Vietnam Airlines khẳng định không có phi công dùng bằng lái do Pakistan cấp

Ngày 28/6, thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải và Cục Hàng không Việt Nam về việc rà soát phi công nước ngoài có quốc tịch Pakistan, hoặc sử dụng bằng cấp, chứng chỉ do Pakistan cấp, các hãng hàng không thuộc Vietnam Airlines Group gồm Vietnam Airlines, Jetstar Pacific và VASCO đã tiến hành kiểm tra lại.

Quá trình kiểm tra, các hãng hàng không thuộc Vietnam Airlines Group đến nay xác định, số phi công nước ngoài không có người mang quốc tịch Pakistan, hoặc sử dụng bằng cấp, chứng chỉ do Pakistan cấp.

Lãnh đạo Vietnam Airlines Group khẳng định, luôn đặt an toàn là tiêu chí ưu tiên số 1. Trong đó, lực lượng người lái giữ vai trò quyết định trong việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho mọi chuyến bay nhằm hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, an ninh quốc phòng, phục vụ dân sinh và nhiệm vụ quốc tế.

Trên cơ sở đó, các hãng hàng không thuộc Vietnam Airlines Group luôn chủ trương sàng lọc và lựa chọn các phi công nước ngoài từ những đơn vị cung cấp chuyên nghiệp, uy tín.

Để chủ động đào tạo, quản lý và sử dụng nguồn lực phi công, đặc biệt là phi công Việt Nam nhằm hạn chế tối đa sự phụ thuộc vào nguồn lực phi công nước ngoài, với vai trò Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines đã đầu tư và đưa vào hoạt động hai trung tâm đào tạo phi công hàng đầu Việt Nam là Trung tâm huấn luyện bay FTC (từ năm 1998) và Trường đào tạo phi công Bay Việt (từ năm 2009).



Trước những thông tin về việc Nhà chức trách hàng không Pakistan phát hiện hơn 250 phi công Pakistan dùng bằng lái máy bay giả mạo và để đảm bảo tuyệt đối an toàn hàng không, Bộ trưởng Giao thông đã yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam rà soát và cấm ngay việc thực hiện nhiệm vụ bay của toàn bộ các phi công quốc tịch Pakistan, phi công người nước ngoài (đang làm việc cho các hãng hàng không Việt Nam) sử dụng bằng cấp, chứng chỉ (nghi vấn giả mạo) do Pakistan cấp.