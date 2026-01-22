Vietnam Airlines 2025: Khi an toàn, trải nghiệm và thương hiệu cùng cất cánh

Đó là lấy an toàn làm nền tảng, trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm và thương hiệu quốc gia làm giá trị cốt lõi trên bản đồ hàng không châu Á.

Với nhiều hành khách, "giải thưởng" trao cho một hãng hàng không sẽ được thể hiện bằng những trải nghiệm rất đời thường: chuyến bay có đúng giờ không, có an toàn không hay có đủ an tâm để quay lại lần sau hay không. Khi những câu hỏi ấy được trả lời tích cực, hành khách sẽ tự đưa ra quyết định của riêng mình.

Năm 2025, Vietnam Airlines nhận gần 30 giải thưởng, được xướng tên ở nhiều bảng xếp hạng uy tín toàn cầu: hãng nằm trong Top 25 Hãng hàng không an toàn nhất thế giới do AirlineRatings.com công bố, được ghi nhận là thương hiệu hàng không dẫn đầu châu Á tại World Travel Awards, và chương trình khách hàng thân thiết Lotusmiles giành được hàng loạt giải thưởng quốc tế về loyalty.

Điều đáng chú ý không chỉ là số lượng giải, mà là cách những chứng nhận này – từ an toàn, trải nghiệm đến thương hiệu – ghép lại thành một bức tranh định vị rõ ràng về con đường phát triển của hãng trong giai đoạn mới.

‘Xương sống’ An toàn và đúng giờ

Trong ngành hàng không, an toàn là điều không được phép sai, không bao giờ có chỗ "đáng tiếc" hay "có thể chấp nhận". Bởi vậy, việc Vietnam Airlines được xếp vào Top 25 hãng hàng không an toàn nhất thế giới năm 2025 bởi AirlineRatings.com mang ý nghĩa vượt xa một danh hiệu thông thường.

Tổ chức này đánh giá hơn 385 hãng bay toàn cầu dựa trên các tiêu chí nghiêm ngặt như hồ sơ tai nạn hai năm gần nhất, tuổi và quy mô đội bay, tỷ lệ sự cố, chứng nhận an toàn quốc tế IOSA, cùng năng lực đào tạo và kỹ năng phi công. Vietnam Airlines đứng thứ 22, là hãng duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách, đồng thời được tạp chí Time Out Asia bình chọn là "Hãng hàng không an toàn nhất châu Á năm 2025".

Vietnam Airlines là hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam sử dụng SAF

Kết quả này phản ánh cam kết an toàn bền bỉ suốt gần ba thập kỷ không xảy ra tai nạn nghiêm trọng, đồng thời khẳng định vị thế của Vietnam Airlines trong cuộc cạnh tranh trực diện với các hãng quốc tế lớn.

Trong thực tế kinh doanh, xếp hạng an toàn không chỉ giúp tối ưu chi phí bảo hiểm đội bay, mà còn là "giấy thông hành" để thâm nhập các thị trường khó tính như Mỹ hay châu Âu, đặc biệt ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp.

Song song với an toàn, Vietnam Airlines còn được ghi nhận trong nhóm các hãng hàng không đúng giờ nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương bởi Cirium, tổ chức phân tích dữ liệu hàng không hàng đầu thế giới.

Trong bối cảnh hạ tầng sân bay tại nhiều trung tâm lớn trong nước chịu áp lực quá tải, việc duy trì hiệu suất đúng giờ cao cho thấy năng lực quản trị khai thác bài bản, kỷ luật vận hành chặt chẽ và chất lượng đào tạo nhân sự ổn định.

Vietnam Airlines vinh dự nhận được 3 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong năm 2025

Lotusmiles – từ tích dặm đến "tài sản" thương hiệu

Nếu an toàn và khai thác là phần nền móng, thì mảng giải thưởng về chương trình khách hàng thân thiết và đặc quyền hội viên lại là nơi thể hiện rõ nhất sự thay đổi trong tư duy cạnh tranh của Vietnam Airlines.

Tại Frequent Traveler Awards 2025, Lotusmiles giành hai giải thưởng lớn: Best Airlines Elite Benefits và Airlines Program of the Year khu vực châu Á – Thái Bình Dương, dựa trên đánh giá trực tiếp của cộng đồng khách hàng thường xuyên bay. Tại World Travel Awards 2025, chương trình này tiếp tục được vinh danh là "Chương trình khách hàng thân thiết hàng đầu châu Á" (Asia’s Leading Airline Rewards Programme 2025), vượt qua nhiều đối thủ mạnh trong khu vực.

