chụp màn hình)

Như đã nói, đây không phải câu chuyện riêng của Vietnam Airlines mà là xu hướng chung của nhiều hãng bay nói riêng và thương hiệu lớn nói chung trong vài năm trở lại đây.

Vietjet hợp tác livestream với các KOL đang được lòng giới trẻ như Chị Phiến (Lê Khuyến Dương, sinh năm 1992) - nhà sáng tạo nội dung hài hước nổi tiếng trên TikTok với 1,6 triệu lượt theo dõi. Trong khi đó, Bamboo Airways để “của nhà trồng được” là các tiếp viên hàng không trai xinh gái đẹp của mình lên sóng trong các clip đu trend khiến ai xem cũng mê.

Recap phiên live của Chị Phiến và Vietjet (Nguồn: @vietjetvietnam)

Clip đu trend đón năm mới của dàn tiếp viên Bamboo Airways (Nguồn: @bambooairways)

Rõ ràng là khi tệp khách hàng trẻ - đặc biệt là Gen Z và Millennials - trở thành nhóm tiêu dùng quan trọng, cách giao tiếp của các thương hiệu cũng buộc phải thay đổi. Song cú chuyển mình này không làm mất đi hình ảnh chuyên nghiệp vốn có của các hãng bay. Trên bầu trời, họ vẫn là các hãng bay với tiêu chuẩn dịch vụ rõ ràng còn trên mạng xã hội, họ cho phép mình nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn. Sự linh hoạt ấy giúp thương hiệu vừa giữ được giá trị cốt lõi, vừa mở rộng kết nối với thế hệ khách hàng mới.

(Tổng hợp)