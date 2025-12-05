Vietnam Airlines chính thức mở đường bay thẳng TP.HCM - Điện Biên

Đường bay mới góp phần tăng cường liên kết vùng, tạo thuận lợi cho nhu cầu đi lại, giao thương và du lịch của người dân, du khách.

Cụ thể, chuyến bay từ TP.HCM đi Điện Biên dự kiến cất cánh lúc 09h35 và hạ cánh lúc 11h55. Từ Điện Biên, hành khách có thể thuận tiện nối chuyến về Hà Nội với chuyến bay cất cánh lúc 12h30 và hạ cánh lúc 13h25, trước khi tiếp tục hành trình của mình.

Sự kết hợp linh hoạt giữa các chuyến bay hàng ngày Điện Biên – Hà Nội và mạng đường bay trục Hà Nội – TP.HCM với tần suất lên tới 30-32 chuyến mỗi ngày, tạo điều kiện để hành khách từ khu vực phía Nam dễ dàng tiếp cận và trải nghiệm du lịch Điện Biên. Từ đây, du khách có thể kết nối đến các điểm đến nổi bật của vùng Tây Bắc nói riêng và miền Bắc nói chung, hình thành hành trình du lịch khép kín, đa trải nghiệm.

Đường bay mới góp phần tăng cường kết nối Điện Biên với các trung tâm kinh tế và du lịch lớn, qua đó thúc đẩy giao thương, mở rộng dòng khách và tạo thêm động lực phát triển cho địa phương. Lãnh đạo tỉnh Điện Biên cho biết nhu cầu kết nối trực tiếp với TP.HCM tăng nhanh trong bối cảnh địa phương thúc đẩy phát triển theo mô hình "Xanh, Thông minh, Bền vững" và xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.

Việc nâng cấp sân bay Điện Biên cùng sự cải thiện về sản phẩm du lịch giúp địa phương có thêm điều kiện thuận lợi để thu hút khách, đặc biệt nhóm du khách quan tâm đến trải nghiệm văn hóa, lịch sử và thiên nhiên đặc trưng của vùng Tây Bắc.

Hiện Vietnam Airlines là hãng hàng không duy nhất đang khai thác đường bay đến sân bay Điện Biên. (Ảnh minh họa)

Ông Nguyễn Thế Bảo, Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines, cho biết: "Việc khai thác đường bay TP.HCM - Điện Biên thể hiện cam kết của Vietnam Airlines trong tăng cường kết nối vùng và hỗ trợ phát triển kinh tế, xã hội tại các địa phương. Đây là định hướng nhất quán trong chiến lược phát triển mạng bay của Hãng, song song với yêu cầu bảo đảm hiệu quả khai thác và năng lực vận hành. Chúng tôi kỳ vọng đường bay mới sẽ mở ra những cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn cho Điện Biên, đặc biệt trong thu hút dòng khách chất lượng cao và thúc đẩy các hoạt động thương mại, đầu tư và du lịch."

Với vai trò Hãng hàng không Quốc gia, Vietnam Airlines luôn giữ trách nhiệm duy trì các đường bay phục vụ an sinh xã hội và bảo đảm kết nối thông suốt giữa các vùng miền, kể cả tại những thị trường có hiệu quả khai thác còn hạn chế. Việc duy trì và phát động thị trường tại những địa bàn như Điện Biên đòi hỏi nỗ lực lớn về nguồn lực, chi phí và năng lực vận hành. Đây là nhiệm vụ gắn với sứ mệnh của Hãng trong đóng góp vào phát triển kinh tế, xã hội địa phương và hỗ trợ ổn định an ninh quốc phòng tại khu vực Tây Bắc.

Việc đưa vào khai thác đường bay TP.HCM - Điện Biên - Hà Nội giúp hoàn thiện mạng đường bay nội địa của Vietnam Airlines, tăng cường kết nối giữa các vùng miền và góp phần quảng bá hình ảnh Điện Biên như một điểm đến giàu bản sắc trên bản đồ du lịch Việt Nam.