Những giải thưởng này cho thấy Vietnam Airlines đã bước vào "cuộc chơi loyalty" một cách nghiêm túc. Lotusmiles không còn đơn thuần là tích dặm – đổi vé, mà đang vận hành như một hệ sinh thái với hàng triệu thành viên, liên kết chặt chẽ cùng ngân hàng, khách sạn và các dịch vụ tiêu dùng. Lòng trung thành của khách hàng, theo đó, được chuyển hóa thành tài sản thương hiệu có thể định giá, gia tăng sức nặng trong đàm phán đối tác và mở rộng không gian tăng trưởng dài hạn.

Chương trình khách hàng thân thiết Lotusmiles của Vietnam Airlines được vinh danh tại 3 giải thưởng quốc tế với 4 chiếc cúp danh giá, khẳng định vị thế hàng đầu của Vietnam Airlines trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng

Không chỉ được ghi nhận bằng các giải thưởng quốc tế, Vietnam Airlines còn thể hiện vai trò tiên phong khi đứng ra tổ chức Vietnam Airlines Loyalty Engagement Forum (VNA LEF 2025). Thành công với hơn 200 khách mời cùng 10 diễn giả là các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ, công nghệ và quản trị khách hàng, sự kiện khẳng định vai trò tiên phong của Hãng Hàng không quốc gia trong việc dẫn dắt xu hướng dịch vụ hàng không hiện đại.

Ở một lát cắt khác, việc Hạng Phổ thông đặc biệt của Vietnam Airlines được AirlineRatings trao giải "Hạng phổ thông đặc biệt có giá trị nhất thế giới" cũng cho thấy sự thực tế trong chiến lược sản phẩm. Khi tầng lớp trung lưu châu Á tăng trưởng nhanh, nhu cầu "cao hơn phổ thông nhưng chưa cần thương gia" trở thành phân khúc đầy tiềm năng – và Vietnam Airlines đã đọc đúng bài toán đó.

Định vị hãng hàng không quốc gia trên bản đồ khu vực

Khép lại năm 2025, Vietnam Airlines không chỉ được nhìn nhận ở góc độ an toàn hay trải nghiệm, mà còn được công nhận ở tầm thương hiệu quốc tế. Tại World Travel Awards châu Á 2025, hãng được vinh danh trong các hạng mục như Asia’s Leading Airline Brand – một trong những giải thưởng danh giá nhất của ngành du lịch và hàng không – và Asia’s Leading Inflight Magazine dành cho tạp chí Heritage của hãng, phản ánh chất lượng truyền thông và trải nghiệm văn hoá xuyên suốt hành trình bay.

Loạt giải thưởng năm 2025 khẳng định chiến lược của Vietnam Airlines - An toàn là nền tảng, khách hàng là trọng tâm, thương hiệu quốc gia là giá trị cốt lõi

World Travel Awards – được ví như "Oscar của ngành du lịch" – có giá trị thuyết phục cao bởi kết quả dựa trên đánh giá của giới chuyên môn và cộng đồng du lịch quốc tế, thay vì đăng ký hình thức. Ở bình diện thương hiệu, việc được công nhận là "Thương hiệu hàng không hàng đầu châu Á 2025" không chỉ là niềm tự hào của hãng mà còn là bằng chứng cho vị thế cạnh tranh của một hãng hàng không quốc gia trên bản đồ hàng không khu vực.

Bên cạnh đó, Vietnam Airlines cũng bắt nhịp xu hướng "hàng không xanh" với Giải thưởng Bền vững 2025 của AirlineRatings và chứng nhận 9 sao về trách nhiệm môi trường – yếu tố ngày càng mang tính quyết định khi thâm nhập sâu vào các thị trường Âu – Mỹ.

Với định hướng nâng tầm toàn diện, Vietnam Airlines đặt mục tiêu đạt chuẩn Hãng hàng không 5 sao quốc tế trước năm 2030

Với vai trò của một hãng hàng không quốc gia, Vietnam Airlines còn gánh vác những trọng trách vượt ra ngoài khuôn khổ thương mại. Hai Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho công tác cứu hộ quốc tế và đổi mới quản trị, cùng việc lọt Top 100 ESG Việt Nam, cho thấy sự phát triển của hãng gắn liền với trách nhiệm xã hội và lợi ích quốc gia.

Nhìn tổng thể, chuỗi giải thưởng năm 2025 phác họa chân dung một Vietnam Airlines đang bước vào giai đoạn mới: an toàn làm nền tảng, trải nghiệm làm chiều sâu, bền vững làm chuẩn mực và chiến lược sản phẩm mang tính thực tế cao. Quan trọng hơn, đó là những giá trị đủ bền để thuyết phục hành khách quay lại – bằng chính trải nghiệm của họ.