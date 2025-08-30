Vietnam Airlines mang trải nghiệm Phòng chờ Bông Sen sang trọng, đẳng cấp quốc tế tới Triển lãm A80

Điều này mở ra cơ hội cho khách tham quan được trực tiếp bước vào và tận hưởng không gian vốn chỉ dành cho hành khách hạng Thương gia.

Trong gian trưng bày "Khát vọng bầu trời" của Vietnam Airlines, Phòng khách Bông Sen được tái hiện tinh tế, sang trọng với không gian nghỉ ngơi tiện nghi và quầy buffet đa dạng. Khách tham quan có thể thư giãn, thưởng thức cà phê, trà, nước trái cây hay cocktail với sự phục vụ chu đáo của đội ngũ nhân viên Vietnam Airlines.

Trong khuôn khổ Triển lãm, khách tham quan được trực tiếp bước vào và tận hưởng không gian Phòng khách Bông Sen ngay tại sự kiện. (Ảnh: VNA)

Điểm nhấn của trải nghiệm chính là ẩm thực phong phú, được bày trí đẹp mắt trên quầy tiệc. Các món ăn hấp dẫn như sushi, sashimi, salad rau củ và thịt nguội, xúc xích nướng lá thơm, bánh mì tươi, kimbap cùng nhiều loại trái cây, bánh ngọt… mang lại cho khách tham quan cảm giác như đang ở trong phòng chờ Thương gia tại sân bay quốc tế. Bên cạnh đó là đồ uống mát lạnh, trà trái cây, nước khoáng, đáp ứng nhu cầu của cả gia đình, từ người lớn đến trẻ nhỏ.

Các món ăn hấp dẫn mang lại cho khách tham quan cảm giác như đang ở trong phòng chờ Thương gia tại sân bay quốc tế. (Ảnh: VNA)

Nhiều khách tham quan bày tỏ sự bất ngờ khi được tận mắt và trực tiếp thưởng thức dịch vụ chuẩn 5 sao ngay tại Triển lãm. Chị Thanh Huyền (Hà Nội), khách hàng thân thiết của Vietnam Airlines, chia sẻ: "Không gian ở triển lãm được tái hiện tinh tế, từ thiết kế cho tới thực đơn phong phú. Tôi có cảm giác như đang ngồi trong phòng chờ Thương gia ở sân bay quốc tế. Dù khu trưng bày chưa thể hiện hết các tiện ích như phòng đọc sách hay khu nghỉ riêng, nhưng trải nghiệm ở đây vẫn rất ấn tượng".

Với thiết kế hiện đại, tiện nghi, nơi đây mang đến cho hành khách những phút giây thư giãn thoải mái trước chuyến bay, đồng thời cảm nhận rõ nét phong cách phục vụ đẳng cấp mà Vietnam Airlines tự hào mang lại. (Ảnh: VNA)

Anh Hải Hưng, một khách tham quan khác, cũng cho biết: "Lần đầu tiên tôi được trải nghiệm Phòng khách Bông Sen. Mặc dù chỉ là mô phỏng, nhưng nhân viên phục vụ rất chỉn chu, đồ ăn đa dạng và tươi ngon. Không gian được tái hiện khiến tôi có cảm giác như đang ở phòng chờ thật, với trang thiết bị lịch sự, tiện nghi. Một không gian ‘ảo’ nhưng lại rất thực".

Vietnam Airlines đang phục vụ hành khách tại gần 800 Phòng khách Bông Sen và phòng chờ hạng Thương gia liên kết trên toàn cầu với chất lượng dịch vụ chuẩn quốc tế. (Ảnh: VNA)

Phòng khách Bông Sen là hệ thống phòng chờ hạng Thương gia do Vietnam Airlines đầu tư và khai thác tại nhiều sân bay trong nước và quốc tế. Với thiết kế hiện đại, tiện nghi, nơi đây mang đến cho hành khách những phút giây thư giãn thoải mái trước chuyến bay, đồng thời cảm nhận rõ nét phong cách phục vụ đẳng cấp mà Vietnam Airlines tự hào mang lại.

Hiện Vietnam Airlines đang phục vụ hành khách tại gần 800 Phòng khách Bông Sen và phòng chờ hạng Thương gia liên kết trên toàn cầu, khẳng định chất lượng dịch vụ chuẩn quốc tế.

Không gian mô phỏng Phòng khách Bông Sen tại Triển lãm A80 mở ra trải nghiệm cho khách tham quan khám phá dịch vụ mặt đất đẳng cấp của Vietnam Airlines. (Ảnh: VNA)

Việc đưa Phòng khách Bông Sen tới Triển lãm A80 đã tạo nên một điểm nhấn độc đáo, kết hợp giữa không gian thư giãn, ẩm thực tinh hoa và phong cách phục vụ chuyên nghiệp. Đây không chỉ là cơ hội để công chúng khám phá dịch vụ chuẩn 5 sao mà còn là minh chứng cho nỗ lực của Vietnam Airlines trong việc nâng tầm trải nghiệm, từ mặt đất tới bầu trời.