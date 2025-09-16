Vietnam Airlines vừa thông báo quy định mới về việc cấm sử dụng pin sạc dự phòng Lithium trên toàn bộ chuyến bay của Vietnam Airlines Group (gồm Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco). Hành khách cần khai báo tại quầy thủ tục khi mang pin sạc loại này trong hành lý xách tay và đặt ở vị trí dễ quan sát để thuận tiện cho việc kiểm soát, phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường.

Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines Đinh Văn Tuấn

Pin Lithium hiện được sử dụng phổ biến trong các thiết bị điện tử cá nhân và bộ sạc dự phòng.

Trao đổi về việc nâng cấp độ từ "khuyến cáo hành khách" sang "cấm" đối với sử dụng pin sạc dự phòng Lithium, ông Đinh Văn Tuấn, Phó Tổng giám đốc, Vietnam Airlines, cho biết gần đây, các hãng hàng không thế giới gặp nhiều sự cố uy hiếp an toàn liên quan đến cháy pin lithium ở trên máy bay. Trên cơ sở đó, Vietnam Airlines và nhiều hãng bay trên thế giới đã đưa ra các lệnh cấm sử dụng pin lithium trên máy bay; không để ở trên khoang hành lý ký gửi cũng như hành lý xách tay.

"Bởi vì khi ở trên không, việc dập cháy gặp nhiều khó khăn. Nếu không chỉ cháy pin mà còn lan sang những vật dụng dễ cháy khác thì rất khó kiểm soát khi, đặc biệt là khi qua bay qua khu vực biển và không có sân bay dự bị để hạ cánh dọc đường. Rủi ro đối với an toàn bay rất lớn"- ông Tuấn nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Vietnam Airlines, bên cạnh việc khuyến cáo không sử dụng pin lithium trên chuyến bay, không để ở hành lý ký gửi và cũng như không để trên khoang hành lý xách tay, Vietnam Airlines đã phối hợp các cơ quan chức năng, cụ thể là lực lượng an ninh hàng không, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, kiểm tra các hành lý xách tay của hành khách để nhận biết những hành khách mang pin lithium lên máy bay. Trên cơ sở đó, tiếp viên của Vietnam Airlines xác định được vị trí khách ngồi và đưa ra khuyến cáo khách để pin trong tầm quan sát của mình.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines trang bị một số trang thiết bị phòng chống cháy chuyên dụng hiện đại trên toàn bộ máy bay của hãng. Đó là bình dập lửa, găng tay cách nhiệt, túi đặc chủng chống cháy, chống khói và một số trang thiết bị khác để tiếp viên trên chuyến bay có thể sử dụng ứng phó khẩn cấp ngay khi xảy ra tình huống cháy trên chuyến bay.

Trên thực tế, hiện nay các máy bay khai thác chuyến bay đường dài của Vietnam Airlines đều có vị trí để sạc trực tiếp trên chuyến bay, hành khách không cần dùng đến pin lithium. Còn các chuyến bay ngắn, hành khách cũng không nên mang theo pin lithium.

"Đặc biệt, phi công, tiếp viên của Vietnam Airlines được quán triệt tuyệt đối không mang pin lithium theo các chuyến bay, trừ các chuyến bay nhiều chặng, trong trường hợp dự phòng cho các trang thiết bị sử dụng cho tài liệu bay"- Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines cho biết.

Nhiều hãng bay lớn đã cấm sử dụng pin sạc dự phòng Lithium Pin Lithium được dùng phổ biến trong thiết bị điện tử và sạc dự phòng nhưng bị cấm để trong hành lý ký gửi do nguy cơ cháy nổ. Thời gian gần đây, nhiều hãng bay quốc tế ghi nhận sự cố pin phát nổ, phát khói khiến máy bay phải hạ cánh khẩn cấp. Không chỉ hàng không, ngành công nghệ cũng cảnh báo liên tục. Ngày 1-9-2025, một tập đoàn lớn phải thu hồi toàn cầu mẫu pin dự phòng 20.000 mAh vì nguy cơ quá nhiệt. Trước rủi ro này, nhiều hãng bay như China Airlines, Korean Air, Singapore Airlines, Cathay Pacific, Emirates… đã cấm hành khách sử dụng pin sạc dự phòng Lithium trên khoang.



