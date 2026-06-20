Vietnam Airlines đu trend “tổng tài - nữ chính phim mì ăn liền”: Nửa đầu rung động, nửa sau tỉnh mộng

Cư dân mạng đang “phát sốt” vì độ hài hước của admin kênh TikTok Vietnam Airlines.

Thời gian gần đây, MXH rộ lên trào lưu tự viết truyện tổng tài - nữ chính theo những gì đang diễn ra quanh cuộc sống của mình. Tuy nhiên, không giống như tiểu thuyết ngôn tình thường đọc, các tình tiết giữa tổng tài - nữ chính thường có phần “cảm lạnh”, hài hước khiến ai đọc cũng phải bật cười.

Song, trào lưu này cũng trở thành “đất” phô diễn sự sáng tạo của cộng đồng mạng và cả các thương hiệu cũng nhanh chóng bắt trend, thu hút sự chú ý. Trong đó phải kể đến kênh TikTok của Hãng hãng không quốc gia Việt Nam - Vietnam Airlines.

Theo đó, trên kênh TikTok có tick xanh của Vietnam Airlines với hơn 300k người theo dõi, đăng tải một số đoạn clip với nội dung theo motif tổng tài - nữ chính phiên bản sân bay. Những đoạn clip này đều hút triệu views và hàng chục nghìn bình luận, tương tác.

Loạt bài đăng đu trend tổng tài - nữ chính đang viral của Vietnam Airlines

“Nữ chính giận nam chính, bỏ về nhà bằng xe bus. Nam chính phong tỏa bến xe Mỹ Đình để tìm mà không thấy nữ chính đâu, vì cô ấy đi xe bus ở Nội Bài. Vậy là họ bỏ lỡ nhau mãi mãi”; “Nam chính tổng tài ra lệnh phong tỏa sân bay để bắt nữ chính đi máy bay riêng, do sợ nữ chính không được phục vụ tốt. Nhưng thư ký bảo không cần vì nữ chính bay Vietnam Airlines”;... Là một trong số những content được hãng sử dụng khiến netizen thích thú.

Nhiều người dành lời khen ngợi cho đội ngũ admin của kênh TikTok Vietnam Airlines khi sáng tạo cốt truyện mà tiểu thuyết ngôn tình cũng không dám viết. Bên cạnh đó, admin của kênh cũng nhiệt tình tương tác, để lại bình luận một cách hóm hỉnh với netizen khiến nhiều người càng ấn tượng hơn.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Tiểu thuyết chắc chắn không dám viết cỡ này, khá khen cho team nghĩ ra idea hay xỉu”.

- “Đọc đi đọc lại mấy lần mà vẫn mắc cười, sao mà duyên dáng thế cơ chứ”.

- “Nhưng nữ chính có một yêu cầu, hàng có thể đón dọc đường được không ta, từ nhà nữ chính ra sân bay 30km đi oải quá nè”.

- “Viết tiếp kết truyện đi admin. Có khi nào nữ chính không theo tổng tài mà chọn nam thân khác là tiếp viên trên chuyến bay không?

- “Sao mà câu chuyện nó tổng tài ngôn tình mà nó cũng ‘cảm lạnh’, tẻn tẻn vậy ta”.

Admin fanpage cũng nhận nhiều lời khen khi liên tục tương tác với cư dân mạng

Được biết, trào lưu này vốn xuất phát từ những tựa phim Trung Quốc dạng “mì ăn liền” trên mạng. Đây là những bộ phim có thời lượng chỉ vài phút/ tập, đa phần xoay quanh hành trình tổng tài yêu đương nữ chính. Tuy nhiên, những dạng phim này khá phi logic, chỉ biến tấu về thân phận, độ tuổi... hoặc thêm thắt các tình tiết xuyên không, trùng sinh nhưng vẫn thu hút lượng lớn người xem trên mạng.

Không chỉ Vietnam Airlines, nhiều thương hiệu, doanh nghiệp khác cũng nhanh chóng nhập cuộc mỗi khi MXH xuất hiện trend mới. Điều này khiến cộng đồng mạng dành nhiều lời khen bởi những content này trở nên gần gũi, dễ tiếp cận. Bên cạnh đó, việc các admin chăm chỉ.