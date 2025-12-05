Vietjet đón 22 tàu bay mới trong dịp Noel, tiếp tục bứt phá với đội tàu hàng đầu khu vực

Mùa Noel năm nay đánh dấu một cột mốc đặc biệt: Vietjet sẽ tiếp nhận tới 22 tàu bay mới, bằng số tàu bay của 1 hãng hàng không, một đợt tăng cường đội tàu bay lớn nhất từ trước đến nay. Đây không chỉ là bước tiến về quy mô mà còn là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược và khát vọng vươn tầm toàn cầu của hãng, sẵn sàng phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao dịp Tết 2026 và mở rộng mạng bay quốc tế.

Phó Tổng giám đốc Thường trực Vietjet Tô Việt Thắng (áo vest xanh tím than) cùng phi hành đoàn Vietjet chào đón tàu bay mới

Hãng sẽ đưa vào khai thác:

- 9 tàu bay Boeing cho Vietjet Thái Lan;

- 7 tàu bay Airbus thế hệ mới cho đội bay của Vietjet Việt Nam;

- 4 tàu bay thuê ướt tăng cường giai đoạn cao điểm;

- 2 tàu bay COMAC tiếp tục phục vụ đường bay Côn Đảo.

Trong bối cảnh toàn cầu khan hiếm tàu bay, chuỗi cung ứng gián đoạn và nhiều hãng hàng không phải "đợi dài hơi" để nhận máy bay mới, việc Vietjet có thể liên tục nhận 22 tàu bay hiện đại trong chưa đầy 1 tháng khẳng định mạnh mẽ uy tín, năng lực tài chính vững vàng và vị thế của Vietjet trên thị trường quốc tế.

Cột mốc này tiếp tục ghi dấu Vietjet là hãng hàng không tiên phong của khu vực, kiên định trên hành trình kết nối bầu trời, là cầu nối tăng trưởng giữa các quốc gia.