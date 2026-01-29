Vietlott thông báo tới tất cả người chơi xổ số

Ngày 28/1, Vietlott cho biết, thời gian gần đây đơn vị này ghi nhận nhiều phản ánh về các hình thức lừa đảo, trong đó tập trung vào hoạt động liên quan đến xổ số cào.

﻿Theo Vietlott, các đối tượng lừa đảo thường livestream xổ số cào trên những kênh không chính thống, đồng thời giả mạo fanpage có tích xanh để chủ động tiếp cận người dùng. Một số trường hợp còn mạo danh Vietlott thông báo trúng thưởng giá trị lớn, nhằm tạo lòng tin với khách hàng.

Sau đó, các đối tượng yêu cầu người chơi nộp tiền thuế, phí xử lý hồ sơ hoặc phí xác minh tài khoản. Vietlott khẳng định, mọi yêu cầu nộp tiền trước để nhận thưởng đều là hành vi lừa đảo.

Vietlott nhấn mạnh, doanh nghiệp không bao giờ liên hệ khách hàng để thu bất kỳ khoản phí nào thông qua tin nhắn, inbox hay hình thức chuyển khoản. Đồng thời, Vietlott không kinh doanh xổ số cào qua livestream, không bán vé qua inbox và không yêu cầu nộp bất kỳ khoản phí nào để nhận thưởng.

Đối với các trang mạng xã hội mạo danh, Vietlott khuyến cáo người dân cần thận trọng, bởi hiện nay một số trang lừa đảo cũng có tích xanh. Người dùng nên kiểm tra lịch sử đổi tên trang, khu vực quản trị viên, ngày tạo trang, cũng như đối chiếu thông tin với fanpage chính thức của Vietlott để xác minh.

Để đảm bảo an toàn, Vietlott khuyến nghị khách hàng chỉ mua vé thông qua các kênh phân phối chính thức. Doanh nghiệp cũng kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và chia sẻ thông tin cảnh báo để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng.