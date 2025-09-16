HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vietlott có vé trúng giải Jackpot 2

Thy Thơ |

Một tờ vé số loại hình Power 6/55 của Vietlott đã trúng giải Jackpot 2 tại kỳ quay số ngày 16-9

Vietlott có vé trúng giải Jackpot 2 - Ảnh 1.

Theo thông tin từ Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott), tại kỳ quay số mở thưởng diễn ra cuối ngày 16-9, Vietlott xác định một vé số Power 6/55 trúng giải Jackpot 2 với giá trị hơn 6,1 tỉ đồng. 

Tờ vé số may mắn trúng giải Jackpot 2 có 5 cặp số trùng với 5 trong 6 cặp số của giải Jackpot 1, gồm 17-39-53-19-28-43, và một cặp số trùng với số đặc biệt 33.

Giới kinh doanh xổ số cho biết sau khi giá trị cộng dồn của giải Jackpot 1, loại hình vé số Power 6/55 vượt qua 100 tỉ đồng và chưa có vé trúng, sức mua của người dân rất mạnh. 

Số lượng vé số Vietlott phát hành ngày càng "nóng" lên. Từ đó, khả năng trúng giải Jackpot khá cao và đã có vé trúng giải Jackpot 2.

Tags

trúng số

vé số

Vietlott

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại